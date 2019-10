Loạt phim Việt dính bê bối vì cảnh nóng quá trần trụi

Thất sơn tâm linh (Thiên linh cái) - Những ngày gần đây, bộ phim Thất sơn tâm linh (tên cũ Thiên linh cái) thông báo ấn định ngày ra rạp khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò. "Thất sơn tâm linh" được lập dự án từ năm 2014 nhưng tới cuối năm 2017 mới chính thức được đưa vào sản xuất và bấm máy vào tháng 6/2018. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên như Quang Tuấn, Thanh Tú, La Thành, Hoàng Yến Chibi, Lâm Thanh Mỹ...

Trước đó, "Thiên linh cái" dự định ra rạp vào 29/3, sau đó dời sang 19/4. Tuy nhiên, đến sát ngày ra rạp, nhà phát hành bất ngờ phát thông báo việc bộ phim bị dời lịch chiếu nhưng không xác nhận thời điểm chính xác phim sẽ ra rạp. Nhiều thông tin cho rằng bộ phim không vượt qua được cửa ai kiểm duyệt vì có quá nhiều cảnh nóng trần trụi. Như trong trailer của bộ phim được chia sẻ hồi tháng 2 cũng đã khiến dư luận xôn xao bởi những cảnh nóng táo bạo của nữ diễn viên trẻ Hoàng Yến Chibi cùng đàn anh Quang Tuấn.

Khi biết tin bộ phim sắp được công chiếu, nữ diễn viên chính Hoàng Yến Chibi chia sẻ: “Sau bao nhiêu gian nan thì cuối cùng đứa con tinh thần của cả ekip cũng đã được chốt ngày ra rạp. Khi nghe tin này, Yến mừng rơi nước mắt vì bao nhiêu công sức, sự nỗ lực, cố gắng của cả đoàn làm phim cuối cùng cũng được công nhận. Không có niềm vui nào bằng việc nhìn thấy tác phẩm mình tham gia, nhân vật mình thể hiện sẽ được công chiếu để mọi người cùng thưởng thức”, cô chia sẻ.

Đi kèm với thông báo ấn định ngày ra rạp, ê kíp phim cũng thông báo rằng đã có chỉnh sửa một số cảnh quay để đạt yêu cầu chất lượng. Đồng thời cho biết tất cả những cảnh nóng sẽ không bị cắt bỏ như lời đồn. Điều này càng khiến nhiều khán giả mong chờ hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên gốc Hà Thành – Hoàng Yến Chibi đóng cảnh nóng trên màn ảnh. Chia sẻ về những cảnh quay này, ê kíp cho biết diễn viên đồng ý tự quay chứ không dùng thế thân. Là lần đầu tiên đóng cảnh nóng cùng đàn anh hơn mình tận 11 tuổi, Hoàng Yến Chibi cũng không quá nhiều lo lắng. Bản thân cô cho biết khi đó vì đã quay quá mệt nên cô ngủ thiếp đi. Hơn nữa, cảnh quay đó cũng không để lộ quá nhiều da thịt nên bản thân cô cũng thấy khá thoải mái.

Sau nhiều sóng gió suýt bị cấm chiếu, Thất sơn tâm linh đang trở thành cái tên nhận được nhiều chú ý của khán giả Việt.

Vợ ba - Cũng trường hợp như bộ phim Thất sơn tâm linh (Thiên linh cái), bộ phim Vợ ba cũng từng gây xôn xao suốt một thời gian dài bởi những cảnh nóng trong phim.

Bộ phim do diễn viên 10X Trà My đảm nhận vai diễn chính. Trong phim Trà My đóng vai Mây, một cô gái lấy chồng từ năm 14 tuổi trong thời đại phong kiến. Mây mang bầu, sinh con và chứng kiến những điều thầm kín phía sau một gia đình giàu có làm chủ đồn điền.

Trong phim Vợ ba có nhiều yếu tố cảnh nóng và được dán nhãn 18+ khi ra rạp tại Việt Nam.

Tuy nhiên những ồn ào liên quan tới việc Trà My đóng bộ phim khi mới 13 tuổi đã gây nên làn sóng tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng việc sử dụng diễn viên khi còn quá nhỏ tuổi đóng những cảnh nóng đó không phù hợp. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của diễn viên vì khi đó Trà My còn tuổi vị thành niên.

Vì vậy, sau 4 ngày ra mắt phim, ê kíp phim đã quyết định rút khỏi các rạp chiếu sau 4 ngày ra mắt. Lý do chủ yếu xuất phát từ việc nhà sản xuất không muốn ảnh hưởng tới đời sống của gia đình nữ diễn viên chính Trà My.

Dù gây tranh cãi trong nước nhưng bộ phim Vợ ba lại nhận được nhiều đánh giá cao từ các liên hoan phim quốc tế. Trước khi ra rạp trên toàn quốc vào ngày 17-5 vừa qua, “Vợ ba” từng tham gia nhiều LHP trên thế giới và giành được một số giải thưởng.

Tháng 9-2018, bộ phim của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Phương Anh được công chiếu trong hạng mục “Khám phá” (Discovery) dành cho các tài năng mới của LHP Toronto (Canada). Tại đây, phim đã được NET PAC (Mạng lưới các nhà phê bình phim Châu Á Thái Bình Dương) trao tặng giải thưởng “Phim châu Á hay nhất”.

Sau khi ra mắt tại Toronto, phim ra mắt toàn châu Âu khi tham gia tranh giải chính thức tại LHP quốc tế Saint Sebastien (Tây Ban Nha) vào cuối tháng 9-2018. Ngoài ra, phim còn giành được một số giải thưởng khác như: “Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất dành” cho Phương Anh ở LHP quốc tế Chicago của Mỹ; giải “Phim có đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất” tại LHP quốc tế Cairo của Ai Cập; giải “Phim truyện xuất sắc nhất của LHP quốc tế Kolkata” của Ấn Độ. Phim cũng được chiếu thương mại ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhưng bản phim “Vợ ba” khi trình chiếu tại các LHP quốc tế đều chưa bị cắt bỏ những cảnh “nóng”, cảnh bị cho là “nhạy cảm” mà có sự tham gia của nữ diễn viên 13 tuổi Trà My. Nhiều nhà phê bình điện ảnh đánh giá đây là bộ phim có tính nghệ thuật cao, các cảnh nóng cũng mang tính gợi nhiều hơn là tính dục. Tuy nhiên, bộ phim vẫn bị gán danh 18+ tại Việt Nam và phim R (dành cho khán giả 17 tuổi trở lên và có sự giám sát của bố mẹ khi xem phim) tại Mỹ.

Đập cánh giữa không trung cũng từng là bộ phim nhận được nhiều tranh cãi không kém Thiên linh cái và Vợ ba. Khi đảm nhận vai diễn trong Đập cánh giữa không trung, Thùy Anh khi đó chỉ mới 18 tuổi đã khỏa thân hoàn toàn đóng cảnh ân ái với Trần Bảo Sơn.

Những cảnh nóng đó ngay lập tức trở thành chủ đề tranh cãi của cư dân mạng. Đặc biệt là khi đó, nữ diễn viên Thùy Anh chỉ mới 18 tuổi đã đóng cảnh nóng với đàn anh hơn mình đến 22 tuổi.

Dù gây tranh cãi trong nước nhưng bộ phim vẫn được công chiếu và thu hút khá nhiều khán giả đến phòng vé. Trên đấu trường quốc tế, Đập cánh giữa không trung nhận được nhiều lời khen ngợi và giải thưởng lớn.

Đập Cánh Giữa Không Trung giành nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế. Phim nhận giải “Best Film” của Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải (FEDEORA) tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice; giải "Special Mention” tại liên hoan phim 3 lục địa khi công chiếu tại Pháp.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được trao giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava. Vào cuối tháng 11/2014, bộ phim thắng giải Đặc biệt của Ban Giám Khảo cho phim truyện dài tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (Haniff 2014). Dù thành công của bộ phim trở thành điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của Thùy Anh nhưng nữ diễn viên trẻ vẫn luôn né tránh trả lời về cảnh nóng năm 18. Cô còn nhấn mạnh mình không phù hợp với những cảnh nóng bỏng.

Bi ơi đừng sợ - Bi, đừng sợ cũng là một trong những bộ phim Việt có cảnh nóng gây tranh cãi nhất. Nội dung phim nói về đời sống tình dục nên không thể thiếu những cảnh quay nhạy cảm giữa các nhân vật. Xem “Bi, đừng sợ”, khán giả đỏ mặt trước cảnh mẹ Bi luồn tay vào quần chồng để “gợi ý” nhưng không được đáp ứng, cảnh giường chiếu của bố mẹ Bi, cảnh cô giáo của Bi dùng đá lạnh nhằm khỏa lấp ham muốn.

Dù là bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế nhưng ở Việt Nam lại gây tranh cãi vì có quá nhiều cảnh nóng trần trụi. Những phân đoạn như làm tình trên ghềnh đá hay dùng đá lạnh thủ dâm quá ám ảnh với nhiều khán giả. Đó cũng là lý do phim này vướng kiểm duyệt khi đưa về nước chiếu.

Dù không hẳn là cấm chiếu nhưng bộ phim gây tranh cãi đến mức không có lịch lên sóng. Đến khi bộ phim giành được giải thưởng tại Liên Hoan Phim Cannes, Bi ơi đừng sợ mới được công chiếu. Tuy nhiên, khi công chiếu tại các rạp cũng đã nhận được rất nhiều lời phản đối của các bậc phụ huynh vì “lỡ” mua vé cho con cháu mình vào xem, vì tưởng đây là … phim thiếu nhi.

Thương nhớ ở ai - Trong loạt phim Việt gây ôn ào vì cảnh nóng, không thể không nhắc đến bộ phim truyền hình “Thương nhớ ở ai”.

Trong tập 32, nhân vật Vạn và Hạnh không kìm giữ được cảm xúc nên có cuộc ân ái, kết thúc với cảnh chiếc giường bị sập.

Không ít khán giả cho rằng cảnh nóng sập giường trong “Thương nhớ ở ai” là một trong những cảnh quay phản cảm, lạm dụng chuyện chăn gố để gây chú ý.

Đặc biệt cảnh nóng trong tập 32 cho thấy sự vô lý của 2 nhân vật vốn coi nhau như cha con nên khi xem khán giả cho rằng không hợp đạo lý. Về phía diễn viên đóng vai Hạnh, Trà My lại cho rằng cảnh quay này hợp lý.