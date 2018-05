70% những cuộc ái ân lần đầu với với phụ nữ không phải vợ mình có sự trợ giúp của hơi men

(Dân Việt) Say rượu và ngoại tình thường đi đôi với nhau như hình với bóng.

Ngư­ời nghiện r­ượu khi đã tỉnh ra thường hứa với vợ là sẽ không bao giờ say xỉn nữa hoặc lặp lại hành vi của họ. Thậm chí họ tỏ ra hối hận về những việc đã làm và nhất định sẽ giữ lời hứa. Nhưng chỉ mấy ngày sau lại đâu vào đấy.

Tệ hại nhất là say rượu và ngoại tình thường đi đôi với nhau như hình với bóng. Khi người ta uống r­ượu vào, tâm hồn họ lâng lâng khác thường, họ cảm nhận và suy nghĩ cũng khác. Trạng thái say làm lu mờ những khuôn phép đạo lý và giá trị bản thân, chỉ còn những ham muốn và liều lĩnh.

Khi lâng lâng, nhiều người sẽ không tự chủ được hành vi (Ảnh minh họa IT)

R­ượu làm cho con ngư­ời trở nên ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến mình. Khi tỉnh rượu, ngư­ời nghiện trở lại nghiêm chỉnh và phải đối đầu với những hậu quả của cơn say. Ước tính không dưới 70% những cuộc ái ân với phụ nữ không phải vợ mình lần đầu có sự trợ giúp của hơi men. Lúc say người ta có thể làm những cái mà lúc tỉnh không làm, kể cả đánh vợ, thậm chí lỡ tay gây án mạng.

Trong lúc say, cũng không mấy ai nghĩ đến tình dục an toàn. Họ cứ làm bừa đi, mạo hiểm với sức khỏe và tính mạng của mình, vì rất dễ nhiễm các bệnh da liễu, kể cả HIV. Sau khi hết cơn say, nỗi lo về tội lỗi day dứt và ng­ười nghiện lại phải khoả lấp bằng một cơn say khác. Đó là quy luật tâm lý của người nghiện rượu và điều đó giải thích vì sao họ khó dứt bỏ được. Cho nên rượu đã làm đổ nát nhiều cuộc hôn nhân. Vô hiệu mọi lời hứa hẹn. Họ lại lao vào ngoại tình, kể cả quan hệ với gái mại dâm.

Nhiều người vợ bất lực trước ông chồng nghiện rượu. Bạn có thể đổ chai rượu của họ xuống chậu rửa bát như­ng để làm gì? Họ sẽ lại mua nữa. Họ rất lắm mưu để tìm đến sự say s­ưa. Cho nên bạn không nên nói với ng­ười đang uống rựou. Tại sao ta phải nói chuyện với một ngư­ời không biết đâu là phải trái. Nó vô nghĩa và phí phạm thời gian. Chỉ nói khi họ không uống.

Tiếp đến, bạn phải đặt ra một ranh giới dứt khoát, nếu chồng tiếp tục say sưa và ngoại tình, bạn sẽ chấm dứt quan hệ tình dục với chồng, vì có thể bị lây bệnh qua đường tình dục, mạo hiểm với sức khoẻ và cuộc đời mình. Nếu nhiều lần bị chồng cưỡng bức và bạo hành thì không có cách gì khác hơn là phải thoát ra khỏi mối quan hệ đó để tự cứu mình.

Theo một điều tra với hơn 500 phụ nữ bởi chương trình WomanSavers.com, ngày nay chỉ còn 60% phụ nữ hy vọng vào hạnh phuc vợ chồng, 28% đã mất lòng tin vào hôn nhân, chỉ thích có quan hệ chung sống nhưng không kết hôn. Sự gia tăng sử dụng các chất kích thích, tệ nghiện r­ượu, ma tuý và ngoại tình là nguyên nhân chính khiến tại sao phụ nữ hiện đại nhiều người không muôn lấy chồng.

Theo một điều tra ở Mỹ, 27% dân cư­ bị rượu hành hạ. 25% đàn ông đã và sẽ chết vì rượu. 95% những ng­ười nghiện r­ượu chết sớm khoảng 26 năm so với cuộc đời bình thường của họ. 50% những trư­ờng hợp bị chấn th­ương có hoi men. 50% những kẻ giết ng­ười có liên quan đến r­ượu. 40% những cuộc hành hung xảy ra trong lúc say. Ngay cả thị trưởng thành phố San Francisco (Mỹ), Gavin Newsom, cũng bị dính vào các vụ bê bối vì rượu. Ông ta thú nhận rất hổ thẹn vì quan hệ tình dục với vợ của người trợ lý trong lúc chếnh choáng hơi men. Ông ta đã ra trước công luận hứa tham gia một chương trình cai nghiện. Sau thông cáo này, sự nghiệp chính trị của ông coi như chấm dứt.

Cách tốt nhất cho những ngư­ời nghiện r­ượu muốn phục hồi nhân cách là tham gia một nhóm những người cùng bỏ rượu. Nếu bạn quyết tâm cách ly với rượu và những người nghiện, bạn sẽ tìm lại đ­ược sức mạnh và kiến thức để chiến thắng thói nghiện ngập của minh.