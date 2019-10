4000 cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

(Dân Việt) Trường Cán bộ Thanh tra vừa phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cho hơn 100 học viên. Thời gian qua, nhà trường đã đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho khoảng 4.000 học viên là cán bộ, công chức các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Đây là những công chức, viên chức thuộc UBND các phường, trạm y tế của Hà Nội. Trong khoảng hơn 2 tuần, hơn 100 học viên sẽ được nghiên cứu 20 chuyên đề bao gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành… Hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm; Văn bản thanh tra an toàn thực phẩm; Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, quảng cáo thực phẩm; Điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và thanh tra an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Trong quá trình học tập, các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, vấn đề an toàn thực phẩm ngày cầng bức thiết, phức tạp và càng được xã hội quan tâm nhiều hơn. Hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm đang ở mức báo động ở nhiều địa phương, các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm phát triển ngày càng nhiều và đa dạng, rất khó quản lý.

Điều này đòi hỏi đội ngũ thanh tra an toàn thực phẩm phải liên tục được cập nhật các kiến thức, văn bản và kỹ năng mới, nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Thực hiện Quyết định 47/2018/QĐ-TTg, ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thời gian qua, Trường Cán bộ Thanh tra đã phối hợp hết sức chặt chẽ với Chi cục An toàn thực phẩm nhiều tỉnh thành phố để tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trước đó, từ ngày 22/8 đến 14/9, Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai cũng đã phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm khóa 38-2019 cho 55 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thực phẩm trên địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Long Thành.

Đồng Nai là một trong 9 địa phương được Chính phủ lựa chọn để thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện, xã. Thời gian thí điểm là 1 năm kể từ ngày 10/7/2019.

