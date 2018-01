Thói quen ăn loại quả này mà bỏ hạt chẳng khác nào vứt đi thần dược

(Dân Việt) Nhiều người có thói quen bỏ hạt khi ăn loại quả này mà không biết đã vứt đi "thần dược".

Theo lương y Vũ Quốc Trung, trong Đông y hạt lựu có tính chát, tính ấm, chỉ tả, chỉ huyết, khử trùng. Hạt lựu có công dụng trị đại tiện ra máu, tiêu chảy kéo dài. Có thể lấy ruột quả lựu sấy khô, tán bột. Mỗi lần 10-12g với nước cơm.

Ngoài ra, hạt lựu còn có tác dụng thanh thử, giải nhiệt, ngừa ra nhiều mồ hôi, chữa chứng đau đầu ở phụ nữ và giúp trẻ em tiêu hoá tốt.

Những người bị tiêu hoá kém, đau bụng, tiêu chảy, hãy lấy 2 - 3 quả lựu, bỏ vỏ lấy cả hạt cả cùi với một bát rưỡi nước, sắc lấy nửa bát rồi đổ vào một ít mật ong, uống làm 2 - 3 lần trong ngày.

Chuyên gia cũng cho biết, hạt lựu chín có giá trị dinh dưỡng cao, có tác dụng chống vi khuẩn, chống oxy hóa và tẩy giun hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế đã có trường hợp trẻ em nguy kịch vì tắc ruột do ăn nhiều hạt lựu.

Chuyên gia lưu ý, với trẻ em khi ăn không nên nuốt hạt lựu. Người lớn thì cần nhai kỹ trước khi nuốt để tránh khó tiêu, tắc ruột. Người bị viêm dạ dày, đái tháo đường cũng không nên ăn lựu vì loại quả này có nhiều đường.

Về công dụng của quả lựu, lương y cho biết, quả lựu rất giàu vitamin C, và các vitamin, khoáng chất khác như Natri, vitamin B2, sinh tố B, niaxin, vitamin C, canxi và photpho tốt cho sức khỏe. Vitamin C trong quả lựu có tác dụng giúp giải nhiệt và rất tốt cho máu.

Lựu còn được sử dụng để điều trị viêm họng, ho, nhiễm trùng tiết niệu, đặc biệt là các rối loạn tiêu hóa, rối loạn da, viêm khớp…