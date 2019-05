Tòa soạnQuảng cáoĐặt báoRSS RSS của Danviet.vn Sử dụng RSS của Danviet.vn sẽ giúp bạn luôn có được những thông tin mới nhất, nóng nhất trong và ngoài nước! Thêm một kênh RSS của Danviet.vn vào trang My Yahoo! Nhấn vào nút "Add to My Yahoo!" cùng dòng với mục bạn muốn trong bảng danh mục RSS của Danviet.vn Làm theo các chỉ dẫn để thêm mục RSS tương ứng của Danviet.vn vào trang My Yahoo của bạn. Sử dụng chương trình đọc RSS (RSS Reader) Chép (copy) đường dẫn (URL) tương ứng với kênh RSS mà bạn ưa thích Dán (paste) URL vào chương trình đọc RSS Trang chủ - http://danviet.vn/rss/home.rss Tin tức - http://danviet.vn/rss/tin-tuc-1001.rss mở thêm » « thu nhỏ

Chính trị - http://danviet.vn/rss/chinh-tri-1002.rss Xã hội - http://danviet.vn/rss/xa-hoi-1003.rss Văn hóa - http://danviet.vn/rss/van-hoa-1006.rss Giáo dục - http://danviet.vn/rss/giao-duc-1005.rss Y tế - http://danviet.vn/rss/y-te-1060.rss Thế giới - http://danviet.vn/rss/the-gioi-1007.rss mở thêm » « thu nhỏ

Điểm nóng - http://danviet.vn/rss/diem-nong-1061.rss Hồ sơ - Tư liệu - http://danviet.vn/rss/ho-so-tu-lieu-1062.rss Nhân vật - http://danviet.vn/rss/nhan-vat-1063.rss Vũ khí - Quân sự - http://danviet.vn/rss/vu-khi-quan-su-1031.rss Thể thao - http://danviet.vn/rss/the-thao-1035.rss mở thêm » « thu nhỏ

Bóng đá - http://danviet.vn/rss/bong-da-1036.rss Chuyển nhượng - http://danviet.vn/rss/chuyen-nhuong-1064.rss Bên lề - http://danviet.vn/rss/ben-le-1038.rss Các môn khác - http://danviet.vn/rss/cac-mon-the-thao-khac-1037.rss Lịch thi đấu - http://danviet.vn/rss/lich-thi-dau-1065.rss Pháp luật - http://danviet.vn/rss/phap-luat-1008.rss mở thêm » « thu nhỏ

Pháp đình - http://danviet.vn/rss/phap-dinh-1067.rss An ninh trật tự - http://danviet.vn/rss/an-ninh-trat-tu-1068.rss Kinh tế - http://danviet.vn/rss/kinh-te-1004.rss mở thêm » « thu nhỏ

Thị trường - http://danviet.vn/rss/thi-truong-1069.rss Tiền tệ - http://danviet.vn/rss/tien-te-1070.rss Nhà đất - http://danviet.vn/rss/nha-dat-1071.rss Doanh nhân - http://danviet.vn/rss/doanh-nhan-1072.rss Nhà nông - http://danviet.vn/rss/nha-nong-1009.rss mở thêm » « thu nhỏ

Ngon - Sạch - Lạ - http://danviet.vn/rss/ngon-sach-la-1011.rss Nông thôn mới - http://danviet.vn/rss/nong-thon-moi-1014.rss Bí quyết nuôi trồng - http://danviet.vn/rss/bi-quyet-nuoi-trong-1013.rss Thời sự tam nông - http://danviet.vn/rss/thoi-su-tam-nong-1012.rss Cầu nối doanh nghiệp - http://danviet.vn/rss/cau-noi-doanh-nghiep-1015.rss Hoạt động hội - http://danviet.vn/rss/hoat-dong-hoi-1010.rss Giải trí - http://danviet.vn/rss/giai-tri-1025.rss mở thêm » « thu nhỏ

Sao - http://danviet.vn/rss/sao-giai-tri-1027.rss Điện ảnh - http://danviet.vn/rss/dien-anh-1073.rss Âm nhạc - http://danviet.vn/rss/am-nhac-1074.rss Hậu trường - http://danviet.vn/rss/hau-truong-giai-tri-1026.rss Chuyện lạ - http://danviet.vn/rss/chuyen-la-1057.rss Làng cười- http://danviet.vn/rss/cuoi-1029.rss Đẹp - http://danviet.vn/rss/dep-1028.rss mở thêm » « thu nhỏ

Thời trang - http://danviet.vn/rss/thoi-trang-1075.rss Làm đẹp - http://danviet.vn/rss/lam-dep-1076.rss Sống trẻ - http://danviet.vn/rss/song-tre-1020.rss Cộng đồng mạng - http://danviet.vn/rss/cong-dong-mang-1021.rss Gia đình - http://danviet.vn/rss/gia-dinh-1023.rss mở thêm » « thu nhỏ

Sống khỏe - http://danviet.vn/rss/song-khoe-1022.rss Món ngon - Nhà đẹp - http://danviet.vn/rss/mon-ngon-nha-dep-1024.rss Công nghệ - http://danviet.vn/rss/cong-nghe-1030.rss mở thêm » « thu nhỏ

Khoa học - http://danviet.vn/rss/khoa-hoc-1032.rss Điện thoại - http://danviet.vn/rss/dien-thoai-1033.rss Ứng dụng - http://danviet.vn/rss/ung-dung-1078.rss Thủ thuật - http://danviet.vn/rss/thu-thuat-1079.rss Quê nhà - http://danviet.vn/rss/que-nha-1040.rss mở thêm » « thu nhỏ

Nét Việt - http://danviet.vn/rss/net-viet-1041.rss Cộng đồng Việt - http://danviet.vn/rss/cong-dong-viet-1042.rss Ô tô - Xe máy - http://danviet.vn/rss/o-to-xe-may-1034.rss mở thêm » « thu nhỏ

Siêu xe - http://danviet.vn/rss/sieu-xe-1080.rss Người đẹp & xe - http://danviet.vn/rss/nguoi-dep-xe-1081.rss Bạn đọc - http://danviet.vn/rss/ban-doc-1043.rss mở thêm » « thu nhỏ

Nhịp cầu nhân ái - http://danviet.vn/rss/nhip-cau-nhan-ai-1044.rss Diễn đàn bạn đọc - http://danviet.vn/rss/dien-dan-ban-doc-1045.rss Du lịch - http://danviet.vn/rss/du-lich-1043.rss mở thêm » « thu nhỏ

Du lịch bốn phương -http://danviet.vn/rss/du-lich-bon-phuong-1098.rss Khám phá -http://danviet.vn/rss/kham-pha-1099.rss Ẩm thực -http://danviet.vn/rss/am-thuc-1100.rss Cẩm nang du lịch -http://danviet.vn/rss/cam-nang-du-lich-1101.rss RSS là gì? RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web. Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ Danviet.vn. Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin. Chương trình đọc RSS là gì? RSS Reader là phần mềm có chức năng tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS, bạn có thể nhấn chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Có rất nhiều phần mềm phục vụ khai thác tin qua định dạng RSS, bạn có thể tham khảo bảng các chương trình đọc RSS bên cạnh và lựa chọn cái bạn thích nhất.

Nếu đang sử dụng FireFox, bạn có thể tải chương trình Wizz RSS từ địa chỉ https://addons.mozilla.org/firefox/424/ Điều kiện sử dụng DanViet không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài DanViet được dẫn trong trang này. Khi sử dụng lại các tin lấy từ Danviet.vn, bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo Danviet.vn" hoặc "Danviet.vn".

098.552.3229 Đường dây nóng Email: toasoan@danviet.vn Liên hệ toà soạn Trụ sở chính Tòa soạn Báo

Nông thôn Ngày nay Địa chỉ: 13 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội Điện thoại: 043.847.22.63, 043.847.42.45 Fax: 043.847.02.76

Email: ntnn@danviet.vn Văn phòng Báo NTNN tại TP.HCM Địa chỉ: 236A/6 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình Điện thoại: 08 38457726 Fax: 08 38457725

Email: ntnnhcm@danviet.vn Văn Phòng tại Hải Phòng Địa chỉ: 31 Điện Biên Phủ, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại: 031. 374. 7748 Fax: 08.384.577.25

Email: ntnnhp@danviet.vn Văn Phòng tại Bắc Miền Trung Địa chỉ: 171 Đường Vũ Quang, TP. Hà Tĩnh Điện thoại: 0393.497.378 Fax: 0393.497.378

Email: ntnnbmt@danviet.vn Văn Phòng Miền Trung Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Q. Hải Châu, Đà Nẵng Điện thoại: 0511.388.80.96 Fax: 0511.388.80.96

Email:ntnnmientrung@danviet.vn Văn Phòng ĐBSCL Địa chỉ: Số 95 Đường Trần Văn Hoài. P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại: 0710.625.00.95 Fax: 0710.625.00.95

Email: ntnnmt@danviet.vn Văn Phòng Tây Nguyên Địa chỉ: 48B Hùng Vương – TP. Pleiku, Gia Lai Điện thoại: 0593.830.112 Fax: 0593.830.112

Email:vpntnntn@danviet.vn