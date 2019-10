Chế Linh, Kim Tử Long và những sao nam đông con nhiều vợ nhất showbiz Việt

(Dân Việt) Nhiều sao nam trong showbiz Việt tuy nổi tiếng với tài năng nhưng lại lận đận trong tình duyên.

Chế Linh

Danh ca Chế Linh là một trong "tứ trụ nhạc vàng" thời kỳ đầu, ba người còn lại là: Duy Khánh, Nhật Trường và Hùng Cường. Ông hiện cũng đang giữ "kỷ lục" về nghệ sĩ có nhiều vợ nhất showbiz Việt khi đã trải qua tới 4 người vợ, có 14 người con (7 trai, 7 gái) và số lượng cháu nhiều đến mức... không nhớ nổi.

Chế Linh hát cùng Chế Kha (ngoài cùng bên trái), Chế Phi (giữa) và Chế Phong (ngoài cùng bên phải).

Người vợ đầu tiên kết hôn cùng danh ca khi ông mới 21 tuổi. Cả hai chung sống 4 năm và có với nhau 5 người con. Nam ca sĩ từng chia sẻ cuộc hôn nhân của họ rất bình yên, chồng đi kiếm tiền, vợ ở nhà nội trợ và chăm lo con cái. Tuy nhiên cuộc tình không kéo dài, ngay khi đứa con thứ 5 mới chập chững thì Chế Linh đã phải lòng cô gái khác.

Người phụ nữ khiến cuộc hôn nhân của ông tan vỡ lại là em gái của người vợ đầu và cũng chia tay sau 4 năm kết hôn. Người vợ thứ hai xinh đẹp sinh cho Chế Linh 4 người con, và cũng không thể níu kéo bước chân của tài tử phong lưu.

Tấm hình kỷ niệm của Thúy Hằng và Chế Linh

1 năm sau đó, Chế Linh nên duyên với Thúy Hằng khi bà mới 17 tuổi. Mặc cho gia đình ngăn cấm, Thúy Hằng vẫn bất chấp tất cả để đến với ông và sinh liền 2 đứa con. Nhưng đến năm thứ 3, câu chuyện gia đình của Chế Linh khiến Sài Gòn "dậy sóng" khi bà Thúy Hằng bất ngờ uống thuốc tự tử và qua đời khi còn rất trẻ, để lại dòng di thư: “Em ra đi để anh còn mãi mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh!”.

Người vợ hiện tại của Chế Linh - Vương Nga

Mãi đến sau khi nguôi ngoai vì sự ra đi đột ngột của vợ thứ ba, Chế Linh mới kết hôn lần thứ 4 với Vương Nga - người phụ nữ kém ông nhiều tuổi. Cuối cùng, lãng tử đã chịu dừng chân, hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt 40 năm qua.

Kim Tử Long

Nhắc đến làng cải lương Việt Nam, không ai không biết đến danh ca Kim Tử Long. Giọng ca ngọt ngào và truyền cảm của anh khiến bao thế hệ khán giả say đắm. Sự nghiệp thành công của anh đối lập với tình trường nhiều truân chuyên.

Vợ cả của Kim Tử Long xuất hiện trong đám cưới của con gái

Nam ca sĩ kết hôn cùng vợ đầu và sinh được con gái Maika (Hoàng Kim Phụng). Khán giả mới biết mặt người vợ này của anh vào năm 2017, khi cả hai cùng xuất hiện trong đám cưới của con gái.

Tiếp đó, anh kết hôn lần hai với Cẩm Tú - em gái của danh thủ Hồng Sơn. Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ vì nhan sắc và tài năng của mình. Dù vậy, do quá mải mê với công việc và thường xuyên đi diễn khiến cuộc hôn nhân của anh nhanh chóng đổ vỡ.

Kim Tử Long đang hạnh phúc với người vợ Trinh Trinh

Mãi tới sau này, anh mới tìm được người phụ nữ của đời mình là nghệ sĩ Trinh Trinh (cháu gái của NSND Thanh Tòng và là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh - Xuân Yến). Kim Tử Long thừa nhận mặc dù cả hai đã chung sống bên nhau suốt 10 năm, nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn.

Hiện tại, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với 2 người vợ cũ, cả 5 người con (3 gái, 2 trai) đều rất yêu thương và quý trọng lẫn nhau.

Trần Lực

Trần Lực là nam diễn viên có tiếng trong nền điện ảnh Việt Nam, ngay cả khi đã lui về làm đạo diễn, anh vẫn tạo được nhiều bộ phim ấn tượng. Đặc biệt là sau chương trình Bố ơi mình đi đâu thế phiên bản Việt Nam, Trần Lực và bé Bờm ngày càng nhận được sự yêu thích của khán giả.

Đạo diễn Trần Lực và con trai cả

Anh kết hôn lần đầu khi đang du học ở Bulgaria, vợ của anh là một nghệ sĩ dương cầm. Đến năm 1991, cả hai mỗi người một ngả, có chung với nhau một con trai tên Trần Hoàng. Đầu năm 2019, con trai lớn của anh đã sinh con đầu lòng, Trần Lực chính thức "lên chức" ông nội.

Du học xong, Trần Lực tái hôn với BTV Kiều Trinh. Dù vậy, do hai người đều quá bận rộn với công việc và tập trung vào sự nghiệp nên cũng không giữ vững được cuộc hôn nhân của mình.

Gia đình hạnh phúc của Trần Lực hiện tại

Giờ đây, anh đang sống hạnh phúc cùng người vợ thứ ba là Mỹ Trang, sinh cho anh hai đứa con Mỹ Anh và Trần Tú. Người vợ thứ ba đã cùng Trần Lực thành lập một công ty điện ảnh, sản xuất ra nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Phía cuối cầu vồng, Chàng trai đa cảm…

Công Lý

Công Lý vừa là một diễn viên, vừa là danh hài nổi tiếng trên sóng truyền hình, tuy nhiên, "Cô Đẩu" cũng từng trải qua 3 lần hôn nhân tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông.

Người vợ đầu tiên của Công Lý công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, sinh cho anh một cô con gái. Sau đó không lâu, hai người chia tay.

Công Lý và Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ tốt dù đã chia tay

Đến năm 2004, Công Lý nên duyên cùng MC Thảo Vân sau 2 năm hẹn hò. Mối tình của cặp đôi gây xôn xao dư luận một thời, không chỉ vì Công Lý kém tuổi Thảo Vân mà còn bởi họ kết hôn không lâu sau khi anh ly hôn với vợ trước, điều này khiến khán giả nghi ngờ Thảo Vân đã xen vào cuộc hôn nhân trước của Công Lý.

Dù vậy, chỉ sau 5 năm đồng hành, họ lại bất ngờ tuyên bố ly hôn. Công Lý từng chia sẻ về lý do đổ vỡ rằng: "Không có một lý do nào hết, đến bây giờ tôi và Vân cũng không thể đưa ra được lý do vì sao chia tay".

Mối tình 5 năm của Công Lý và nữ nhân viên ngân hàng Tuệ Minh

Người phụ nữ thứ 3 đến với cuộc đời nam nghệ sĩ là Tuệ Minh - một cô gái xinh đẹp làm trong ngành ngân hàng. Công Lý cho biết, hai người đã sống cùng nhau trong nhiều năm trước khi quyết định đăng kí kết hôn. Thế nhưng mối tình này cũng chỉ kéo dài 5 năm rồi tan vỡ.

Ngọc Hà xinh đẹp kém Công Lý tới 15 tuổi

Hiện tại, Công Lý đang hẹn hò với Ngọc Hà - nữ phóng viên kém anh 15 tuổi, từng lọt Top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Hai người không ngại sánh đôi cùng nhau trong nhiều sự kiện, đi giao lưu với bạn bè, và đăng tải hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội.