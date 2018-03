Sự thật về thuốc thu hẹp "cô bé"

Một số chị em sau sinh con hay có tuổi thì “cô bé” bỗng trở nên “thênh thang”. Họ mua thuốc xịt, bôi hay uống nhằm thu hẹp âm đạo. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng, sử dụng những loại thuốc này dễ dẫn đến viêm nhiễm,đau rát...

Sau sinh một thời gian, vợ chồng chị Nguyễn Huỳnh Mai (An Giang) khởi động lại “chuyện chăn gối”. Những lần đầu sau thời gian kiêng cữ, anh chị rất mặn nồng. Tuy nhiên, điều anh chị đều cảm nhận là dường như âm đạo của chị rộng hơn trước nhiều.

Ảnh minh họa

Ban đầu, cả 2 vợ chồng đều nghĩ, chắc do sau khi sinh thường bé trai nặng gần 4kg, âm đạo của chị Mai bị giãn, chưa thể phục hồi. Tuy nhiên, sau đó 6 tháng, rồi 1 năm, cảm giác “vùng kín” bị rộng, khi “quan hệ” cứ… trơn tuột vẫn không được cải thiện.

Anh Huân, chồng chị Mai, ban đầu không nói gì nhưng lâu dần thì không được thoải mái lắm. Thời gian gần đây, nhiều khi anh buột miệng hỏi: “Sao trước kia khít mà bây giờ lại rộng thênh thang thế nhỉ?”. Điều này khiến chị không khỏi chạnh lòng.

Mong muốn “cô bé” được thu hẹp để cải thiện chất lượng cuộc ái ân, chị Mai tìm hiểu thông tin về vấn đề này. Vào mạng tìm hiểu, chị biết được có nhiều sản phẩm quảng cáo giúp thu hẹp “vùng kín” chỉ bằng bôi, xịt hay uống.

Sau khi đọc được những thông tin hấp dẫn, đại khái như “sau 5 phút xịt thuốc, ngay lập tức “cô bé” đang mở rộng sẽ được thu gọn một cách tự nhiên và có thể “xung trận”, nên dùng 2 ngày/lần. Sau thời gian dài sử dụng sẽ giúp trẻ hóa âm đạo và dần trở lại như thời con gái”.

Nếu chị em ngại đụng dao kéo thì cách thu hẹp âm đạo an toàn nhất là tập luyện, nhằm giúp tăng cường sức mạnh cơ ở tầng sinh môn, vùng bụng. Ảnh minh họa

Thậm chí có sản phẩm còn quảng cáo thuốc bôi có thể biến “vùng kín” của phụ nữ ngoài 30 như thời con gái, đàn bà biến thành gái “zin” và chữa được viêm nhiễm. Người bán còn giới thiệu sản phẩm được nhập từ các nước tiên tiến ở châu Âu, Mỹ.

Mừng “như vớ được vàng”, chị Mai đặt mua sản phẩm về dùng thử. Sau thời gian dùng, tác dụng chưa thấy đâu nhưng nhiều lần, chị phải “méo mặt” khi “ân ái”, vì cảm giác đau rát âm đạo, đau vùng bụng khi quan hệ tình dục.

Cũng như chị Mai, nhiều chị em có tuổi khi thấy “vùng kín” nới rộng đã tìm mua các sản phẩm được quảng cáo là giúp thu hẹp âm đạo về sử dụng, nhằm tạo khoái cảm cho "đối tác" và bản thân khi “quan hệ”. Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, việc nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng thu hẹp âm đạo như trên là không có cơ sở khoa học.

Hiện chưa có nghiên cứu, báo cáo nào về thuốc có tác dụng thu hẹp “vùng kín”. Trong nhiều loại tân được có thuốc co cơ nhưng được sử dụng giúp co cơ hệ tiêu hóa và tiết niệu... chứ không phải đề làm hẹp “đường vào”.

Theo tìm hiểu của bác sĩ Hưng thì các loại thuốc nếu nhằm phục vụ thu hẹp “vùng kín” chưa được cấp phép tại Việt Nam. Có thể, các sản phẩm được quảng cáo chứa thuốc có tác dụng co cơ, khi bôi vào vùng âm đạo sẽ gây phản ứng co cơ tức thì nhưng về lâu dài sẽ rất nguy hiểm. Cụ thể, người bôi có thể bị dị ứng, ngứa, viêm, tổn thương tại chỗ, nếu co thắt quá mức sẽ gây cơn đau bụng cấp.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cho rằng, nếu trót mua các sản phẩm trên, chị em nên ngừng sử dụng. Nếu thấy rát, ngứa, đau khi quan hệ tình dục, đau vùng bụng sau khi bôi, xịt, uống thì cần dừng thuốc và đi khám ngay, để tránh tác động xấu đến sức khỏe.

Cũng theo bác sĩ Hưng, sau sinh thường hoặc sau thời gian dài quan hệ tình dục, âm đạo sẽ nới rộng ra. Tùy vào từng trường hợp, nếu vợ chồng đều không thoải mái khi “cô bé” quá rộng thì có thể tìm cách thu hẹp “vùng kín” bằng phẫu thuật thu hẹp âm đạo tại cơ sở y tế uy tín.

Nếu chị em ngại đụng dao kéo thì cách thu hẹp âm đạo an toàn nhất là tập luyện, nhằm giúp tăng cường sức mạnh cơ ở tầng sinh môn, vùng bụng. Điều này sẽ giúp cơ thắt âm đạo co tốt hơn. Bài tập Kegel được đánh giá tốt cho co thắt cơ âm đạo.

Để thực bài tập này, chị em đang ngồi thì hóp bụng, kết hợp với thở sẽ giúp cơ vùng bụng cũng như “cô bé” co lại. Mỗi ngày chị em thực hiện 15 phút và thực hiện hằng ngày, đặc biệt là phụ nữ sau sinh con cần thực hiện bài tập trên, sẽ giúp cơ âm đạo co thắt tốt hơn.