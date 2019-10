Trấn Thành tới phòng trọ 15m2 biếu cả cọc tiền 500 nghìn, sao "Ván bài lật ngửa" nói gì?

(Dân Việt) Nam diễn viên U80 sống cô độc trong căn phòng 15m2, không vợ con, không người thân và bạn bè.

Đầu tháng 9 vừa qua, thông tin nghệ sỹ Mạc Can từng nổi tiếng qua nhiều bộ phim như Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam... bị tai giao thông cùng với xuất huyết dạ dày rất nặng khiến công chúng lo lắng. Mới đây MC, diễn viên Trấn Thành đã chia sẻ clip tới thăm nghệ sỹ Mạc Can sau khi ông được xuất viện.

Mở đầu clip, khán giả bất ngờ với lối vào nơi ở của bậc tiền bối 74 tuổi. Đó là một phòng trọ chưa đầy 15m2, bên trong là thế giới nhỏ của Mạc Can với những đồ vật đơn giản cùng nhiều tranh ảnh, báo giấy treo và dán trên tường. Trấn Thành kể, vì quá bận rộn nên khi anh đến thăm, bác sĩ báo ông đã về nhà. "Bây giờ tôi mang tiền qua tận nhà để trao cho chú Mạc Can".

Đáp lại tình cảm của hậu bối, Mạc Can ra tận cửa đón dù đi lại vẫn còn khó khăn. Tuổi cao và đang bị bệnh nhưng ông vẫn lạc quan vui vẻ. Khi Trấn Thành hỏi thăm lý do tai nạn, Mạc Can hài hước cho biết, ông nhập viện vì "bị xe tăng cán", còn nghệ sỹ Mai Trần vì “đá trực thăng nên què giò".

Sau khi được Trấn Thành dìu vào phòng trọ, hướng dẫn lưu số điện thoại vào danh bạ, Mạc Can vẫn nói chuyện bằng phong cách dí dỏm pha ngôn từ trẻ trung, "xì tin" khiến người xem bất ngờ.

Cũng trong clip, Trấn Thành tận tay trao tiền mà anh, Trường Giang, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ gửi cho nghệ sỹ Mạc Can. Nghê sĩ Mạc Can thấy túi tiền liền bảo: "Sao phải đựng trong túi, bỏ cái túi đi". Khi thấy ông xã Hari Won rút từ trong túi ra cọc tiền dầy cộp với mệnh giá 500 nghìn đồng, nam diễn viên sinh năm 1945 bất ngờ nói: “Quá trời vậy Trấn Thành, vừa phải thôi. Cảm ơn Trường Giang nữa nhé. Nhưng thôi, giữ cái túi này được rồi, không lấy tiền đâu".

Trấn Thành nhanh chóng nói thêm để mong Mạc Can giữ lấy số tiền phòng có chuyện cần dùng tới. Đáp lại, Mạc Can hài hước: “Có chuyện gì cha, chưa có chết đâu. Nhỡ đâu dại gái thì sao".

Câu nói bất ngờ của Mạc Can khiến khán giả vừa thích thú vừa cảm động. Tính cách chân chất, dung dị của ông thể hiện sự yêu đời và tràn đầy nghị lực sống, khiến người xem phải xuýt xoa.

Nghệ sỹ Mạc Can nổi tiếng đa tài. Đóng phim, diễn hài, làm ảo thuật, viết văn... ở lĩnh vực nào ông cũng thử sức và đều được đồng nghiệp, khán giả ghi nhận. Tuy vậy, ông không thích danh xưng, danh hiệu. Mạc Can nói: “Đời tui không mê những thứ hào nhoáng, phù phiếm. Khi đi đóng phim, tui diễn những vai như chính mình ngoài đời, không giả tạo, khiên cưỡng. Vui nhất là được mọi người yêu quý, chẳng màng danh hiệu gì”.

Ở tuổi 74, nghệ sĩ Mạc Can vẫn giữ được vẻ hài hước, sự lạc quan hiếm có và là người giàu lòng tự trọng. Ông không thích người khác thương xót, lo lắng cho mình. Mỗi lần đi diễn tỉnh hay ở các sân khấu, nghệ sĩ Mạc Can đều tự chạy xe máy hoặc thuê xe ôm, không bao giờ gọi điện nhờ cậy đồng nghiệp hay em út giúp đỡ.

Trí nhớ của ông đã không còn minh mẫn nhưng những chuyện xa xưa thì người nghệ sĩ này vẫn nhớ rõ mồn một. Mạc Can từng nói, ông sợ tuổi già và cái chết. Mỗi lần biết được tin những người đồng nghiệp của mình ra đi vì bệnh tật, ông đều buồn bã.

Chuyện đời tư của Mạc Can cho đến nay vẫn là một ẩn số đối với độc giả. Nhiều đồng nghiệp, khán giả vẫn cố gắng để hiểu hơn về cuộc sống riêng, chuyện tình cảm của người nghệ sỹ già nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Nhiều năm nay, lão nghệ sỹ không vợ con, không người thân sống cô độc và chỉ thích làm ảo thuật, diễn hài mang lại tiếng cười cho nhiều người.

Clip Trấn Thành tới phòng trọ thăm nghệ sỹ Mạc Can