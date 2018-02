Những người không nên ăn hành muối ngày Tết

(Dân Việt) Việc ăn hành muối ngày Tết không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Trao đổi với PV, PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh, Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, hành muối là một gia vị không thể thiếu trong mâm cỗ cổ truyền ngày Tết. Tuy nhiên, việc ăn hành muối ngày Tết không đúng cách sẽ tiềm ẩn nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Người hay bị ngộ độc

Việc ăn hành muối bị ngộ độc thường có thể nguyên nhân là do dưa bị phun thuốc trừ sâu. Do đó ta có thể bị ngộ độc hóa chất trừ sâu. Ngoài ra, hành muối bị vàng, bị muối khú, hoặc muối xổi chưa chín sẽ không tốt cho sức khỏe. Do đó, nên tránh việc ngộ độc, chúng ta nên mua sạch, muối chín thì khó có thể khả năng ngộ độc.

Người bị đau dạ dày

Hành muối tạo ra độ chua, hương vị hấp dẫn cho hành. Tuy nhiên, vị chua này lại có tác dụng không tốt với người bị đau dạ dày, đặc biệt là người bị loét dạ dày. Axit có trong hành muối phát sinh từ độ chua càng làm cho vết viêm, loét nghiêm trọng hơn, đau bụng nhiều hơn.

Khi ăn hành muối, dạ dày sẽ tăng tiết dịch vị, axit nên làm niêm mạc bên trong dạ dày bị ảnh hưởng. Do đó người bị viêm loét dạ dày, đau dạ dày nên ăn rất ít hoặc tránh ăn.

Người hay bị hôi miệng

Sau khi ăn hành muối có mùi hăng nên khi ăn vào miệng sẽ làm cho miệng có mùi.

Ngoài ra, các mùi hăng của hành đi thẳng vào cơ thể. Chúng sẽ bị đào thải qua tuyến mồ hôi. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân khiến bạn bốc mùi.

Người mắc bệnh thận

Trong quá trình muối hành, thường phải nêm nhiều gia vị, muối. Do đó, với bệnh nhân mắc bênh thận, phải tránh ăn quá nhiều.

Người béo phì

Đối với người béo phì , nếu ăn hành muối kèm với thịt mỡ sẽ rất dễ hấp thu chất dinh dưỡng, khiến cơ thể càng béo hơn.

PGS Thịnh cũng lưu ý, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, mọi người mỗi bữa chỉ nên ăn 5-7 củ và phải ăn hành được ngâm chín kỹ.