Vì sao phụ nữ rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”?

(Dân Việt) Rất nhiều phụ nữ phàn nàn rằng, tuy họ yêu chồng và vẫn nhiệt tình trong chuyện ấy nhưng không bao giờ đạt đến cực điểm.

Trao đổi với PV, bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa Sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà cho biết, cũng giống như đàn ông, phụ nữ cũng rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Khi phụ nữ rơi vào tình trạng này nghĩa là đang bị bệnh lãnh cảm.



Lãnh cảm bệnh lý là tình trạng suy yếu tình dục ở nữ giới.

Theo BS Dung, cảm xúc tình dục được biểu hiện trong bối cảnh phù hợp với vấn đề văn hóa, con người, xã hội nói chung.

“Nếu phải quan hệ với một người nhìn thấy đã ghét thì chết luôn cảm xúc ngay từ đầu, người cứng đơ, trơ như khúc gỗ. Đấy là biểu hiện không đáp ứng, chứ chưa chắc đã lãnh cảm”, BS Dung cho hay.

Lãnh cảm bệnh lý là tình trạng suy yếu tình dục ở nữ giới, biểu hiện từ việc né tránh đụng chạm xác thịt đến tình trạng hoàn toàn mất khoái cảm tình dục. Người ta gọi là “trên bảo dưới không nghe”.

Rất nhiều phụ nữ đến khám BS Dung và phàn nàn rằng, tuy họ yêu chồng và vẫn nhiệt tình trong chuyện ấy (giao hợp dễ dàng, không bị khô) nhưng không bao giờ đạt được đến cực điểm. Một số phụ nữ khác lại thú nhận, họ yêu chồng nhưng không thiết tha chuyện chăn gối. Người phụ nữ bị lãnh cảm nhưng người chồng vẫn tốt, có chồng quan tâm con cái thì người ta vẫn chấp nhận cuộc sống không tình dục.

Thực tế, có một số phụ nữ không chỉ không hề biết đến cảm giác đỉnh điểm mà kể cả ham muốn và khoái cảm tình dục. Họ đau khổ, luôn bị stress. Họ là những người được xếp vào nhóm “lãnh cảm đích thực”. Lúc này cần phải điều trị.

Lý giải vì sao phụ nữ rơi vào tình trạng “trên bảo dưới không nghe”, BS Dung cho biết, có người bị bạo lực tình dục cũng là nguyên nhân bị lãnh cảm. Những người bị bạo lực tình dục thường bị giết chết cảm xúc.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa Sản, Trung tâm Y khoa Thái Hà.

“Khi người đàn ông luôn áp chế, đè nghiến thì phụ nữ không thể khơi dậy cảm xúc, dần trở thành bệnh lý”, BS Dung cho hay.

Đối với phụ nữ, lãnh cảm có thể hoàn toàn không hoặc rất ít ham muốn tình dục; lãnh cảm do tâm lý: ghê sợ sự chung đụng; nhu cầu tình dục bị lu mờ do bệnh tật, do lo toan cuộc sống, con cái ốm đau, bản thân ốm đau hoặc vì say mê các công việc khác.

Cũng có người lãnh cảm do nam giới xuất tinh quá sớm, không đạt được cực khoái với những tư thế quan hệ thông thường.

Ngoài ra, có phụ nữ lãnh cảm do khiếm khuyết ở cơ quan sinh dục như: âm đạo hẹp hay quá ngắn, do âm vật bé hay người có màng trinh dày hoặc do bệnh phụ khoa….

Một số người lãnh cảm do không cởi mở trong chuyện tình dục. Do thiếu hiểu biết kiến thức cơ bản trong sinh hoạt vợ - chồng, gia đình phong kiến, thiếu kiến thức cơ bản về sinh hoạt tình dục…gây ra tình trạng nhàm chán trong sinh hoạt vợ chồng.