Sau tin đồn sắp "cưới chạy bầu", Vũ Ngọc Anh sánh vai tình tứ Cường Seven

Tối 1/10, buổi công chiếu siêu phẩm Joker được ra mắt ở cả TP. HCM và Hà Nội. Bộ đôi mới công bố chuyện hẹn hò là Cường Seven và Vũ Ngọc Anh lần đầu tiên công khai rủ nhau đi xem phim.

Vào tháng 8 vừa qua, Cường Seven thừa nhận anh và bạn gái người mẫu, diễn viên đã hẹn hò được 1 năm. Mọi chuyện chỉ được tiết lộ khi cả hai lộ ảnh cưới khi làm người mẫu chụp hình. Cặp đôi sau đó lên tiếng phủ nhận tin đồn cưới "chạy". Tuy nhiên, cả hai dần cởi mở công khai việc hẹn hò ngoài đời thực.

Trong buổi công chiếu Joker ở Việt Nam, Cường Seven ân cần chăm sóc cho bạn gái. Anh đút đồ ăn cho Vũ Ngọc Anh, đáp lại người đẹp cũng rất thích thú. Trong khoảnh khắc cúi người, "người đẹp cảnh nóng của phim Quyên" vô tình để lộ thềm ngực gợi cảm. Cô diện bộ jumpsuit jean hai dây, khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm của một thân hình người mẫu.

Joker được mệnh danh siêu phẩm về một trong những phản diện nổi tiếng bậc nhất, một trong những nhân vật mang tính biểu tượng có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới điện ảnh chính thức đến với khán giả Việt Nam đầu tháng 10 này.

Đây là bộ phim đầu tiên lấy nhân vật Joker làm trung tâm và khai thác quá khứ chưa từng được kể của nhân vật, từ một kẻ thảm hại, tầm thường tới mức đáng thương mang tên Arthur Fleck, từng bước từng bước ngoi lên trở thành Hoàng tử Hề của đế chế tội phạm thành phố Gotham. Phim có sự tham gia của hàng loạt tên tuổi đình đám, dàn diễn xuất chúng như Joaquin Phoenix, Robert De Niro, đạo diễn Todd Phillips, nhà sản xuất Bradley Cooper.

Bộ phim đã được vinh danh tại hạng mục cao quý Phim Xuất Sắc nhất và giảnh Giải Sư Tử Vàng tại Liên Hoan Phim Venice lần thứ 76 (2019).

Buổi công chiếu bộ phim tại Việt Nam có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng. Ngoài cặp đôi Cường Seven, Vũ Ngọc Anh còn có vợ chồng diễn viên Jay Quân – Chúng Huyền Thanh, stylist Kelbin Lei, beauty blogger An Phương, beauty blogger Chloe Nguyen, diễn viên nhí Thịnh Vinh, nhà thiết kế Trương Thanh Long, food blogger Dino Vũ, diễn viên Lincoln Thúc Lĩnh, nhà văn Phan Ý Yên, Á Hậu – MC Thụy Vân, diễn viên Đình Tú – Hương Giang, An Japan, MC Đức Bảo, Vương Anh…

Cường Seven, Vũ Ngọc Anh sánh đôi tình tứ.

Cả hai dần cởi mở xuất hiện cùng nhau trước truyền thông kể từ sau khi tiết lộ chuyện hẹn hò.

Cường Seven diện "cây" đen cá tính.

Anh chụp hình cùng diễn viên nhí Thịnh Vinh.

Vợ chồng diễn viên Jay Quân – Chúng Huyền Thanh rủ nhau đi xem tác phẩm đoạt Sư tử vàng năm nay.

Hai bộ đôi sao Việt được fan nhiệt tình ủng hộ.

Dương Phạm - bà xã của nam diễn viên Minh Tiệp diện thời trang trẻ trung.

MC Đức Bảo hào hứng khi Joker ra mắt ở Việt Nam.

Nam diễn viên, người mẫu Đình Tú

Hot girl An Japan

Vương Anh (Ole)

Thụy Vân

Diễn viên Lincoln Thúc Lĩnh

Nhà thiết kế Trương Thanh Long