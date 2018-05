Á hậu Huyền My tiết lộ bí mật từng phải vay tiền khi đi thi Hoa hậu

Huyền My trải lòng cô dễ bị sa ngã nếu không có gia đình ở bên bởi bản thân cô phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ và tin đồn. Người đẹp cũng tiết lộ, sắp đầu quân về mái nhà VTV24.

Tiếp tục chuỗi hành trình tuyển sinh và đi tìm người kế nhiệm tương lai của Hoa hậu Việt Nam 2018, ngày 17/5, Á hậu Huyền My cùng Hoa khôi Cần Thơ Thúy Vi đã có buổi giao lưu vô cùng thú vị với các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao.

Nếu không vì thần thái tự tin và dáng người quá cao ráo thì người ta dễ nhầm tưởng Huyền My là cô sinh viên năng động của trường bởi sự trẻ trung, nhí nhảnh và thân thiện. Trong buổi giao lưu, khi được hỏi là “Những danh hiệu, hào quang mà Hoa hậu Việt Nam mang lại có làm cho bạn phải trả giá điều gì không?” thì Huyền My thắng thắn chia sẻ “Thật ra sau Hoa hậu Việt Nam My cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đó có cám dỗ, My nghĩ điều này người bình thường cũng gặp phải chứ không cứ gì là người đẹp”.

“Nếu My không có gia đình luôn ở bên cạnh thì có lẽ My cũng dễ bị sa ngã bởi bản thân My cũng đã từng đối mặt với rất nhiều cám dỗ và tin đồn. Và cứ sau mỗi lần như vậy, My lại rèn được cho mình sự bản lĩnh và mạnh mẽ. My nghĩ rằng nếu chúng ta không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ thì rất có thể phải trả giá nặng nề”, cô nói.

Tại buổi chia sẻ thân mật với các bạn sinh viên, cả Huyền My và Thúy Vi đều cho rằng, sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam họ không mất điều gì mà cảm thấy “được nhận” nhiều hơn, đó là tự tin hơn, có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè, có thêm cơ hội, trải nghiệm trong cuộc sống và đặc biệt là phát triển hơn trong công việc.

Huyền My sắp đầu quân về mái nhà VTV24 còn Thúy Vi thì có nhiều khách hàng hơn tại ngân hàng nơi mình làm việc.

Trước đó, tại Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã diễn ra buổi tuyển sinh và giao lưu Hoa hậu Việt Nam 2018. Khi được hỏi về kỉ niệm đáng nhớ nhất khi tham dự Hoa hậu Việt Nam thì Huyền My không ngại chia sẻ, lần đầu tiết lộ một bí mật mà đến giờ cô mới dám công bố “Sau khi kết thúc 1 buổi chụp hình bắt buộc của BTC, vì đói quá mà thí sinh không ai cầm theo tiền nên My đã liều lĩnh ngỏ ý mượn tiền của một anh trong BTC".

"Tuy rằng vì sợ các thí sinh khác nhìn thấy lại hiểu lầm rằng My có quan hệ đặc biệt với BTC, tạo nên sự không công bằng cho các thí sinh khác mà anh ấy phải đưa ví cho My rồi đi chỗ khác. My tự cầm tiền đi ăn toàn xoài, cóc chống đói rồi hồn nhiên trả ví lại cho anh”, Huyền My nói.

Có lẽ đây là câu chuyện bất ngờ và gây thích thú cho nhiều bạn sinh viên bởi nhiều người vẫn nghĩ tham dự Hoa hậu Việt Nam thì luôn phải đối mặt với tâm lý căng thẳng, giữa BTC và thí sinh như “thầy giám thị” với “sinh viên”. Tuy nhiên qua phần giao lưu, ông Lê Xuân Sơn, Á hậu Huyền My và Hoa khôi Thúy Vi đều khẳng định Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi nhưng cũng là sân chơi giúp các thí sinh thoải mái giao lưu, học hỏi và có những trải nghiệm đáng nhớ trong tuổi thanh xuân chứ không hề đặt nặng tâm lý cho các thí sinh.