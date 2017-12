"Yêu râu xanh" 81 tuổi xâm hại bé gái hàng xóm

Lợi dụng lúc vợ nhờ trông giúp cháu H, là con hàng xóm gửi, ông lão 81 tuổi đã có hành vi dâm ô và bị phát hiện ngay sau đó.

Ngày 28.12, TAND huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đã tuyên 54 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Kim (SN 1936, ở thị trấn Ba Chẽ, Quảng Ninh) về tội “Dâm ô trẻ em” căn cứ theo Điều 116, điểm C, khoản 2 (Bộ luật Hình sự) và đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 48 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 7h20 ngày 28.8.2017, mẹ cháu H.G.H (SN 2016) đưa con gái sang nhà bà Vũ Thị X (SN 1960, là hàng xóm) để nhờ trông hộ. Đến 7h30, bà X nhờ ông Nguyễn Văn Kim (là chồng bà X) trông cháu H để bà đi chợ.

Lợi dụng không có người ở nhà, ông lão 81 tuổi đã có hành vi dâm ô với cháu H, khiến cháu bị rách màng trinh, chảy máu và khóc thét. Nghe tiếng con khóc, chị Lý Thị D (SN 1982) đã chạy sang xem thì phát hiện cháu H bị chảy máu vùng kín, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Ba Chẽ đã tiến hành điều tra, xác minh và đưa cháu H đi giám định. Căn cứ vào kết quả giám định và quá trình điều tra, ngày 11.9.2017, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kim về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà xét xử, Nguyễn Văn Kim đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, HĐXX đã tuyên mức án như trên.