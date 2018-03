Phụ nữ cần chú ý điều này để tránh phát hiện bệnh mà không kịp cứu chữa

(Dân Việt) Đôi khi, các triệu chứng tưởng như đơn giản lại là dấu hiệu của những căn bệnh nguy hiểm ở phụ nữ.

1. Tăng số lần đi tiểu

Việc gia tăng số lần đi tiểu không chỉ là dấu hiệu của các bệnh về thận và đường tiết niệu mà còn cảnh báo nguy cơ mất cân bằng hormone hay gia tăng vi khuẩn trong âm đạo. Nếu kèm theo cảm giác khát, bạn hãy nghĩ đến khả năng mắc tiểu đường.

Hãy chú ý tần suất vào nhà vệ sinh của bạn. Một người bình thường sẽ đi tiểu từ 4-10 lần mỗi ngày tùy theo số lượng nước uống vào. Nếu số lượng này nhiều hơn, hãy đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán kịp thời.

2. Giảm cân không rõ nguyên nhân

Đừng quá vui mừng nếu bạn bất ngờ giảm cân trong một khoảng thời gian ngắn vì đây có thể là triệu chứng của nhiều căn bệnh như Crohn (viêm mãn tính đường ruột), tiểu đường tuýp 2 hay thậm chí ung thư.

Nếu bạn giảm từ 4-7kg trong 6-12 tháng qua, việc đến gặp bác sĩ không phải là thừa.

3. Lông mọc ở nhiều vị trí khác nhau

Dấu hiệu này nghĩa là có quá nhiều hormone nam trong cơ thể. Sự thay đổi bất thường đó nguy hiểm hơn bạn nghĩ bởi làm gia tăng nguy cơ vô sinh, rối loạn chuyển hóa, hoặc thậm chí tăng nguy cơ bị ung thư vú và các bệnh về nội mạc tử cung.

4. Chảy máu sau mãn kinh

Phụ nữ đã ở thời kỳ mãn kinh nhưng sau một thời gian lại bị chảy máu có thể là một dấu hiệu của ung thư tử cung, viêm cổ tử cung hay một số bệnh lý nguy hiểm khác.

Thông thường, có nhiều trường hợp quay lại chu kỳ kinh nguyệt sau 2 năm. Nhưng nếu thời gian này sớm hơn và kéo dài, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

5. Những thay đổi ở ngực

Những dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư vú thường rất khó nhận ra, khi bạn cảm thấy đau vùng ngực và xuất hiện hạch bạch huyết thì đã quá trễ. Vì vậy, bạn hãy chú ý đến từng thay đổi nhỏ ở vùng ngực như sưng đỏ, vùng da nhăn nheo hoặc xuất hiện những cục u.

6. Bài tiết bất thường

Cơ thể bạn có thể đang bị viêm hoặc nhiễm trùng nếu chất bài tiết có màu hoặc mùi bất thường. Bạn nên gặp bác sĩ để được tư vấn rõ hơn vì đây là dấu hiệu của hàng loạt bệnh lý nguy hiểm khác.

7. Kinh nguyệt quá nhiều

Điều kiện di truyền, thay đổi khí hậu hoặc tập thể dục quá nhiều khi đang trong chu kỳ có thể là lý do khiến lượng kinh nguyệt quá nhiều. Nhưng cũng có thể do những nguyên nhân rất nghiêm trọng như do u xơ tử cung, rối loạn tuyến giáp nội mạc tử cung.

Kinh nguyệt quá nhiều cũng có thể dẫn đến thiếu máu. Nếu chu kỳ kéo dài hơn 7 ngày và máu có màu đỏ tươi, bạn nên đến gặp bác sĩ.