7 câu chuyện cho thấy tình yêu đích thực vẫn còn tồn tại

(Dân Việt) 7 câu chuyện này sẽ giúp bạn có lại niềm tin vào tình yêu, chỉ cần kiên trì một chút, một ngày nào đó “một nữa” kia chắc chắn sẽ xuất hiện đúng thời điểm.

1. Câu chuyện người đàn ông mất vợ vì căn bệnh ung thư

Vợ của Ben Nunery là Ali đã chết vì ung thư phổi vào năm 2011, để lại đứa con gái nhỏ Olivia cho anh chăm sóc. 2 năm sau ngày mất vợ của mình, Ben đã chụp một bức ảnh với con gái nhỏ của mình dựa trên tấm ảnh cưới của vợ chồng anh trước đây. Bây giờ, bức ảnh đó chính là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu của gia đình này.

2. Câu chuyện từ 14 bức thư

Trong khoảng thời gian hẹn hò, Tim bắt đầu gửi những bức thư với nội dung dễ thương và đơn giản cho Candice. Tuy nhiên, đằng sau 14 bức thư mà anh ấy viết trong khoảng thời gian 3 năm có chứa một thông điệp bí ẩn. Những chữ cái đầu tiên của mỗi bức thư là sự kết hợp của cụm từ “Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?” Candice không thể tin nổi sự sáng sạo của người yêu và lập tức nói đồng ý.

3. Câu chuyện của người đàn ông luôn mang theo mình bức ảnh dự tiệc

Authur luôn mang theo tấm ảnh mà ông chụp với người vợ bây giờ là Jane trong buổi dự tiệc vào năm 1949. Họ đã sống chung sau từng ấy năm và lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho nhau.

4. Câu chuyện của John krasinski bay vòng quanh thế giới để tìm người vợ của mình

Hầu như chúng ta đều biết đến cặp đôi nổi tiếng John Krasinski và Emily Blunt. Tuy nhiên, điều mà hầu hết mọi ngời không nhận thấy là họ đã chung thủy với nhau như thế nào. John yêu vợ và con cái nhiều đến mức mỗi tuần anh ấy bay hơn 6000km về nhà đoàn tụ với gia đình, lúc này anh đang đóng bộ phim Jack Ryan.

5. Câu chuyện yêu xa

Cặp đôi này vừa tổ chức kỷ niệm 21 năm bên nhau, nhưng không lâu trước đó, không một ai có thể tin được họ đã từng cách nhau rất xa. Đôi lúc người vợ ở Trung Quốc thì người chồng chuyển đến Mỹ. Điều mà họ có được trong 5 năm hẹn hò chính là những bức thư này.

6. Câu chuyện về bài hát All of me của John Legend

Thông thường, mọi người thường nghĩ rằng tất cả những bài hát về tình yêu không chỉ dành cho một người đặc biệt trong đời. Tuy nhiên, đối với John Legend và Chrissy Tiegen thì khác. Một trong những bài hát nổi tiếng nhất của mọi thời đại, All of me, được viết bởi John dành tặng cho người vợ đặc biệt của mình.

7. Câu chuyện 68 năm yêu nhau

Donald và Ollie King đã kết hôn được hơn 68 năm, nếu như tình yêu thật sự không tồn tại thì làm thế nào họ có thể chịu đựng, sống chung, yêu nhau trong hơn nữa thế kỷ? Họ luôn dành thời gian bên nhau và Donald nói rằng ông thật sự hạnh phúc khi có một người vợ đồng hành trong cuộc đời của mình.