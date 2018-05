Bà mẹ đơn chia sẻ về tình yêu với trai tân kém 6 tuổi

(Dân Việt) Từng qua một lần đò, Bảo Trinh có sức hút đặc biệt với anh chàng kém mình 6 tuổi.

Yêu là cưới số 30 phát sóng câu chuyện tình yêu cảm động của bà mẹ đơn thân Bảo Trinh (32 tuổi, nhân viên kế toán) và trai tân Minh Đăng (26 tuổi, nhân viên văn phòng). Tình yêu của họ là minh chứng cho câu nói “Trong tình yêu, tuổi tác chỉ là quan niệm lỗi thời”. Trinh và Đăng chia sẻ câu chuyện tình yêu trên chương trình "Yêu là cưới" Bảo Trinh có quá khứ buồn với một cuộc hôn nhân không vuông tròn. Cô và chồng ly dị chỉ sau 6 tháng chung sống. Một năm sau, chồng cũ có tổ ấm mới, cô đứng lặng một mình nuôi con. Suốt 6 năm trời Trinh kiên cường làm việc để đem những điều tốt đẹp nhất đến cho con mà quên mất, bản thân cũng cần một chỗ dựa. Cho đến khi Minh Đăng đến thắp lại ngọn lửa tình yêu trong cô. Trinh và Đăng quen nhau qua mạng. Trong 1 tuần, họ tâm sự với nhau nhiều như thể yêu nhau từ lâu. Trinh đem toàn bộ câu chuyện quá khứ kể cho Đăng, chuyện mình hơn Đăng 6 tuổi và đang là mẹ đơn thân của đứa con trai lên sáu. Trinh hơn Đăng 6 tuổi và đang là mẹ đơn thân Đăng không hiểu tại sao, bản thân không hề để ý đến tuổi tác và quá khứ của Trinh, chỉ biết cô chính là mẫu người anh tìm kiếm bấy lâu nay: chững chạc và kiên cường. Một tuần Trinh ngần ngại, e dè cũng là một tuần Đăng tấn công mạnh mẽ. Anh trấn an cô “Cứ mở lòng, cứ thoải mái lên đi”. Cuối cùng, Trinh cũng đồng ý gặp mặt vào một ngày cuối tuần. Ba ngày sau, họ cùng nhau đi siêu thị, Đăng lén nắm tay Trinh, cô không hề phản kháng và họ ngầm hiểu mình đã là của nhau. Sau một tuần quen biết, Trinh dẫn Đăng về nhà. Anh ngỡ ngàng khi cậu con trai 6 tuổi của Trinh gọi anh là “ba”. “26 năm sống trên đời, mình được gọi là ba. Đó là lần đầu tiên mình có cảm giác phải có trách nhiệm hơn trước rất nhiều”, Đăng nói. Nhưng chính nghị lực của Trinh đã khiến Đăng đem lòng yêu mến Gia đình Trinh tỏ ra ngần ngại trước mối quan hệ này vì sợ Trinh đi bước nữa thì con trai sẽ khổ. Nhưng khi nghe cậu bé gọi một tiếng ba hồn nhiên, mọi lo lắng đều tan biến. Phía gia đình Đăng đã có lúc phản ứng gay gắt vì anh là con trưởng, mọi người đều mong anh có một cuộc hôn nhân bình thường như bao người khác. Không những thế, chỉ 1 tháng sau khi Đăng và Trinh quen nhau, người yêu cũ của anh quay lại níu kéo. Cô gái đó tác động mạnh mẽ đến mẹ Đăng, thông qua đó gây áp lực cho anh, mặt khác nhắn tin cho Trinh nói cô không nên làm phiền họ. Mẹ của Đăng cũng gọi điện cho Trinh nói lời ngọt nhạt: “Hai đứa có duyên nhưng không có nợ, thôi thì cô nhận con làm con gái. Con có rảnh thì chở bé qua nhà cô chơi, hai mẹ con tâm sự cuộc sống với nhau”. Riêng Đăng vì chịu áp lực từ quá nhiều phía nên im lặng suốt 3 tháng trời, mặc cho Trinh liên tục nhắn tin, gọi điện. Đăng sớm có được tình cảm từ con trai Trinh Anh cảm nhận rõ trách nhiệm của một người cha Lần đầu tiên mở lòng sau 6 năm đứng lặng nuôi con, đặt quá nhiều niềm tin và tình yêu vào chàng trai kém mình 6 tuổi nhưng lại phải chịu kết cục này, Trinh hoàn toàn tuyệt vọng. Cô chấm dứt mọi liên lạc với Đăng. Ba tháng sau, Đăng tìm mọi cách nối lại tình cảm với Trinh. Anh giải thích, 3 tháng qua không hề bỏ rơi cô mà chỉ lẳng lặng giải quyết mọi chuyện cho đến khi mọi thứ ổn thỏa mới sẵn sàng đối diện. Trinh khước từ mọi đề nghị quay lại của Đăng cho đến khi cô ốm phải nằm viện một tuần. Chứng kiến cách Đăng quan tâm, chăm sóc, Trinh can đảm một lần nữa trao gửi niềm tin. Lời cầu hôn ngọt ngào của Đăng khiến Trinh xúc động Trải qua nhiều biến cố như vậy nhưng thực sự, Trinh và Đăng mới chỉ có 6 tháng quen nhau. Họ tin tưởng đối phương chính là mảnh ghép phù hợp nhất với mình nên quyết định làm đám cưới vào tháng 6 này. Cuối chương trình, Đăng đã dành cho Trinh một điều bất ngờ. Đó là chiếc nhẫn được giấu trong ổ bánh mỳ và lời cầu hôn ngọt ngào: “Nếu em hỏi anh là có điều gì chưa từng làm với ai không thì đây là lần đầu tiên và chắc là lần duy nhất anh quỳ xuống trước mặt người con gái. Anh muốn sau này mình ở bên cạnh nhau, cùng già đi với nhau. Em đồng ý làm vợ anh nhé”.

