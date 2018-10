Truyền thông kết nối người dân đến với địa chỉ thực phẩm sạch

(Dân Việt) Thời gian tới, song song với việc tăng cường kiểm tra, nêu tên, chỉ mặt những địa chỉ, sản phẩm thực phẩm chưa đảm bảo an toàn, ngành y tế sẽ tăng cường truyền thông cơ động, kết nối người dân tới những địa chỉ cung ứng thực phẩm sạch.

Nhằm truyền thông các kiến thức an toàn thực phẩm cho người dân, mới đây Cục An toàn thực phẩm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông cơ động, cổ động về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Chiến dịch được triển khai mở đầu tại Hà Nội, tiếp đến là TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đội truyền thông với cờ phướn, khẩu hiệu mang thông điệp về bảo an toàn thực phẩm đã diễu hành các tuyến phố chính tại các TP lớn. Cùng với đó là hoạt động phát tờ rơi tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số chợ đầu mối. Nội dung tờ rơi được biên soạn ngắn gọn, súc tích dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Phát tờ rơi tại chợ trong chiến dịch truyền thông cơ động về an toàn thực phẩm tại Tp Đà Nẵng vừa qua

Truyền thông cơ động, cổ động về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là một trong những hoạt động tuyên truyền với hình thức đến gần với cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó trưởng Phòng truyền thông (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) chia sẻ, thời gian qua, công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong tuyên truyền vẫn xảy ra tình trạng nội dung thông tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ khoa học, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và niềm tin của người dân.

Đặc biệt, hiệu quả truyền thông chưa cao, chưa kết nối được thực phẩm sạch hay các địa chỉ xanh với người tiêu dùng.

“Truyền thông tư vấn trực tiếp hầu như chưa được quan tâm đúng mức là một phần nguyên nhân dẫn đến kiến thức và hiểu biết về an toàn thực phẩm của người dân bị hạn chế. Có tình trạng như vậy bởi còn sự chồng chéo trong hoạt động cung cấp thông tin và phản hồi trong lĩnh vực về an toàn thực phẩm.Không ít địa phương vẫn hiểu theo tinh thần “ruộng, chuồng” của nông nghiệp, chợ của công thương, bàn ăn của y tế nên công tác tuyên truyền đôi lúc còn rời rạc, thiếu gắn kết” – bà Yến nhấn mạnh.

Đội cổ động mang băng rôn, cờ phướn với các thông điệp an toàn thực phẩm chạy trên phố tại Tp Hồ Chí Minh

Cùng với đó, nguồn lực phục vụ cho công tác truyền thông còn mỏng, đội ngũ cán bộ quản lý an toàn thực phẩm tuyến quận, huyện, phường, xã thường kiêm nhiệm cũng gây khó khăn cho công tác truyền thông, vận động về an toàn thực phẩm.