Bạn có biết định cư châu Âu nước nào dễ nhất với người Việt Nam?

(Dân Việt) Thời buổi công nghệ 4.0 gắn kết thế giới lại gần nhau hơn, con người khao khát có cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không chỉ dừng lại ở cơm no áo ấm. Chính vì vậy không ít người mơ ước có thể được định cư ở các nước châu Âu, nơi có kinh tế phát triển, xã hội văn minh cùng nhiều cơ hội mới, nhưng không biết nên định cư ở đâu. Bài viết sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi định cư châu Âu nước nào dễ nhất với người Việt Nam.

Định cư châu Âu nước nào dễ nhất?

Châu Âu là thị trường rộng lớn với nền kinh tế phát triển, mức sống cao, phúc lợi xã hội nhiều. Có rất nhiều đất nước để chọn định cư như Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Italia… mỗi đất nước có một ưu thế riêng trong văn hóa, cũng như chính sách định cư khác nhau.

Định cư châu Âu nước nào dễ nhất?

Định cư tại Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha có chất lượng cuộc sống tốt, khí hậu ôn đới, hệ thống giáo dục và chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Để định cư ở Bồ Đào Nha dễ nhất là theo con đường đầu tư theo chương trình Golden Visa (thị thực vàng).

Yêu cầu là bạn cần đủ 18 tuổi và có số tiền tối thiểu là 350.000 Euro để đầu tư vào bất động sản thương mại, nhà ở hoặc 1 số hạng mục khác được quy định và duy trì trong vòng 5 năm. Ngoài ra cần có lý lịch tốt, không có tiền sử phạm tội.

Định cư tại Malta

Malta là một quần đảo xinh đẹp nằm giữa Địa Trung Hải có kinh tế thịnh vượng và phát triển. Để định cư tại Malta cần chuẩn bị tài chính khoảng 10 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngoài các yêu cầu chung thì nhà đầu tư cần chứng minh thu nhập và đầu tư bất động sản, mua trái phiếu chính phủ cũng như bảo hiểm sức khỏe duy trì 5 năm.

Quần đảo xinh đẹp Malta.

Định cư tại Ireland

Ireland là một trong các quốc gia thịnh vượng nhất thế giới với nhiều chính sách kinh tế tự do. Đất nước này mới có thêm chương trình định cư cho nhà đầu tư với nhiều ưu đãi , đặc biệt các dự án Viện dưỡng lão. Ngoài ra bạn có thể gửi hồ sơ xét duyệt trước và chuyển tiền đầu tư sau, tạo sự an tâm và đảm bảo an toàn cho tài sản của bạn.

Định cư ở đảo Síp

Đảo Síp là nơi có khí hậu lí tưởng, hệ thống giáo dục, y tế đạt chất lượng cao. Hiện nay đảo Síp đang có chương trình thu hút nhà đầu tư, vì vậy bạn chỉ cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản và mua bất động sản trị giá 300.000 EUR sở hữu vĩnh viễn là có thể trở thành công dân của châu Âu với thủ tục nhanh chóng và đơn giản.

Làm thế nào để định cư châu Âu?

Bạn muốn trở thành công dân châu Âu, bạn lựa chọn được quốc gia muốn định cư nhưng không biết thủ tục như thế nào? Đừng lo BlueSea sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn mọi thủ tục.

BlueSea là công ty tiên phong trong đầu tư định cư toàn cầu, không chỉ giúp người Việt Nam có thể định cư tại châu Âu, mà có thể châu Mỹ và các nước châu Á khác.

BlueSea có đội ngũ luật sư quốc tế giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên tư vấn am hiểu các thủ tục, sẵn sàng phục vụ quý khách và giúp khách hàng đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn.

Luôn đặt chữ Tín, chữ Tâm lên đầu, BlueSea luôn tận tâm, nhiệt tình phục vụ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng nhất từ phía khách hàng.

Để trở thành công dân toàn cầu sớm nhất, hãy truy cập ngay website https://www.dinhcutoancau.net/ hoặc tới các văn phòng của BlueSea theo địa chỉ:

Cơ sở 1: Số 42 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q1, TP.HCM

Hotline 0993152222 hoặc 02854398888

Cơ sở 2: 153 Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline: 0993152222 hoặc 02363777555

Cơ sở 3: Số 15 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0993152222 hoặc 02438555777