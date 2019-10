Chị gái quyền lực của Lưu Hương Giang và người chồng bị mẹ vợ chê "ăn chơi"

(Dân Việt) Hai chị em đều lấy chồng làm nghệ thuật nhưng cuộc sống hôn nhân của họ lại có nhiều nét khác biệt.

Lưu Thiên Hương (1977) và Lưu Hương Giang (1983) sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả cha và mẹ đều là nhạc công, ca sỹ. Khi trưởng thành và kết hôn, hai chị em đều gắn bó với người chồng làm nghệ thuật. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của họ lại có nhiều nét khác biệt.

Chồng Lưu Thiên Hương từng bị nhận xét "ăn chơi", thay đổi thành ông bố tâm lý và lãng mạn

Lưu Thiên Hương từng thể hiện khá ấn tượng các ca khúc mang phong cách Rock như: Ly cafe Ban Mê, Lang Thang … nhưng lại có sở thích thiên về sáng tác. Từ khi còn học trung học, cô đã cho ra mắt những bản nhạc về tuổi thơ và được bạn bè đón nhận.

Vì thích được hát nhạc do chính mình viết hơn nên Lưu Thiên Hương đã học tiếp văn bằng hai khoa sáng tác của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện tại người nghe nhạc biết đến cô nhiều hơn với danh nghĩa là một nữ nhạc sĩ trẻ tuổi có những sáng tác Rock được bạn trẻ yêu thích. Bên cạnh đó, từ năm 2012, Lưu Thiên Hương đẩy mạnh các hoạt động showbiz khi ngồi ghế nóng nhiều chương trình truyền hình, giám đốc âm nhạc và tham dự các sự kiện giải trí.

Về đời tư, năm 2004 Lưu Thiên Hương kết hôn với nhạc sĩ phối khí Sơn Hải. Hai người quen nhau từ thuở trung học nhưng đến khi trưởng thành và hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sỹ, Lưu Thiên Hương và Sơn Hải mới chính thức bén duyên khi hợp tác trong một show diễn lớn tại Hà Nội.

Nữ nhạc sỹ tiết lộ, cô bị rung động sau tin nhắn trêu ghẹo "Hương dở hơi!" và tính cách thật thà, tình cảm của ông xã. Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, Lưu Thiên Hương đưa Sơn Hải về nhà ra mắt gia đình nhưng ngay lập tức bị mẹ "phủ đầu" bằng nhận xét: "Trông nó ăn chơi quá". Được biết thuở mới vào nghề, Sơn Hải nhuộm tóc và bấm lỗ tai, ăn mặc phủi bụi rất ngầu, khiến bậc tiền bối e dè khi trao gửi con gái. Tuy nhiên với tình cảm chân thành dành cho nhau, cả hai đã thuyết phục được gia đình chấp nhận mối quan hệ tình cảm này.

Trong khi Sơn Hải bị mẹ vợ nghi ngại thì Lưu Thiên Hương lại được nhà chồng rất quý mến. Ngay khi gặp gỡ vài lần, người thân đã tỏ thái độ ưng ý và chủ động ngỏ lời Lưu Thiên Hương làm con dâu.

Từ khi kết hôn đến nay, cặp đôi đã có một con gái xinh xắn nhưng hiếm khi công khai xuất hiện trước truyền thông. Lưu Thiên Hương từng tiết lộ, ông xã hơn 3 tuổi có nhiều thay đổi tích cực so với thời yêu nhau. Cụ thể, Sơn Hải từ khô khan, không biết thể hiện tỏ tình cảm với vợ thì nay dần trở thành người chồng tâm lý, lãng mạn, biết tặng Lưu Thiên Hương hoa, quà vào những dịp kỷ niệm. Đặc biệt, Lưu Thiên Hương luôn có sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình từ ông xã trong mọi quyết định công việc và cuộc sống. Sơn Hải cũng luôn dành thời gian chơi đùa để con gái đỡ nhớ mẹ mỗi lần Lưu Thiên Hương đi công tác xa nhà.

Lưu Hương Giang: Từ cô gái đi bar thâu đêm, nay nằm nhà ôm con, đợi cửa chờ chồng 4, 5 giờ sáng mới về

Trong chương trình "Một tiếng kể hết" vừa ra mắt hồi cuối tháng 9, Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã chia sẻ nhiều điều thú vị về cuộc sống hôn nhân. Lưu Hương Giang cho biết trước khi lấy chồng, cô thường xuyên đi bar với nhóm bạn gái thân để trò chuyện và nhảy nhót vui vẻ đến 1 - 2 giờ sáng mới về nhà. Thời điểm yêu Hồ Hoài Anh, chàng nhạc sỹ không thích quán bar xập xình tiếng nhạc đã thường xuyên đến quán bar lúc nửa đêm để đón Lưu Hương Giang về nhà.

Thế nhưng sau gần 15 năm bên nhau, và đặc biệt là sau khi kết hôn, làm mẹ của 2 bé gái xinh xắn, vị trí của hai người đảo ngược hoàn toàn. Lưu Hương Giang lại là người chờ chồng về mỗi đêm, thậm chí có lúc Hồ Hoài Anh 4 - 5 giờ sáng mới về nhà. Vì ông xã bận công việc nên chủ yếu chuyện vun vén hạnh phúc, chăm sóc con cái đều do Lưu Hương Giang quán xuyến.

Sau khi chia sẻ về giờ giấc sinh hoạt đặc biệt của chồng, Lưu Hương Giang khiến nhiều người lo lắng và ái ngại thay bởi môi trường showbiz xung quanh lắm cám dỗ. Tuy nhiên, nữ ca sỹ rất tin tưởng chồng và tự tin vào cách bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Cô tâm sự: "Khi anh Hồ Hoài Anh đi đến 4 - 5 giờ sáng mới về, tôi từng nghĩ chồng mình là người làm nghệ thuật, mình phải tạo không gian cho chồng thoải mái, chứ không thể làm anh mất đi tự do được. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ khác, mọi thứ tự do nhưng phải nằm trong giới hạn, còn nếu muốn tự do mãi thì cứ độc thân đi".

Về phần Hồ Hoài Anh, anh cũng chia sẻ: "Đúng là đặc thù công việc của tôi thì luôn có các cô gái xinh đẹp, trẻ trung vây quanh. Nhưng đó là công việc rồi, bản thân tôi lại sống theo kiểu chỉ biết làm việc, không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện khác nữa. Nhưng có thời điểm tôi thừa nhận là mê việc quá mà đi suốt, rồi vợ chồng cũng có vài chuyện không vui. Nhưng bây giờ, sống với nhau có 2 mặt con rồi, lại còn sắp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi nhận ra mình phải thay đổi nhiều thứ. Vợ tôi đã hy sinh cho gia đình quá nhiều mà, tôi phải biết điều mà đáp lại cô ấy chứ".

Mặc dù xác định làm hậu phương cho chồng nhưng Lưu Hương Giang mới đây cũng có quyết định táo bạo là thẩm mỹ để thay đổi nhan sắc, đồng thời rẽ lối sang một lĩnh vực khác là kinh doanh thẩm mỹ viện.

Trong chương trình "Phụ nữ quyền năng" mới đây, Lưu Hương Giang cho biết cô không nhận được sự tin tưởng từ chồng khi bắt đầu con đường mới mẻ này. Từ câu nói của Hồ Hoài Anh rằng: “Em cứ tiêu tiền đi. Anh biết là nó sẽ mất nhưng em cứ tiêu đi”, nữ ca sỹ càng quyết tâm hơn và cô đã bị cuốn vào công việc này như một niềm đam mê. “Mình dành tâm sức cho cái gì, mình sẽ có thành quả của cái đó”, Lưu Hương Giang đã tự đúc kết cho chính mình.

“Trước đây, khi làm nghệ thuật ai cũng muốn mình là tâm điểm của đám đông. Nhưng bây giờ Giang cảm thấy rất hạnh phúc khi đứng đằng sau thành công của một tập thể”, Lưu Hương Giang chia sẻ về sự thay đổi trong suy nghĩ của mình khi lựa chọn con đường này.