Ác mộng bắt đầu khi đêm tân hôn đã bị chồng cưỡng bức

Csaga đã xây dựng nên một "Kế hoạch an toàn" cho phụ nữ, nhằm đối phó với tình trạng bị chồng đánh: 1. Phòng ngừa bạo lực - Trao đổi trước với người thân, hàng xóm về vấn đề của mình, đưa ra các tín hiệu trước để họ có thể biết được mình đang bị bạo lực và đến trợ giúp. - Thường xuyên cùng con tập dượt kế hoạch chạy trốn. - Không để con trẻ can thiệp vào các cuộc xung đột của người lớn mà cần hướng dẫn con kêu cứu hoặc gọi điện thoại để giúp đỡ. - Lưu số điện thoại khẩn cấp (công an, hội phụ nữ, hàng xóm...) - Cất giấu các dụng cụ gây sát thương. - Luôn có chìa khóa dự phòng để ở các cửa. - Luôn có túi an toàn gửi nơi tin cậy, trong đó có chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, ít tiền, giấy đăng ký kết hôn, vài bộ quần áo... 2. Khi bạo lực sắp xảy ra - Tuyệt đối không đứng ở góc chết như nhà tắm, trong phòng ngủ. Cố gắng đứng ở sát cửa ra vào, cửa ngách. - Nếu cuộc nói chuyện đến hồi căng thẳng, hãy tạm thời dừng lại và hít thở sâu, uống một cốc nước mát để giữ bình tĩnh. - Nếu đánh giá có nguy cơ bị bạo lực vào ban đêm hoặc trong phòng ngủ hãy viện cớ để có thể ra ngoài, kêu cứu hoặc gọi điện thoại. 3. Khi bạo lực đang diễn ra - Điện thoại dự phòng để gọi. - Nếu không tránh khỏi việc bị đánh đột ngột, hãy ngồi hoặc nằm gập gối như hình quả bóng, hai tay ôm đầu, chạy, lăn ra khỏi chỗ người đánh càng nhanh càng tốt. - Phụ nữ mang thai nên cố gắng ở tầng một, cúi người bảo vệ bụng.