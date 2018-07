Tưởng chiều lòng chồng trong chuyện ái ân, hành động này lại giết chết mối quan hệ của bạn

Chuyện phòng the là một nghệ thuật và bạn cần phải rất khéo léo, tế nhị khi làm việc này.

"Giả vờ để đạt cực khoái" không phải là một ý tưởng hay trong quan hệ tình dục. Nhưng nếu bạn đã từng trải qua việc giả vờ để có cực khoái thì chắc bạn không phải là người duy nhất. Một nghiên cứu của đại học Kansas, Hoa Kỳ, cho thấy rằng 67% phụ nữ có quan hệ tình dục khác giới thừa nhận rằng thỉnh thoảng họ cũng giả mạo đạt cao trào trên giường".

Tại sao nhiều phụ nữ lại đưa ra một "màn trình diễn" đầy nhiệt tình và thuyết phục cho "đối tác" như vậy? Theo Rachel Kim, nhà tâm lý học và chuyên gia trị liệu tình dục được chứng nhận ở West Palm Beach, Florida và đồng giám đốc Viện Viện Modern Sex Therapy Institutes (Viện Điều trị các vấn đề tình dục), lý do chính ở đây là quan niệm sai lầm kéo dài từ nhiều năm trước cho rằng nếu người phụ nữ không "lên được đỉnh" khi có quan hệ tình dục thì tức là có điều gì đó không ổn đối với họ.

Giả mạo không phải là điều tốt, kể cả giả mạo trong việc đạt cực khoái. Thực tế, như thế có nghĩa là bạn đang đánh lừa "đối tác" và chính mình rằng mình đang có những cảm giác thực sự. Tại thời điểm này, mọi chuyện có vẻ như vô hại, nhưng theo thời gian, nó có thể bắt đầu làm hỏng mối quan hệ cũng như cảm xúc của bạn.

Từ quan điểm của Kimberly Resnick Anderson, nhà trị liệu tình dục được chứng nhận và trợ lý giáo sư tâm thần học tại Trường Y khoa UCLA, Hoa Kỳ, người phụ nữ có thể đóng giả đạt cực khoái vì những lý do sau:

Không ít người cho rằng giả vờ "thăng hoa" khiến bạn đời hạnh phúc. Ảnh minh họa

Giả vờ cao trào có thể là một cách đơn giản để kết thúc chuyện quan hệ tình dục: Có lẽ bạn không cảm thấy hứng thú hay cuốn hút bởi bạn tình. Điều này khiến bạn dù cố hết sức cũng không thể nào đi lên tới cao trào được. Thế nhưng, bạn lại lo lắng "đối tác" nhận ra điều đó và anh ấy sẽ chán nản khi phải chờ đợi bạn. Dù là gì đi nữa, bạn cũng muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng. Chính vì thế, bạn nhắm mắt lại, hít thở sâu và giả vờ rên rỉ "cho phải phép".

Một lý do khác khiến phụ nữ "đóng kịch" khi ở trên giường là vì họ muốn "đối tác" nghĩ rằng họ thực sự thích thú chuyện đó và anh ấy sẽ có đạt cao trào tốt hơn. Tại sao lại phải làm như vậy? Một số phụ nữ thực sự cảm thấy hưng phấn, phấn khích hơn khi "đối tác" của mình đạt tới cao trào. Điều đó giúp cô ấy có khả năng giúp cô đạt được cực khoái nhanh hơn. Có thể nói như vậy tức là cô ấy "đóng kịch" là vì chính mình.

Cuối cùng, lý do lớn nhất mà người phụ nữ giả vờ đạt cực khoái là để bảo vệ bản ngã của người đàn ông của họ. Deborah Fox, một nhà trị liệu tình dục được chứng nhận ở Washington, DC chỉ ra rằng: "Đàn ông luôn cảm thấy tự tin hơn khi có thể đưa bạn tình của mình "tới bến" Và "lên đỉnh" được coi như là một thước do duy nhất chứng tỏ sự thỏa mãn về tình dục mà cả 2 giới ngầm hiểu với nhau". Đó chính là lý do tại sao người phụ nữ giả vờ đạt cực khoái - là bởi vì cô ấy không muốn người đàn ông của mình bị "mất mặt".

Thường xuyên giả vờ "lên đỉnh" có thể làm suy giảm sức khỏe

Cực khoái có lợi cho sức khỏe cực khoái không chỉ là yếu tố tinh thần trong "chuyện ấy", mà nó còn góp phần tăng cường sức khỏe. Nó có tác dụng giảm đau, khi đạt đỉnh điểm của sự hưng phấn, cơ thể sẽ tiết ra chất endorphins. Chất này có tác dụng giảm đau đầu, chống viêm và tổn thương ở tử cung.

Cực khoái chính là tác động làm cho cơ thể sản sinh ra hormone DHEA và testosterone giúp cân bằng hệ miễn dịch, tăng cường hệ tiêu hóa và chống lại quá trình lão hóa ở phụ nữ, cải thiện giấc ngủ, giảm lo âu, tăng khả năng miễn dịch, tăng cường tập trung, hạnh phúc tổng thể và cảm giác hưng phấn. Sau mỗi lần "lên điỉnh", cả nam giới và phụ nữ cảm thấy thư giãn, tiêu tan mệt mỏi

Kimberly Resnick Anderson, một chuyên gia trị liệu tình dục ở Los Angeles, Hoa Kỳ nói rằng "nếu bạn cực khoái giả, bạn sẽ mất đi những lợi ích bảo vệ này". Nếu thường xuyên giả vờ đạt cực khoái trong thời gian dài có thể dẫn đến rối loạn cảm xúc trong cơ thể, suy giảm chất lượng giấc ngủ, hay lo lắng, suy giảm khả năng miễn dịch và khó tập trung...

Giả vờ cực khoái có thể "giết chết" mối quan hệ của bạn

Bạn cho rằng, sự giả tạo này như là một lời nói dối vô hại và thực sự không làm ai tổn thương đúng không? Sự thực không phải thế đâu. Tiến sĩ Kim cảnh báo: Nếu bạn giả vờ, đối tác của bạn sẽ không biết mà vẫn nghĩ rằng bạn thích như vậy và họ sẽ lặp đi lặp lại những điều tương tự chứ không chịu tìm tòi sự mới mẻ. Sau một thời gian, sự nhàm chán càng tăng, dần dần sẽ xuất hiện sự bất đồng ham muốn giữa cả 2.

Đặc biệt, nếu đối tác của bạn phát hiện ra bạn giả vờ trong thời gian dài thì mối quan hệ của cả 2 có thể rơi vào vực thẳm.

Quan hệ là một nghệ thuật và các bạn cần phải rất khéo léo và tế nhị khi làm "chuyện ấy". Để dễ dàng đạt cực khoái khi quan hệ, chị em nên thư giãn, tránh căng thẳng, và cần được sự hỗ trợ chủ động từ phía "đối tác". Nếu biển hiện này kéo dài bạn có thể đi khám tại các bác sĩ chuyên khoa.

Nguồn: Health/Huffingtonpost/Globalnews