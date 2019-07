Cuộc sống thay đổi của kiện tướng dancesport người Việt sau 4 năm sang Mỹ

(Dân Việt) Hoàng Mỹ An từng là học trò của Khánh Thi, cô gây bất ngờ khi sang Mỹ năm 19 tuổi.

Sau một thời gian dài hoạt động tại hải ngoại, nữ ca sĩ trẻ Hoàng Mỹ An gây bất ngờ cho khán giả khi chuyển mình từ một cô gái nhỏ nhắn, có phần rụt rè trở thành một mỹ nữ đầy gợi cảm và cuốn hút. Vốn là một kiện tướng dancesport, Hoàng Mỹ An từng ghi dấu ấn tại cuộc thi So You Think You Can Dance năm 2013 với danh hiệu Á quân. Ngoài ra, cô gái nhỏ nhắn này còn đạt hàng loạt những danh hiệu lớn nhỏ khác trong lĩnh vực này. Năm 2015, khi mới 19 tuổi, đang lúc sự nghiệp dancesport phát triển nhất, Hoàng Mỹ An gây bất ngờ khi sang Mỹ để theo học về âm nhạc. Sau một thời gian ngắn, với khả năng vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, Hoàng Mỹ An nhanh chóng được ký hợp đồng với Trung tâm Thúy Nga. Từ một mỹ nhân làng dancesport, Hoàng Mỹ An đã chuyển mình thành một mỹ nhân làng nhạc hải ngoại với loạt ca khúc mang đậm bản sắc như các ca khúc “Những ngày xuân rực rỡ”, “No more” do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác, ca khúc “Yêu nhau ngày hôm nay thôi” của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, “Người tình trăm năm” của nhạc sĩ Đức Huy, “Ngày chung đôi” của nhạc sĩ Huy Tuấn, Hà Quang Minh… So với những ngày đầu bước chân vào lĩnh vực âm nhạc, tới nay, Hoàng Mỹ An đã thực sự lột xác với hình ảnh trưởng thành, sexy và đầy cá tính. Nữ ca sĩ cung Song Tử cũng thu hút được một lượng fan đông đảo nhờ phong thái biểu diễn trẻ trung, tự tin, năng động và khả năng ca hát ngày càng xuất sắc. Nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ: “Sau những năm tháng miệt mài học tập và rèn luyện, lúc này, Mỹ An rất tự tin về giọng hát của mình. Thời gian tới, Mỹ An hướng tới hình ảnh của một nữ ca sĩ trẻ trung, năng động và gần gũi với lớp khán giả trẻ. Về âm nhạc, Mỹ An cũng sẽ theo đuổi là dòng nhạc trẻ trung hợp với lứa tuổi như Pop dance, và cả những bài Pop-ballad”. Hiện nay, Hoàng Mỹ An đã là gương mặt quen thuộc với khán giả hải ngoại. Thỉnh thoảng, cô vẫn trở về Việt Nam tham gia một số sự kiện và show diễn. Nữ ca sĩ cũng vừa đánh dấu mốc tuổi 23 với việc được nhận vào trường Đại học USC, nhận học bổng của trường Berklee College of Music và LA College of Music. Cô sẽ tiếp tục vừa theo đuổi niềm đam mê âm nhạc vừa trau dồi tri thức cũng như khả năng ca hát bằng việc học hành một cách bài bản. Hoàng Mỹ An cho biết, thời gian tới, cô đang cố gắng để trở về nước nhiều hơn, chinh phục những người yêu âm nhạc tại quê nhà, đặc biệt là những khán giả trẻ tuổi.

