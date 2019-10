Chân dài miền Tây mới vào nghề đã bị đại gia dụ lên phòng khách sạn là ai?

(Dân Việt) Người đẹp quê Cà Mau tiết lộ những góc khuất trong nghề người mẫu khiến MC không khỏi giật mình.

Trong chương trình Chuyện Cuối Tuần chủ đề “Góc khuất nghề người mẫu” sẽ phát sóng vào ngày 5/10, Trà Ngọc Hằng kể chuyện gặp cám dỗ “nhiều không kể hết” khi mới bước chân vào showbiz với nghề người mẫu.

Theo đó, khi Trà Ngọc Hằng tham gia một cuộc thi nhan sắc, có một người đàn ông trong ban tổ chức gửi cho cô số điện thoại, mời đi uống cà phê nhưng địa điểm là “ở trong phòng khách sạn”. Trà Ngọc Hằng lúc ấy mới mười mấy tuổi, còn rất ngây ngô, nên mới hỏi mẹ. Mẹ cô bảo: “Ông ta dụ con đó”, thế là Trà Ngọc Hằng từ chối.

Sau này, cô còn nhận được rất nhiều lời mời đi ăn tối với lời nhắn nhủ từ các đại gia: “Đi ăn tối với anh xong em muốn cái gì cũng được”. Trà Ngọc Hằng cho biết, cô luôn từ chối các lời mời ăn tối kiểu như vậy.

Clip Trà Ngọc Hằng kể chuyện thời mới vào nghề đã bị dụ lên phòng khách sạn

MC - đạo diễn Lê Hoàng cũng tiết lộ việc anh từng chứng kiến ở hậu trường các show diễn. Theo đó, rất nhiều người mẫu được mời đi ăn tối ở những nơi sang trọng, khi về còn được tặng túi xách hàng hiệu đắt tiền như quà ra mắt. Theo suy nghĩ của Lê Hoàng, cánh đàn ông sẽ đánh giá những cô gái ngay lần gặp đầu tiên đã chịu nhận quà đắt tiền thì chắc cũng “dễ mua”, họ cũng sẽ có ý coi thường.

Tuy nhiên, Trà Ngọc Hằng lại cho rằng đó không hẳn là sự đổi chác, mua bán mà cũng tùy trường hợp. Như chính bản thân cô, cũng được bạn trai tặng ngay một chiếc túi Chanel ngay lần gặp đầu tiên nhưng cuộc tình của cô cũng kéo dài 5 năm, hoàn toàn nghiêm túc, không có sự “mua bán” gì.

Bên cạnh đó, người đẹp Cà Mau cũng kể, không phải ngẫu nhiên mà bạn trai tặng cô quà xịn ngay lần hẹn đi ăn tối đầu tiên. Trà Ngọc Hằng và bạn trai quen biết nhau từ 4-5 tháng trước đó, trao đổi, tìm hiểu cũng nhiều, rồi mới đi đến buổi hẹn. Cô cho rằng, tặng quà cho bạn gái trong lần gặp đầu tiên cũng là thể hiện sự ga-lăng của đàn ông mà thôi.

Clip Trà Ngọc Hằng: “Lần gặp đầu tiên, tôi được bạn trai tặng túi Chanel”

Để minh chứng cho sự tai tiếng và thị phi của showbiz, Lê Hoàng kể lại một lần anh làm đạo diễn cho một bộ phim quay bối cảnh tại Phan Thiết, cả đoàn ở tại một resort. Thế nhưng cứ đến tối, sau khi quay phim xong thì các cô gái trong đoàn phim “biến mất”. Sau này anh mới biết, các cô diễn viên sang ăn tối và ngủ tại resort kế bên, nơi có một đám đàn ông đang ở đó.

Nói đến đây, Trà Ngọc Hằng phản bác, cô cho rằng đôi khi sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ hẹn gặp bạn trai thì sao? Lê Hoàng đáp trả, anh không tin là họ đi hẹn gặp “bạn trai”, vì không thể nào các “bạn trai” lại quen biết với nhau một cách có tổ chức như vậy.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng: “Người mẫu là nghề nhiều tai tiếng nhất showbiz”. Anh lý giải, đặc điểm của nghề người mẫu là trình diễn hình thể, khoe vẻ đẹp cơ thể, họ phải thường xuyên chụp hình, trình diễn trong những trang phục gợi cảm như bikini, đồ lót, hoặc quảng cáo cho các sản phẩm như kem chống nắng, mỹ phẩm dưỡng da...

Bên cạnh đó, môi trường làm việc khuya khoắt, các show diễn thời trang xa, đi tỉnh, ở khách sạn nhiều, đặc tính nghề nghiệp có nhiều cám dỗ như diễn xong hay nhận được những lời dụ dỗ, được mời đi ăn, được tặng quà… Lê Hoàng cũng cho rằng, đây là một nghề có thu nhập bấp bênh, có những năm cao nhưng cũng có những năm không có show.

Phản bác quan điểm của Lê Hoàng, Trà Ngọc Hằng khẳng định, không chỉ người mẫu, mà diễn viên, ca sĩ, người thường vẫn có những mối quan hệ phức tạp như nhau, nhưng do người ta không khai thác, mà chỉ quan tâm nhiều đến giới người mẫu. “Có lẽ người mẫu đẹp hơn người khác, chân họ dài hơn người khác nên được chú ý nhiều hơn. Nghề nào cũng có người này người kia. Tôi mong rằng mọi người xóa định kiến xấu về nghề người mẫu”, cô nói.

Người đẹp tâm sự thêm: “Nghề người mẫu không đơn thuần là chỉ có tài năng, đam mê, mà còn phải kèm theo sự may mắn, chiếm tới 50-60%. Người mẫu nếu chỉ có tài năng mà thiếu may mắn thì sẽ không thành công".

Nói về bản thân, cô chưa dám nhận mình thành công nhưng ít ra mọi người cũng biết đến cô. Người đẹp kể, cô cũng gặp khá nhiều may mắn khi đến với nghề người mẫu. May mắn đầu tiên khi Trà Ngọc Hằng đăng ký học lớp người mẫu tại Nhà văn hóa Thanh Niên đúng hai ngày thì có bầu show đến và mời đầu quân về công ty. Tại đây, cô bắt đầu có show diễn, có môi trường để học. Sau đó không lâu, cô được mời biểu diễn các show thời trang lớn trên truyền hình như "Thời trang & Cuộc sống”. Cô cũng cho biết, không phải tự nhiên mà có may mắn. Khác với những bạn khác, ngoài những giờ học trên lớp, về nhà cô còn tự soi gương, tập luyện đi tới đi lui rất nhiều.

Điều Trà Ngọc Hằng tự đánh giá mình chưa may mắn là làm nghề tương đối lâu nhưng chưa tiến xa hơn nữa. “Nhưng bù qua sớt lại, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại”. Cô cũng cho rằng, các cô gái trẻ nếu theo nghề này hãy cố gắng sống với chính mình, đừng chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài, sống đua đòi sẽ bị trả giá, sẽ không có được sự tôn trọng của những người đàn ông.