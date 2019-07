Status Tim viết nhắc đến Trương Quỳnh Anh lúc 1 giờ sáng khiến dân mạng xôn xao

(Dân Việt) Dòng trạng thái của Tim được xóa đi ngay sau đó nhưng vẫn bị dân mạng chụp lại và chia sẻ với suy đoán bất ngờ.

Trương Quỳnh Anh và Tim sau ly hôn vẫn ở chung nhà để chăm sóc con

Cùng là cặp đôi nên duyên trong showbiz nhưng trong khi Ông Cao Thắng và Đông Nhi được fan ngưỡng mộ vì chuyện tình bền chặt lâu năm, sắp tổ chức hôn lễ thì Tim và Trương Quỳnh Anh lại gây tiếc nuối bởi sự tan vỡ trong ồn ào.

Tim bị fan nhanh tay chụp lại status khó hiểu

Sáng nay 18.7, trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội đã lan truyền ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Tim với dòng trạng thái được chia sẻ lúc 1 giờ sáng. Dù chỉ có vài ký tự và chữ cái nhưng nội dung status này đã khiến fan không khỏi suy đoán và liên tưởng đến những scandal tình cảm trong quá khứ của Tim, Trương Quỳnh Anh.

Đáng chú ý, status này không còn hiển thị trên trang cá nhân của Tim, khiến nhiều người đặt ra giả thuyết anh đã xóa bài đăng sau khi chia sẻ vì cảm thấy nhạy cảm. Một số khác nghi ngờ Tim bị hack nick và dòng status kia không phải do anh viết. Hiện tại, Tim chưa lên tiếng về việc có bị hack nick hay không.Hồi tháng 7.2018, Tim mới lên tiếng xác nhận ly hôn Trương Quỳnh Anh. Đến tháng 8.2018 khi tham gia mùa 7 của "Sao nhập ngũ", Tim thậm chí đã rơi nước mắt chia sẻ: "Tôi ước mình được sống cuộc sống này lâu hơn nữa. Vì khi nhập ngũ, mặc dù mệt nhưng tôi bị cuốn vào nó và quên hết mọi buồn rầu trong cuộc sống. Có những điều tôi lo lắng khi chưa vào đây, nhưng vào rồi thì quên hết luôn".

Giải thích lý do không muốn đối diện cuộc sống hiện tại, ông bố một con cho hay: "Tôi chỉ tập trung cho việc sắp làm điều gì do chỉ huy giao, thực hiện nó như thế nào và cứ đúng giờ làm những điều đó. Nó làm cho tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhàng".

Tim tham gia "Sao nhập ngũ"

Trong chia sẻ của anh, chuyện ồn ào với Trương Quỳnh Anh xuất hiện ẩn hiện khiến fan không khỏi xót xa: "Có một chút gì đó trong tôi muốn sống một cuộc sống như vậy: Không cần lo nghĩ nhiều về vật chất, không cần phải đối phó với ai hết, không cần phải đa nghi, không cần phải mất niềm tin vào những người khác mà có thể tin tưởng tuyệt đối vào những người kế bên mình".

Cách đây không lâu, Tim liên tục chia sẻ hình ảnh gầy gò, hốc hác trên Facebook, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Dù nam ca sĩ đã tiếng giải thích, anh giảm 15kg để quay phim mới, nhưng công chúng vẫn cho rằng, vì buồn bã và khủng hoảng tinh thần sau ly hôn khiến anh bị ảnh hưởng và sụt cân nhanh chóng.

Tim giảm cân cho vai diễn

Ngay lập tức, nam ca sĩ đã lên tiếng đáp trả và phủ nhận thông tin trên. Tim cho biết, với anh, chuyện ly hôn hay kết hôn cũng chỉ là cơn gió thoáng qua.

“Lúc mình tập gym cơ thể hơi to, các bạn cũng nói mình tăng cân do chuyện ly hôn. Bây giờ mình sụt cân theo yêu cầu vai diễn, các bạn cũng bảo mình sụt cân do buồn chuyện ly hôn. Mình nói thật, ly hôn hay kết hôn, yêu ai hay ghét ai cũng chỉ là cơn gió thoáng qua với mình. Chỉ khi nào liên quan đến con mình, hoặc gia đình thì mình mới buồn tới mức đó”, Tim bày tỏ.

Ngoài ra, anh cũng cho biết thêm, việc tăng cân hay giảm cân vì một vai diễn là chuyện rất bình thường với diễn viên nước ngoài. Dù anh không thể so sánh với họ, nhưng khi nhận một bộ phim mới, Tim vẫn sẽ cố gắng hết sức để phù hợp về mặt ngoại hình.

“Ngày nào tôi cũng làm việc từ 6h sáng đến 12 khuya, không có thời gian đi nhiều chuyện hay yêu đương buồn bã gì cả. Ừ thì tôi ly hôn rồi, 2 năm rồi, vẫn đang độc thân, yêu đời, làm ăn lương thiện, đẹp trai khoẻ mạnh, không lừa đảo, không ma tuý cũng chẳng ấu dâm. Giờ đã là 2019 rồi, phải đứng thẳng nhìn phía trước mà đi, nhìn sau lưng hoài sao mà biết tương lai thế nào”, Tim chia sẻ.