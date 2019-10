Trúc Nhân gây sốc mặc quần cộc đi hát trước 40.000 khán giả

(Dân Việt) Giọng ca "Sáng mắt chưa" phối đồ cực lạ với áo vest và quần jean ngắn.

Tối 3/10, khu ký túc xá Đại học Quốc Gia TP.HCM đã diễn ra đại nhạc hội hoành tráng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đang được khán giả trẻ ái mộ. Ca sĩ Trúc Nhân khiến nhiều khán giả bất ngờ khi diện vest kết hợp quần đùi jean.

Nam ca sĩ khuấy động 40.000 sinh viên bằng các bản hit “Lớn rồi còn khóc nhè”, “Thật bất ngờ”, “Bốn chữ lắm” và "Sáng mắt chưa"

Trúc Nhân còn gửi đến các bạn trẻ thông điệp chân tình, anh cho biết mình gần 30 tuổi và có khoảng 8 năm đi hát. Khó khăn trên con đường chinh phục đam mê không hề ít, thế nhưng Trúc Nhân vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. Chính vì vậy, anh mong rằng các bạn trẻ cũng sẽ nhiệt huyết như thế.

Bùi Anh Tuấn khiến hàng nghìn khán giả "tan chảy" với “Nơi tình yêu bắt đầu”, “Hẹn một mai” và “Thanh xuân của chúng ta”.

Nam ca sĩ tỏ ra xúc động khi mọi người hò reo và hát cùng anh.

Jack và K-ICM khiến chương trình bùng nổ với các bản hit trăm triệu view “Bạc phận”, “Sóng gió” được remix trên nền nhạc EDM.

Lực lượng an ninh cũng khá vất vả để bảo vệ Jack trước vòng vây của fan.

Để thay đổi không khí, Jack & K-ICM hát “Sao em vô tình” trên nền nhạc piano. Cả hai cũng "nhá hàng” trích đoạn trong ca khúc mới “Em gì ơi” sẽ được ra mắt vào ngày 5/10.

Ca, nhạc sĩ Tiên Tiên với phong cách tomboy, thể hiện loạt ca khúc ghi dấu ấn như Say you do, My Everything...

Đạt G và Du Uyên diện trang phục đôi cùng tông màu, cả hai thể hiện ca khúc mới “Khó vẽ nụ cười”.

Suni Hạ Linh trình diễn ca khúc “Thích rồi đấy” và bình tĩnh duy trì phong độ đến phút cuối cùng dù gặp sự cố âm thanh. Cô tiết lộ sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc mới thuộc thể nhạc dance sôi động vào trước Tết Nguyên Đán.