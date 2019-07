Mỹ nhân khoe vòng 1 'khủng', lấn át nữ hoàng phim 18+ trên thảm đỏ

(Dân Việt) Không hổ danh là bom sex của màn ảnh Hàn, người đẹp Clara diện váy ôm sát cơ thể, 'bức tử vòng 1'.

Tối ngày 18/7, thảm đỏ Chunsa Film Award 2019 diễn ra tại Gangnam đã thu hút sự góp mặt của đông đảo dàn sao Hàn Quốc. Dù số lượng sao hạng A không nhiều, nhưng với tên tuổi của những mỹ nhân nổi tiếng ăn mặc táo bạo, sự kiện này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đáng chú ý nhất là Clara - nữ diễn viên, người mẫu người Thụy Sỹ gốc Hàn Quốc. Cô là con gái của ca sĩ Lee Seung-kyu từng đóng các vai trong Nữ thần hôn nhân, Oan gia phòng cấp cứu.

Clara thường gây chú ý với phong cách sexy cùng gương mặt đẹp và lợi thế về ngoại hình. Cô được dân mạng dành tặng biệt danh "bom sex" màn ảnh.

Trên thảm đỏ, Clara tạo dáng chữ S để phô diễn body "đồng hồ cát". Vòng 1 chật chội trong chiếc váy ôm sát cơ thể khiến người đẹp trở nên phản cảm trước mắt công chúng.

Sự xuất hiện của Clara với "vòng 1 siêu to khổng lồ" đã khiến nữ hoàng cảnh nóng Jo Yeo Jeong trở nên mờ nhạt.

Khác hẳn những lần lộ diện trước đây, mỹ nhân họ Jo ăn mặc kín đáo bất ngờ, toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm.

Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 Ham So Won tươi tắn và trẻ trung ở độ tuổi U50

Cuộc hôn nhân của cô với người chồng Trung Quốc kém 18 tuổi gây xôn xao dư luận 2 nước

Lee Sung Kyung thanh lịch trong bộ váy chất liệu lụa, màu sắc sang trọng tôn làn da trắng

Nữ diễn viên 29 tuổi được yêu mến qua các vai diễn trong Cheese In The Trap, Tiên nữ cử tạ.

Yum Jung-ah từng tham gia nhiều phim gây chú ý như A Tale of Two Sisters, The Big Swulum, The Old Garden, and Cart

Đạo diễn Bong Joon Ho được coi là một trong những đạo diễn kiệt xuất nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Vừa qua, bộ phim Parasitedo của ông đã xuất sắc giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Tài tử Gong Myung của "Drinking solo", "Cô dâu thuỷ thần" rạng rỡ thân thiện trên thảm đỏ

Nam diễn viên phim 'Cung' Joo Ji-hoon nổi danh với nhân vật Hoàng Thái tử Lee Sin