Mỹ nhân kém 29 tuổi khiến Mr.Bean từ bỏ cuộc hôn nhân 24 năm chỉ trong 65 giây

(Dân Việt) Không quá xinh đẹp hay có thân hình bốc lửa, nhưng nữ diễn viên Louise Ford vẫn khiến tài tử Rowan Atkinson mê mệt.

Nam diễn viên nổi tiếng Rowan Atkinson từng khiến công chúng ngỡ ngàng khi tuyên bố kết thúc hôn nhân người vợ chung sống suốt 24 năm để đến với tình trẻ Louise Ford, kém ông tới 29 tuổi. Vụ ly hôn của ông với người vợ trước cũng diễn ra vô cùng chớp nhoáng, tổng cộng thời gian phiên tòa chỉ tốn 65 giây.

Chỉ sau vài tháng ly hôn, "Mr. Bean" liền xách va ly đến sống cùng với Louise Ford, bỏ mặc ngoài tai dư luận bàn tán và chỉ trích. Người đẹp trẻ tuổi Louise Ford cũng bị khán giả tẩy chay vì chuyện ngoại tình với Rowan Atkinson, và có thể là nguyên nhân dẫn đến việc gia đình tài tử này tan vỡ.

Louise Ford sinh năm 1984, là một diễn viên có chút danh tiếng ở Anh Quốc, cô gây ấn tượng nhất qua vai diễn Công nương Kate Middleton trong loạt series ăn khách The Windsors.

Ngoài ra, Louise còn xuất hiện trong một loạt phim truyền hình như Misfits (2011), Fast Girls (2012), Its Kevin (2013), Horrible Histories (2015), Crashing (2016), Steph and Dom’s 1 Star to 5 Star (2017),...

Cũng nhờ tài năng diễn xuất này, Louise đã có cơ hội gặp gỡ vời tài tử Rowan Atkinson - biểu tượng văn hóa nước Anh, khi cả hai hợp tác trong vở hài kịch Quatermaine’s Terms năm 2013. Nam diễn viên nhanh chóng bị sức trẻ và năng lượng của Louise thu hút và rơi vào lưới tình.

Mặc cho lời chỉ trích "trâu già gặm cỏ non", Rowan thường xuyên công khai xuất hiện cùng người vợ trẻ tuổi trong các sự kiện hay đi dạo phố. Cả hai mới chào đón thành viên mới của gia đình là một bé gái. "Mr. Bean" thậm chí chấp nhận tạm gác lại sự nghiệp để ở nhà chăm sóc vợ và con gái nhỏ.

Mặc dù góp mặt trong nhiều bộ phim, khối tài sản của Louise không nhiều, chỉ vỏn vẹn khoảng 450.000 USD (tương đương 10,5 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng tài sản của tài tử Rowan Atkinson lên đến hơn 130 triệu USD (khoảng 3.000 tỷ đồng), bao gồm nhiều siêu xe đắt tiền, bất động sản, bản quyền series Mr. Bean...

Người đẹp Louise Ford theo đuổi lối sống giản dị, không đặt nặng vấn đề ngoại hình. Vì thế, khán giả thường xuyên bắt gặp cô trên đường khi không trang điểm và ăn mặc hết sức bình thường. Đặc biệt, cô cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội, gần như không thể tìm ra bất kỳ tài khoản cá nhân nào trên Facebook, Instagram...