Lựu đang vào mùa, bạn nên tranh thủ ăn bởi những lợi ích tuyệt vời này

(Dân Việt) Lựu là loại quả rẻ tiền và dễ tìm, nhất là tại thời điểm này khi mà lựu đang vào mùa. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng đây là loại trái cây chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích lớn cho cơ thể.

1. Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Màu đỏ của lựu có được là do một loại chất có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh -polyphenols. Tác dụng này của nước ép lựu cao hơn nhiều so với hầu hết loại nước ép trái cây khác, gấp 3 lần so với rượu vang đỏ và trà xanh.Chất chống oxy hóa trong trái cây có tác dụng loại bỏ các gốc tự do, do đó ức chế sự tăng trưởng tế bào ung thư. Nước lựu sản sinh apoptosis - một trạng thái mà các tế bào ung thư tự hủy hoại chính mình. Chính vì thế, lựu được coi là rất có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, cũng như ngăn chặn các hormone aromates - một trong những nguyên nhân chính gây bệnhung thư vú.



Lựu là loại trái cây rẻ tiền nhưng mang lại rất nhiều tác dụng to lớn.

2. Ổn định huyết áp

Nước lựu chứa chất làm giảm tổn thương và viêm mạch máu, giảm huyết áp cao. Nó cũng hoạt động như một aspirin tự nhiên, cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể.

3. Giàu vitamin C

Trong quả lựu chứa tới hơn 40% lượng vitamin C mà bạn cần hàng ngày. Hãy lựa chọn nước ép lựu hoặc quả lựu tươi để có thể hấp thu được tối đa chất dinh dưỡng.

4. Giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Một lợi ích quan trọng của quả lựu là có thể ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Một lần nữa,hợp chất chống oxy hóa tự nhiên vốn rất phong phú trong nước ép quả lựu sẽ giúp làm giảm lượng protein có hại gây ra căn bệnh đáng sợ này.

5. Tốt cho phụ nữ mang thai

Trong quá trình mang thai, phụ nữ cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể như chất xơ, sắt, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, các bà bầu cũng cần bổ sung hàm lượng cao niacin và axit folic - hai hợp chất đóng một vai trò rất quan trọng cho quá trình phát triển của thai nhi. Quả lựu là thứ trái cây chứa nhiều hàm lượng trên.

6. Làm dịu dạ dày

Những ai đau dạ dày có thể tăng cường ăn loại quả này. Ngoài ra, từ thời cổ đại, nước lựu đã được sử dụng để điều trị tiêu chảy và kiết lỵ do lựu có khả năng làm tăng sản xuất cácenzyme hỗ trợ tiêu hóa.

7. Chống lão hóa

Một chế độ ăn uống bổ sung nước ép quả lựu giúp làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn do tiếp xúc với ánh mặt trời. Nó cũng giúp duy trì sự tái sinh của da, ngăn ngừa nám và đốm đen.

8. Ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu có thể gây ra khi cơ thể thiếu các tế bào máu đỏ trong khi lựu có chứa hàm lượng sắt cao giúp cơ thể sản xuất tế bào máu đỏ.

9. Tốt cho tim mạch

Nước lựu được đánh giá là loại nước ép rất có lợi cho một trái tim khỏe mạnh. Nước ép lựu có tác dụng bảo vệ tim và động mạch.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ép lựu có thể cải thiện lưu lượng máu và giữ cho động mạch không trở nên cứng và dày hơn.Không chỉ vậy, nước lựu có thể làm chậm sự tăng trưởng của mảng bám và sự tích tụ cholesterol trong động mạch.

10. Phòng chứng rối loạn cương dương

Các hợp chất có trong quả lựu không chỉ giúp ngăn ngừa hoặc ức chế tình trạng xơ vữa động mạch, ung thư tuyến tiền liệt mà còn giúp giúp kiểm soát chứng rối loạn cương dương. Các nhà nghiên cứu cho rằng, hàm lượng chất chống ôxy hóa trong trái lựu có thể ngăn chặn các gốc tự do ức chế lưu lượng máu tới cơ quan sinh dục.

11. Tốt cho khớp

Chất flavonol trong nước ép lựu có thể giúp ngăn tình trạng viêm, có lợi cho viêm xươngkhớp và sụn bị tổn thương. Loại nước này hiện đang được nghiên cứu tác động đối với bệnh loãng xương, viêm khớp dạng thấp và các loại bệnh viêm khớp khác.