Vì sao nhiều người hay bị đau sau khi ân ái?

(Dân Việt) BS Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa Sản, Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội lý giải nguyên nhân khiến nhiều người bị đau sau khi quan hệ.

Theo BS Dung, bị đau sau khi quan hệ có thể xảy ra ở cả 2 phía nam và nữ. Đau sau khi quan hệ do nhiều nguyên nhân.

Đối với nam

Với nam, nếu đau khi xuất tinh, kèm cảm giác buốt rát khi đi tiểu hoặc có tiết dịch bất thường ở đầu dương vật (hoặc cả 2) thì có thể bị viêm niệu đạo hay viêm tuyến tiền liệt.

Nếu nam giới đau rát, đỏ ở quy đầu (phần đầu của dương vật), cần kiểm tra xem có tổn thương loét, u sùi, sưng đỏ. Có thể do nhiễm khuẩn quy đầu, cần đi khám để loại trừ bệnh lây truyền qua đường tình dục. Có thể do bị dị ứng với hoá chất trong dung dịch vệ sinh hay ngược lại nữ bị dị ứng với bao cao su.

Đối với nữ

Với nữ, ngoài các nguyên nhân đau khi quan hệ tình dục do âm đạo khô, co thắt âm đạo, còn có thể do lạc nội mạc tử cung (nghĩa là tế bào phủ buồng tử cung phát triển lạc chỗ tại âm đạo), trường hợp này đau ngay khi mới đụng chạm vào vùng nào đó của niêm mạc âm đạo.

Nếu chỉ đau ở một tư thế nào đó thì có thể do buồng trứng phải chịu một áp lực với tư thế đó. Ngoài ra, nếu đau cũng có thể do có u nang buồng trứng, âm đạo không phát triển gây khó giao hợp, âm đạo ngắn do dị dạng cơ quan sinh dục.

Phụ nữ bị đau còn có thể do các vết rạch âm đạo sau sinh gây ra trong thời gian giao hợp sau khi sinh.

Để khắc phục tình trạng đau khi quan hệ, cần đến các cơ sở chuyên môn để làm các xét nghiệm, thăm khám nhằm xác định xem cơ quan sinh sản của mình có vấn đề gì hay không. Nếu có thì nên tích cực điều trị cho đến lúc khỏi hẳn rồi mới quan hệ trở lại, điều này sẽ tốt cho cả việc quan hệ sau này.

“Nếu quan hệ sau mấy ngày vẫn đau thì chắc chắn là có vấn đề”, BS Dung nói.

Bên cạnh đó, cả nam và nữ giới cần chăm sóc cho màn dạo đầu kĩ lưỡng hơn, khi cả hai thực sự hưng phấn thì những đau đớn do giao hợp sẽ giảm đi rất nhiều.