"Bạn trai nhà người ta" làm ghế ngay giữa phố để bạn gái ngồi "tám" chuyện điện thoại

(Dân Việt) Cảnh tượng một chàng trai trẻ tình nguyện lấy chân làm ghế để bạn gái ngồi giữa nơi công cộng gây tranh cãi trên MXH.

Cảnh tượng được quay lại diễn ra trên một lối đi bộ ở New York, mặc dù chưa biết chính xác đó là vào khoảng thời gian nào nhưng video được lan truyền trên MXH vào ngày 21.6 thông qua trang "What Is New York".

Ngay lập tức, video nhận được sự quan tâm của rất nhiều người và có hàng trăm ngàn lượt bình luận trái chiều xoay quanh hành động của đôi bạn trẻ.

Nhìn trong video, có thể dễ dàng nhận ra chàng trai và cô gái này còn rất trẻ, có thể là người châu Á và hiện đang đi học. Chàng trang đang trong tư thế ngồi xổm để bạn gái mình ngồi lên đùi nghe điện thoại, nhìn vẻ mặt có thể đoán rằng đây là cuộc điện thoại khẩn cấp.

Mặc dù cô gái nói chuyện rất lâu nhưng người bạn trai không tỏ ra khó chịu một chút nào, trái lại còn tỏ thái độ rất trìu mến, âu yếm như ngửi tóc và liên tục nở một nụ cười.

Cảnh tượng thu hút đông đảo người đi đường xung quanh và cả cộng đồng mạng khi xem video được chia sẻ. Một số ý kiến cho rằng hành động của chàng trai ảnh hưởng đến việc di chuyển của người đi bộ, cả 2 có thể ngồi bên trong lối đi và thoải mái nói chuyện thay vì ngồi xổm ngay chính giữa dòng người đang vội vã đi lại.

Một số khác để lại bình luận rằng có thể cô gái này đang nói chuyện với người con trai khác trong khi đang ngồi trên đùi bạn trai mình, một pha "cắm sừng" ngoạn mục. Bên cạnh đó, số ít người cho rằng đây là hành động dễ thương trong tình yêu của đôi bạn trẻ.