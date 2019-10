Hoàng Yến Chibi, Thùy Anh đóng cảnh nóng quá bạo khiến đàn anh "xanh mặt"

Những ngày gần đây, bộ phim Thất sơn tâm linh (tên cũ Thiên linh cái) liên tục nhận được chú ý khi ấn định ngày ra rạp vào 9/10 sắp tới. Theo kế hoạch ban đầu, phim đáng lý sẽ được ra rạp từ ngày 19/4. Tuy nhiên đến cận ngày chiếu, nhà sản xuất bất ngờ thông báo về việc Thiên linh cái phải dời lịch "để đảm bảo chất lượng kỹ xảo và âm thanh". Ngay sau đó, phía ê-kíp vướng tin đồn phim bị cấm chiếu vì nhiều cảnh nóng dữ dội.

Trong trailer mà nhà sản xuất tung ra hồi tháng 2 đầy rẫy cảnh nóng của nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi cùng đàn anh Quang Tuấn. Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Yến Chibi đã có nhiều chia sẻ thú vị về những cảnh nóng đầu tiên trên màn ảnh. Dù là lần đầu tiên đóng cảnh giường chiếu nhưng Hoàng Yến Chibi đã diễn cùng đàn anh hơn mình đến 11 tuổi.

Theo những gì cô chia sẻ, thì cảnh nóng của Hoàng Yến Chibi không quá gợi cảm hay đòi hỏi nhiều diễn xuất. Nhân vật Sỏi (Hoàng Yến Chibi) đã bị say trà và... lăn ra bất tỉnh. Vì cảnh quay không yêu cầu phô trương da thịt quá nhiều nên nữ diễn viên 23 tuổi cảm thấy khá thoải mái. Thậm chí vì quay phim khá mệt nên Hoàng Yến lăn ra ngủ thật, còn đàn anh Quang Tuấn thì vất vả hơn khi chiếm góc quay nhiều hơn. Tuy nhiên, cả hai cũng đã nỗ lực để hoàn thành cảnh quay tốt nhất.

Xuất thân là ca sĩ, Hoàng Yến Chibi gây ấn tượng với giọng hát dễ thương qua những bài hát nhẹ nhàng về tình yêu như Ngây ngô, Ngày tháng mộng đẹp,... Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m55 nhưng nhờ gương mặt sáng cùng nụ cười rạng rỡ trong trẻo giúp Hoàng Yến nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Năm 2014, Hoàng Yến Chibi dự thi "Học Viện Ngôi Sao" và đạt thành tích Á quân. Cũng chính từ đây, cô quyết định Nam tiến để phát triển hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Khoảng thời gian cùng mẹ lập nghiệp ở một vùng đất mới, Hoàng Yến Chibi phải sống trong căn nhà trọ chật hẹp và tiêu pha số tiền ít ỏi mỗi ngày.

Khi đó, nữ ca sĩ trẻ chấp nhận mức cát xê ở phòng trà chỉ với 2-3 triệu đồng còn hợp đồng quảng cáo khoảng 30 triệu để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm nỗ lực, Hoàng Yến Chibi đã nhanh chóng gặt hái được thành công ngọt ngào. Đặc biệt, trong năm 2018, cô trở thành "hiện tượng" khi đảm nhận vai nữ chính kiêm ca sĩ thể hiện ca khúc nhạc phim "Tháng năm rực rỡ" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Bộ phim Tháng năm rực rỡ đã mang về rất nhiều giải thưởng cho cô (bao gồm vai diễn Hiểu Phương và ca khúc nhạc phim mang tên Nụ hôn đánh rơi) như Ngôi Sao Xanh, Làn Sóng Xanh và Cánh Diều Vàng.

Được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Hoàng Yến mạnh dạn tham gia các dự án phim khác. Năm 2019, Hoàng Yến có hai vai diễn điện ảnh bao gồm Sỏi trong Thiên linh cái và Mai trong Ngôi nhà bươm bướm. Ngoài ra, cô còn cho ra mắt khán giả các ca khúc Bỏ mặc quá khứ, Em vẫn yêu đời, Thanh xuân của cô gái nhà bên (cùng với Tino),...

Chỉ vài năm vào TP.HCM lập nghiệp, Hoàng Yến Chibi đã sở hữu xế hộp riêng và 2 căn nhà khang trang. Cô cho biết có những tài sản phải mua trả góp và đều chịu sự quản lý của mẹ.

Từ khi Nam tiến, Hoàng Yến Chibi cũng bắt đầu có sự thay đổi về phong cách. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên trẻ cũng diện những bộ đồ gợi cảm để làm mới bản thân.

Dù chiều cao khiêm tốn nhưng Hoàng Yến lại sở hữu 3 vòng hoàn hảo nên với những bộ bikini hay đồ gợi cảm đều không làm khó được cô nàng.

Cũng như Hoàng Yến Chibi, nữ diễn viên gốc Hà Thành - Thùy Anh cũng là một trong những cái tên nhận được nhiều chú ý sau khi đóng cảnh nóng trong bộ phim Đập cánh giữa không trung.

Khi đó, Thùy Anh mới chỉ 18 tuổi và chấp nhận đóng cảnh nóng táo bạo cùng đàn anh Trần Bảo Sơn hơn mình đến tận 22 tuổi. Những cảnh nóng đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả trong nước nhưng lại mang về không ít giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Nhiều nhà phê bình điện ảnh quốc tế đều khen ngợi những cảnh phim mang tính nghệ thuật cao, không quá trần trụi mà mang tính gợi hình, gợi cảm nhiều hơn.

Trước khi gây chú ý với vai diễn trong Đập cánh giữa không trung, Thùy Anh là một diễn viên trẻ được yêu mến qua sitcom Bộ tứ 10A8. Tuy nhiên, sau bước ngoặt năm 18 tuổi, Thùy Anh quyết định chuyến hướng sự nghiệp và tập trung vào các sản phẩm chất lượng, mang tính nghệ thuật cao.

Nữ diễn viên quyết định Nam tiến để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Sau khi Nam tiến, phong cách của Thùy Anh cũng chuyển hướng từ nhí nhảnh, đáng yêu sang gợi cảm, trưởng thành.

Thùy Anh thường xuyên chia sẻ những bức ảnh diện bikini nóng bỏng hay những bộ đồ hở bạo trên trang cá nhân.

Sở hữu 3 vòng chuẩn nên Thùy Anh khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.

Sắp tới đây, Thùy Anh sẽ tái xuất màn ảnh với vai diễn trong Gái già lắm chiêu 3.

Từng gây ồn ào bởi để nữ diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng, bộ phim Vợ ba trở thành đề tài hot được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Khi đảm nhận vai diễn trong Vợ ba, Trà My mới chỉ 13 tuổi nhưng đã chấp nhận đóng cảnh nóng với đàn anh Lê Vũ Long hơn cô đến 33 tuổi.

Cụ thể, Trà My (sinh năm 2004) vào vai Mây, làm vợ ba cho một ông chủ giàu có ở vùng nông thôn phía Bắc cuối thế kỷ 19. Để hoàn thành vai diễn người vợ ba, Trà My phải thực hiện rất nhiều cảnh phim nhạy cảm như làm tình, mang bầu, sinh con, cho con bú... Cảnh Trà My bị cho là lộ ngực giữa hồ nước và cảnh chồng (Lê Vũ Long đóng) húp trứng trên bụng là hai trong số phân cảnh gây tranh cãi nhiều nhất.

Những cảnh nóng táo bạo này gây tranh cãi kịch liệt khiến Trà My cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Cô cho biết gia đình hạn chế cho cô dùng mạng xã hội và đọc báo vào thời điểm đó vì không muốn cô biết được những lời nói không hay.

Tuy nhiên, đáp lại những tranh cãi đó, Trà My cho biết đã chấp nhận đóng vai nên sẽ không hối hận vì quyết định này.

Dù trong phim, Trà My đảm nhận vai diễn có đời sống nội tâm phức tạp nhưng ngoài đời, Trà My đang là cô học sinh cấp 3 ngây thơ, trong trẻo.

Cô bé khoe vẻ đẹp trong sáng trong những bức ảnh đời thường và nhận được không ít lời khen ngợi vì nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh biết cười.