"Siêu sao 93 tỷ" của Manchester United tình nguyện quỳ gối trước bóng hồng này

Cách đây vài giờ, Daily Mail vừa đăng tải loạt ảnh cưới của cặp đôi Kate Wright và Rio Ferdinand khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời, cựu ngôi sao của đội bóng MU đã bật khóc vì quá xúc động: "Tôi đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng khi thấy cô ấy cùng các con đi xuống lễ đường, tôi thật sự rất tự hào. Trước đây, tôi không muốn để ai làm mẹ kế của con tôi, cho đến khi gặp Kate, tất cả đều là định mệnh", Rio Ferdinand chia sẻ.

Trong khi đó, nữ diễn viên nước Anh cho biết cô đã muốn được kết hôn cùng Rio Ferdinand ngay từ lần hẹn hò đầu tiên.

Kate Wright chính thức hẹn hò với Rio Ferdinand vào năm 2017.

Trước khi hẹn hò, Kate đã là cái tên đình đám của làng giải trí nước Anh sau khi xuất hiện trong series truyền hình ăn khách The only way is Essex.

Sở hữu hình thể bốc lửa, vòng 1 căng tràn cùng vòng 2 săn chắc, Kate thường xuyên chia sẻ những bức ảnh trong trang phục bikini lên trang các nhân.

Từng vướng nghi án phẫu thuật môi và ngực nhưng người đẹp sinh năm 1991 đã lên tiếng xác nhận chỉ bơm môi chứ không dao kéo vòng 1.

Để có được thân hình chuẩn cùng vòng eo con kiến, Kate cho biết cô đã tập gym rất nhiều.

Thậm chí, cô nàng còn thú nhận mình là một "con nghiện" tập gym khi mỗi tuần cô đến phòng tập 5 lần để duy trì được hình thể săn chắc, khỏe khoắn.

Các bức ảnh đều nhận được nhiều lượt yêu thích và khen ngợi của người hâm mộ.

Sau khi kết hôn cùng Rio Ferdinand, Kate cho biết cô sẽ hạn chế công việc và tập trung vào việc dạy dỗ con cái, chăm sóc gia đình.

Trong khi đó, Rio Ferdinand từng có quãng thời gian êm đẹp bên cạnh người vợ Rebecca của mình. Anh từng là ngôi sao của đội bóng Quỷ đỏ và là "Hậu vệ đắt giá nhất hành tinh" khi chuyển từ Leeds sang M.U với giá 30 triệu bảng Anh (khoảng 93 tỷ đồng). Với con số chuyển nhượng khủng, Rio nối tiếp đàn anh lập nên lịch sử chói chang cho MU. Anh được coi là trung vệ xuất sắc nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, là mẫu trung vệ chơi thông minh chứ không chỉ thiên về sức mạnh như các hậu vệ đồng hương khác.

Tuy nhiên, tháng 2/2015, vợ của Rio bị phát hiện mắc bệnh ung thư vú. Ba tháng sau đó, Rebecca qua đời. Sau đó không lâu, Ferdinand cũng tuyên bố giải nghệ trong sự nuối tiếc của đông đảo người hâm mộ. Cựu ngôi sao MU quyết định làm "gà trống nuôi con" cho đến khi gặp Kate.

Nhiều người hâm mộ cho biết Kate chính là người đã "cứu vớt cuộc đời của Rio Ferdinand" sau biến cố lớn của cuộc đời.

Sức sống mãnh liệt của cô nàng 25 tuổi đã khiến Rio cảm nhận được và có thêm nhiều động lực để sống tốt hơn.

Sau hơn 2 năm với Kate, Rio Ferdinand đã chính thức cầu hôn Kate Wright tại một tòa nhà chọc trời ở Abu Dhabi. Và giờ đây, hai người chính thức về chung một nhà sau đám cưới xa xỉ tại Thổ Nhĩ Kỳ trong sự chứng kiến của gần 200 bạn bè, người thân.