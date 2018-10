Được giải thoát sau 10 năm sống với khối u lớn trong ngực

Các bác sỹ khuyến cáo: Bệnh lý tuyến giáp có tính chất địa phương và có liên quan đến yếu tố gia đình. Tính chất địa phương có thể hiểu là bệnh xảy ra ở 1 vùng địa phương nào đó, hầu như mọi người dân sinh sống trong địa phương đó đều mắc bệnh như nhau. Có thể do lối sống, tập quán dẫn tới mắc bệnh: người dân tộc, do chế độ ăn không cung cấp đủ Iod – là nguyên nhân chính gây nên bệnh tuyến giáp. Vai trò y tế cơ sở ở những vùng này cũng rất quan trọng. Chăm sóc sức khỏe ban đầu hiệu quả là hoạt động góp phần phát hiện sớm những trường hợp này để bệnh nhân được can thiệp và điều trị sớm