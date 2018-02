Những lưu ý quan trọng khi đi đại tiện để tránh nhiều bệnh nguy hiểm

(Dân Việt) Theo các chuyên gia, chúng ta nên chú ý tới chất thải khi đi đại tiện vì màu sắc và hình dạng của nó có thể hé lộ khá chính xác các vấn đề sức khỏe, thậm chí là dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang mắc căn bệnh nghiêm trọng nào đó.

Màu sắc phân

1. Trắng

Phân có màu trắng, màu sáng hoặc màu đất sét có thể do thiếu hụt mật, thậm chí là kết quả của việc tắc nghẽn ống dẫn mật. Chẳng hạn như, sỏi mật có thể cản trở sự lưu thông trơn tru trong ống mật, dẫn đến phân thải ra có màu trắng. Vấn đề này cũng sẽ gây ra hiện tượng đau dạ dày, nước tiểu sẫm màu và bệnh vàng da.

Ngoài ra, nếu xuất hiện chất nhầy trắng trên phân màu nâu, bạn hãy nghĩ tới dấu hiệu của bệnh Crohn (một bệnh viêm mãn tính của ruột).

2. Xanh lá cây

Màu xanh lá cây có thể là kết quả của việc ăn quá nhiều rau xanh, chất nhuộm thực phẩm màu xanh hay là tác dụng phụ của việc dùng bổ sung chất sắt.

Nếu thực phẩm không phải là lý do thì có thể là do phân đi qua đường tiêu hóa quá nhanh nên không có đủ thời gian tích tụ mật và bilirubin.

3. Vàng

Màu phân này chứng tỏ cơ thể đang có nhiều chất béo dư thừa hoặc ống dẫn mật bị tắc nghẽn. Điều này là do rối loạn hấp thu kém như bệnh loét dạ dày. Một lý do khác là do thiếu các enzyme được sản xuất bởi tuyến tụy, là dấu hiệu của viêm tụy mạn tính, bệnh celiac (không dung nạp gluten) và xơ nang.

Tuy nhiên, cũng không phải quá lo lắng vì nhiều khi phân vàng cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đã ăn quá nhiều cà rốt hoặc thực phẩm màu vàng.

4. Màu đen

Phân màu đen có thể do bạn đã hấp thụ một lượng thuốc (như aspirin, ibuprofen và chất bổ sung chất sắt) vào cơ thể nhưng cũng không loại trừ là vì bạn đang bị chảy máu bên trong, do viêm loét hay ung thư đường ruột.

Nguyên nhân phổ biến khác là do bạn sử dụng các loại thực phẩm màu đen và xanh.

5. Đỏ

Nếu do bạn ăn củ cải đường, cà chua hay thực phẩm có màu đỏ thì không có gì phải lo ngại. Tuy nhiên, nếu phân có những đốm đỏ tươi, hoặc những dải đỏ như màu máu tươi thì sẽ là một dấu hiệu đáng báo động. Nó có thể là do một vết nứt hậu môn hoặc nghiêm trọng hơn là bệnh trĩ, viêm loét đại tràng hoặc thậm chí ung thư.

Hình dáng phân

1. Cục nhỏ, rời rạc

Có vẻ như bạn đang bị táo bón nặng do thiếu chất xơ. Bạn nên uống nhiều nước và ăn trái cây cũng như rau củ.

2. Thuôn như xúc xích nhưng lớn và không đều

Đây cũng là triệu chứng của táo bón tuy không nghiêm trọng. Lý do có thể là thiếu chất xơ và ít hoạt động thể chất. Hãy ăn nhiều trái cây và rau củ cũng như chăm tập thể dục để cải thiện tình hình.

3. Hình xúc xích với các vết nứt trên bề mặt

Điều này cũng rất bình thường, nhưng các vết nứt chỉ ra rằng bạn vẫn nên uống thêm nước và tập thể dục.

4. Thon dài như xúc xích, mịn và mềm

Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đang có sức khỏe đường ruột rất tốt. Để duy trì, bạn hãy tiếp tục thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng và tránh những tình huống căng thẳng.

5. Cục nhỏ, mềm dính vào nhau

Triệu chứng này chứng tỏ bạn đang bị tiêu chảy nhẹ hoặc là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích. Trong trường hợp này, hãy ăn các loại thực phẩm có ít chất xơ như chuối, bánh quy và khoai tây..

6. Dạng lỏng, không có mảnh rắn

Bạn đã bị tiêu chảy nặng. Đây có thể là dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, không dung nạp lactose, nhiễm trùng do vi khuẩn. Lúc này, bạn cần uống nhiều nước để tránh mất nước và uống thuốc. Nếu tình hình không được cải thiện trong 2 ngày hoặc bạn cảm thấy đau dữ dội, hãy đi gặp bác sỹ ngay lập tức.