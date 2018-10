Liên tục có các trang web vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng

(Dân Việt) Ngày 17/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tục ra các thông báo, cảnh báo người tiêu dùng về các sản phẩm thực phẩm chức năng được quảng cáo trên các trang web trôi nổi, có dấu hiệu vi phạm quảng cáo.

Cục thể, Cục An toàn thực phẩm cho biết, trong thời gian vừa qua trên các website unangbuongtrung.com.vn, suynhuocthankinh.vn, pavietnam.com quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang Nga Phụ Khang của Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo.

Các website nêu trên không phải do Công ty sở hữu công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thực hiện do đó các sản phẩm đã nêu đang quảng cáo tại các website trên không đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang trên một số website.

Còn trên các website http://congtyduocphampqa.com/ có quảng cáo các sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe PQA Hen suyễn, PQA An thần bổ tâm, PQA chỉ huyết, PQA dưỡng cốt, Siro hohen PQA, PQA ích khí thăng dương có dấu hiệu vi phạm quy định quảng cáo.

Các sản phẩm này được Công ty cổ phần dược phẩm PQA, (Địa chỉ: Thửa 99 khu Đồng Quàn, đường 10, Xã Tân Thành, Huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm. Tuy nhiên đại diện công ty khẳng định các sản phẩm Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe PQA Hen suyễn, PQA An thần bổ tâm, PQA chỉ huyết, PQA dưỡng cốt, Siro hohen PQA, PQA ích khí thăng dương đang quảng cáo trên các website http:// congtyduocphampqa.com không phải do Công ty cổ phần dược phẩm PQA thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng, và sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo để người tiêu dùng không mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các trang website nêu trên.

Trong ngày 17/10, Cục An toàn thực phẩm lại tiếp tục ra thông báo về việc trên các website: https://bothankankabanlinhphaimanh.blogspot.com; http://ehospital.vn; http://medium.com quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kanka Katasuryokujin của Công ty TNHH Khang Lạc Mỹ, có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo.

Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH Khang Lạc Mỹ tại địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đại diện công ty khẳng định các website nêu trên không phải do Công ty thực hiện do đó sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kanka Katasuryokujin đang quảng cáo tại các website nêu trên không đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm cũng thông báo để người tiêu dùng biết thông tin và lựa chọn sản phẩm khi mua và sử dụng trên các trang website/internet.