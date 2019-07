Phần 2 phim kinh dị 700 triệu USD tung trailer cuối đầy ám ảnh và điên loạn

(Dân Việt) Phần 2 của "It" được chờ đón với sự trỗi dậy của gã hề Pennywise sau 27 năm.

Tiếp nối thành công từ những cuốn tiểu thuyết kinh điển của tác giả Stephen King được chuyển thể trên màn ảnh rộng như Carrie (1976), The Shining (1986), Pet Sematary (1989), It ra mắt vào tháng 9 năm 2017 đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Thu về tới hơn 700 triệu USD, trong đó có 327 triệu USD nội địa, bộ phim về gã hề ma quái Pennywise và nhóm trẻ con The Losers Club tới từ trị trấn Derry đã phá vỡ kỷ lục gần 44 năm mà The Exorcist thiết lập được để trở thành phim kinh dị nhãn R có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ. Với các tình tiết kinh dị ám ảnh đan xen với phần nội dung sâu sắc về những nỗi đau và tuổi trưởng thành, It xứng đáng là một trong những tác phẩm kinh dị kinh điển của thế giới trong thế kỷ 21 này.

Poster của Gã Hề Ma Quái 2 được nhà sản xuất hé lộ vào ngày 17.07.2019

Thành công của It chắc chắn khiến khán giả mau chóng muốn biết xem liệu khi The Losers Club đã lớn và phải đối mặt với Pennywise thêm một lần nữa, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Tiếp nối câu chuyện còn dở dang từ It, phần 2 của bộ phim kinh dị này sẽ tái ngộ khán giả trong năm 2019 với tên gọi It Chapter Two (tựa Việt: Gã Hề Ma Quái 2). 27 năm sau khi đánh bại Pennywise lần đầu, hầu hết các thành viên của The Losers Club đã rời khỏi Derry và có cuộc sống của riêng mình, duy chỉ có Mike Hanlon (Isaiah Mustafa) ở lại, trở thành người thủ thư và viết tiếp phần lịch sử cho thị trấn. Chính Mike là người nghi ngờ sự trở lại của Pennywise và tập hợp những người bạn cũ để tiêu diệt hoàn toàn gã hề ma quái. Tuy nhiên, gã hề Pennywise đã hồi phục sau 27 năm ngủ yên trong trạng thái mạnh mẽ và điên cuồng gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng tại Derry. Thời điểm hiện tại, khi những đứa trẻ con đều đã trưởng thành và khôn ngoan hơn, liệu họ có thể tiêu diệt Pennywise mãi mãi?

Trailer cuối cùng của bộ phim

Nhóm The Losers Club tái hợp sau 27 năm

Mới đây, hãng Warner Bros. và New Line Cinema đã tung trailer thứ hai cho Gã Hề Ma Quái 2 với hàng loạt phân cảnh thót tim, đẫm máu và tràn ngập nỗi sợ hãi, đặc biệt gây tò mò cho người xem về hồi kết trong cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa nỗi sợ hãi và những đe dọa. Nếu trailer 1 tập trung vào nhân vật Beverly Marsh, thì trailer lần này xoáy sâu vào những nỗi ám ảnh của Bill Denbrough (James McAvoy) – thủ lĩnh nói lắp của The Losers Club. Đoạn trailer mở màn với những ký ức đau buồn của Bill khi mất đi người em trai bé bỏng Georgie 27 năm trước. Với quyết tâm trả thù Pennywise – thực thể ma quái cướp đi Georgie, Bill đã quay trở lại Derry và hội ngộ nhóm bạn năm xưa.

Đặc biệt, cảnh quay kinh điển lấy bối cảnh trong nhà hàng Trung Quốc từng xuất hiện trong phiên bản mini-series chiếu trên truyền hình thập niên 1990 của It đã được tái hiện lại trong trailer của Gã Hề Ma Quái 2. Trong cảnh này, nhóm bạn The Losers Club, gồm Bill, Beverly Marsh (Jessica Chastain), Ben Hanscom (Jay Ryan), Richie Tozier (Bill Hader), Mike Hanlon, Eddie Kaspbrak (James Ransone), thưởng thức món bánh quy may mắn, và sau đó phát hiện ra nỗi sợ hãi lớn nhất ẩn giấu bên trong họ.

Ngay sau đó là những hình ảnh Bill hoảng loạn khi chạy theo một cậu bé có hình dạng giống với Georgie vào mê cung nhà gương. Khi tìm thấy được cậu bé, Bill bị ngăn cách bởi những tấm kính dày, và cơn ác mộng thực sự ập đến khi Pennywise xuất hiện với chiếc lưỡi dài và liên tục đập đầu vào kính, để lộ hộp sọ gớm ghiếc. Khi kính bắt đầu vỡ, Bill cố gắng phá vỡ kính, liên tục van xin gã buông tha đứa trẻ và thay thế cậu bé đó bằng chính mình. Trong khung ảnh gây ấn tượng về mặt thị giác này, Pennywise đã buộc Bill phải nhớ lại những nỗi sợ trong quá khứ, và những chiếc răng sắc nhọn, trắng muốt từ miệng của gã càng khiến Bill cũng như nhóm The Losers Club của anh trở nên đơn độc trong cuộc chiến sống còn. Lời thề từ 27 năm trước có đủ động lực để khiến các thành viên chôn vùi nỗi sợ hãi trong sâu thẳm để đồng tâm hiệp lực tiêu diệt hoàn toàn thực thể đáng sợ này bằng ý chí thì con người.

Liệu những nỗi sợ hãi sâu thẳm có ngăn cản các cô cậu bé ngày nào tiêu diệt hoàn toàn gã hề ma quái

Được nhà sản xuất “thả thính” là phần phim “trưởng thành” và “đen tối” hơn, Gã Hề Ma Quái 2 còn gây sốt trong cộng đồng khán giả yêu phim ảnh nhờ sự tham gia diễn xuất của dàn sao đình đám Hollywood, gồm James McAvoy trong vai Bill Denbrough, Jessica Chastain trong vai cô nàng tóc đỏ Beverly Marsh, Bill Hader thủ vai Richie Tozier và không thể thiếu “trai đẹp” Bill Skarsgård với vai diễn chú hề Pennywise đầy ám ảnh. Trong khi đó, đạo diễn Andy Muschietti sẽ tiếp tục ngồi vào ghế chỉ đạo của siêu phẩm này. Theo như những gì đạo diễn Muschietti chia sẻ, toàn bộ dàn diễn viên nhí của phần đầu vẫn sẽ góp mặt vào phần 2, họ sẽ xuất hiện trong các phân cảnh quá khứ và có vai trò mấu chốt, giúp giải đáp những câu hỏi bí ẩn, còn bỏ ngỏ của hiện tại.

Tại ScareDiego (sự kiện phim kinh dị nằm trong khuôn khổ ngày hội truyện tranh và giải trí San Diego Comic Con 2019) đang diễn ra tại Mỹ, một số đoạn phim trongGã Hề Ma Quái 2 đã được Warner Bros. và New Line Cinema chiếu độc quyền cho các khách mời và khán giả. Mặc dù đoạn phim không hề được công chiếu rộng rãi nhưng theo mô tả từ giới truyền thông, tác phẩm của đạo diễn Andy Muschietti có rất nhiều cảnh máu me, với mức độ ám ảnh tăng lên gấp bội so với phần đầu. Không ít người có mặt đã vừa cảm thấy hoảng sợ, vừa thỏa mãn chờ đợi ngày được chính thức theo dõi toàn bộ tác phẩm trên màn ảnh rộng.

Gã Hề Ma Quái 2 dự kiến ra mắt vào ngày 6/9 tại Việt Nam.