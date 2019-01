Phản ứng sau tiêm vắc xin ComBE Five là thông thường

(Dân Việt) Bộ Y tế cho biết, đã có gần 70.000 trẻ được tiêm chủng vắc xin ComBE Five, trong đó tỷ lệ phản ứng là 0,05-5,5%, nằm trong tỷ lệ phản ứng thông thường đối với các vắc xin chứa thành phần hoa gà toàn tế bào mà Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến cáo.

Theo Bộ Y tế, sau khi triển khai trên quy mô nhỏ tại 7 tỉnh (Hà Nam,Bắc Giang, Yên Bái, Kon Tum, Bình Định, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu) trong tháng 10 và tháng 11/2018 với tổng số trẻ được tiêm là 17.356 trẻ. Bộ Y tế đã chỉ đạo triển khai trên quy mô toàn quốc từ tháng 12/2018.

Đến ngày 27/12/2018, đã có 12 tỉnh triển khai tiêm vắc xin ComBe Five đã được triển khai gồm: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum, Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Long An với tổng số trẻ được tiêm là 69.929 trẻ.

5 bệnh mà vắc xin ComBE Five phòng ngừa đếu rất nguy hiểm, dễ mắc, dễ lây lan nếu trẻ không được tiêm chủng đầy đủ. Ảnh D.L

Theo báo cáo của các địa phương, ngoài phản ứng thông thường như (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc...) ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài ở Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum với tỷ lệ khoảng 0,05% -5,5%, các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị.

"Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ phản ứng thông thường đối với các vắc xin chứa thành phần ho gà toàn tế bào, trong đó có vắc xin ComBE Five: sốt từ 38-39°C chiếm tới 44,5%, phản ứng sưng 38,5%, nóng đỏ tại chỗ tiêm có thể tới 56,3%, đau 25,6%, các phản ứng khác như quấy khóc kéo dài là 3,5%" - Bộ Y tế cho biết.

Trước đó, tại Nam Định cũng đã có 2 trường hợp trẻ tử vong tại nhà sau tiêm chủng từ 36 đến 48 tiếng. Hai trẻ đều được khám sàng lọc và tiêm vắc-xin ComBE Five, uống vắc-xin bại liệt tại trạm y tế, sau tiêm được theo dõi 30 phút tại trạm đúng qui định và không có biểu hiện bất thường.

Sau khi về nhà, trong vòng 1 đến 2 ngày, trẻ có biểu hiện sốt nhẹ, gia đình tự cho uống thuốc hạ sốt, không đưa đến cơ sở y tế. Sang ngày hôm sau, gia đình thấy trẻ tím tái, khó thở nên đưa cháu đến bệnh viện huyện. Tuy nhiên, khi tới bệnh viện 2 cháu đã tử vong.

Cha mẹ cần theo dõi chặt chẽ phản ứng của con sau tiêm chủng, kịp thời đưa trẻ đi viện khi có các phản ứng sốt cao trên 39 độ kéo dài, quấy khóc, tím tái, phát ban.

Sở Y tế Nam định đã tiến hành điều tra nguyên nhân và họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân. "Hội đồng đã có kết luận 2 trường hợp trẻ tử vong sau tiêm chủng không nghĩ đến phản ứng phản vệ nặng sau tiêm vắc-xin, không liên quan đến thực hành tiêm chủng và Hội đồng tư vấn chuyên môn xác định trẻ tử vong chưa rõ nguyên nhân" - đại diện Bộ Y tế đã nhận định.

ComBE Five là vắc xin Công ty Biological E. Ltd Ấn Độ sản xuất có thành phần tương tự vắc xin Quinvaxem, cũng phòng 5 bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib. ComBE Five được lựa chọn để thay thế vắc xin Quinvaxem (vắc xin được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng Việt Nam từ tháng 6/2010. Nhưng từ tháng 6/2016, nhà sản xuất thông báo ngừng sản xuất Quinvaxem trên quy mô toàn cầu).

Để đảm bảo tiêm chủng phòng các bệnh nêu trên cho trẻ em, được sự khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Liên minh tiêm chủng vắc xin toàn cầu (GAVI), Bộ Y tế xem xét đã có Quyết định về việc sử dụng vắc xin ComBE Five để thay thế vắc xin Quinvaxem.

Theo PGS-TS Trần Như Dương – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, trên thế giới hiện có 6 vắc xin có thành phần phòng chống 5 bệnh nói trên đạt tiền thẩm định của WHO, trong đó có 4 vắc xin của Ấn Độ, 2 vắc xin của Hàn Quốc. Trong đó, vắc xin ComBe Five là vắc xin vừa đạt tiềm thẩm định của WHO, vừa được Tổ chức UNICEF chấp nhận cung ứng cho trẻ em các nước đang phát triển.

Như vậy, trong tổng số 6 vắc xin chỉ có vắc xin ComBe Fie có đủ 3 điều kiện: đạt tiền thẩm định của WHO, được UNICEF lựa chọn và có đăng ký tại Việt Nam.

Trước đó, trả lời Dân Việt, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận, trong đợt tiêm chủng vắc xin ComBE Five cho trẻ toàn tỉnh này vào các ngày 25, 26 và 27.12 vừa qua, có gần 30 trẻ phải nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng.

“Hầu hết, các trường hợp vào viện với tình trạng sốt cao, có 5 trường hợp nặng với biểu hiện tím tái, khó thở. Tất cả các trường hợp vào viện, hiện sức khỏe đã ổn định và đều xuất viện”, ông Hùng nói.

Đây là đợt thứ 2 ngành y tế Bình Định tiêm chủng loại vắc xin này cho trẻ trong toàn tỉnh. Theo đó, đợt đầu tiên vào tháng 10.2018, đã tiêm chủng cho hơn 970 trẻ, sau đó có khoảng 60 trẻ bị sốt (trong đó: có 3 trường hợp phản ứng rất nặng).