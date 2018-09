Ngất ngây với trạm y tế đẹp như công viên

(Dân Việt) Nếu không thấy màu áo blu trắng thấp thoáng thì không ai có thể nghĩ cơ ngơi của Trạm Y tế xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là một cơ sở khám chữa bệnh.

Trạm Y tế (TYT) Tượng Sơn bề thế, có kiến trúc giống như nơi nghỉ dưỡng. Đặc biệt vườn thuốc nam được trồng sạch đẹp, vuông vắn, xen lẫn với những cây ăn quả xanh tốt. Phía bên trong TYT cũng sạch bóng, không có rác, càng không ngửi thấy "mùi bệnh viện" đặc trưng.

Quang cảnh khó tin tại Trạm Y tế xã Tượng Sơn

Bác sĩ Hoàng Trọng Hiếu - Trạm trưởng TYT xã Tượng Sơn chia sẻ, trước đây, TYT xã cũng còn thiếu thốn, chật chội. Nhưng năm 2015, nhờ dự án CBRIP, xã đã được đầu tư để xây dựng cơ sở khang trang hơn. Đồng thời, trang thiết bị y tế cũng được đầu tư để phục vụ khám sức khỏe cho bà con. Hiện TYT có 10 giường bệnh, trên 130 dụng cụ phục vụ khám chữa bệnh, trong đó có nhiều trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm Doppler màu 4D; máy điện tim 12 kênh. Hiện TYT xã Tượng Sơn có 5 cán bộ công nhân viên chức, cơ cấu chuyên môn đảm bảo theo quy định của bộ y tế bao gồm 1 bác sĩ, 1 y sĩ, .2 y tá, 1 hộ sinh.

Theo thống kê, bình quân mỗi năm TYT xã Tượng Sơn tiếp trên 3.000 lượt bệnh nhân đến thăm khám và điều trị, trong đó số người khám bằng thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 50%; Khám và điều trị y học cổ truyền bằng 30% trong tổng lượt khám chữa bệnh tại trạm. Bên cạnh đó, TYT xã còn phối hợp thực hiện tốt các chương trình phòng chống các bệnh lây nhiễm, không lây nhiễm và các chương trình y tế khác. Các chương trình mục tiêu đều đạt trên 90% các chỉ tiêu đề ra, trong đó công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện đạt hiệu quả cao, tỷ lệ trẻ dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 97%; Tiêm AT2 cho phụ nữ mang thai đạt 98%.

Để duy trì vườn thuốc nam xanh tốt, có thể góp phần vào công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền, đồng thời đảm bảo khu vực khuôn viên xanh sạch đẹp, bác sĩ Hiếu cho biết, ông và cán bộ y tế của trạm đã thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cho cây, hoa. Đặc biệt, cả trạm dành riêng ngày thứ 7 để lao động "tổng vệ sinh" vừa đẹp trạm, vừa khỏe người.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân kê khai Hồ sơ sức khỏe điện tử tại TYT xã Tượng Sơn

"Cơ sở y tế sạch đẹp, trang thiết bị hiện đại, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo là mục tiêu mà trạm y tế Tượng Sơn luôn cố gắng, duy trì, nhằm đảm bảo sự hài lòng, thoải mái nhất cho người bệnh khi đến khám bệnh ở đây" - bác sĩ Hiếu cho biết.

Xây dựng mô hình trạm y tế xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân là mục tiêu mà ngành y tế Hà Tĩnh đang hướng đến. Ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Tĩnh) cho biết, năm 2018, Sở Y tế Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua "Trạm Y tế xanh - sạch - đẹp- an toàn" tới 262 trạm y tế trong toàn tỉnh. Dự tính đến đầu năm 2019, Sở Y tế sẽ tổ chức cuộc thi "Trạm Y tế xanh sạch đẹp" và trao giải cho TYT có khuôn viên, cơ sở đẹp, sạch, xanh nhất.

Theo ông Dũng, trong sô 262 TYT của Hà Tĩnh có rất nhiều trạm đẹp tương đương với Tượng Sơn. Các TYT đã có nhiều hình thức để duy trì môi trường cho cơ sở của mình. Có nhiều nơi có vườn hoa đua sắc, có nơi lại có hàng rào bằng cây xanh mát mắt.

Đặc biệt, không chỉ hướng tới cơ sở y tế xanh, sạch, Hà Tĩnh còn nhấn mạnh yếu tố An toàn đối với các TYT. Theo đó, các TYT phải phối hợp tốt với cơ quan công an trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, trộm cắp tài sản tại cơ sở y tế. Đồng thời, TYT phải thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; tăng cường truyền thông, giám sát tỷ lệ rửa tay tại các cơ sở y tế và tăng tỷ lệ tuân thủ quy trình rửa tay của cán bộ y tế...

"Một cơ sở y tế sạch đẹp mà không an toàn thì cũng không đạt chất lượng" - ông Dũng nhấn mạnh.