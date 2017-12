Bi kịch gái ngoan bỗng một ngày biết mình “mất cái ngàn vàng”

#13162 “Trinh tiết của một người con gái đối với các bạn nam của quan trọng lắm không?”. Mình là K57, 20 mùa Noel trôi qua vẫn chưa yêu người nào nên không có chuyện đi quá giới hạn. Mình hiền lành và rất ngoan ngoãn. Nhưng rồi điều không may xảy đến, mình gặp chút vấn đề nên đi khám, bác bảo mình “mất trinh” rồi. Cả thế giới như sập xuống ngay trước mắt. Mình và mẹ đều không thể tin nổi. Lúc ấy, mình chỉ nhận thức được rằng "đồng trinh" của 1 đứa con gái rất quan trọng, nói lên việc người con gái đó đã “qua sử dụng” hay chưa. Thật không biết phải làm sao, nước mắt cứ ròng ròng. May mắn khi đó có mẹ hiểu và tin tưởng mình. Mình cũng mặc cảm lắm, cảm giác tội lỗi mặc dù mình chẳng làm gì sai. Mình cứ cô đơn và luôn giữ khoảng cách với các bạn nam. Đến một ngày, mình quen được cậu ấy qua một chuyến tình nguyện với câu lạc bộ rồi yêu từ lúc nào không hay. Đó cũng là mối tình đầu của mình, thực sự mình rất trân trọng tình cảm này. Chúng mình yêu nhau trong sáng lắm nên không có chuyện nghiêm trọng nào cả. Bố mẹ cậu ấy cũng rất quý mình. Yêu nhau được hơn một năm, mình rất tin tưởng người yêu, cảm giác như chuyện lớn nhỏ gì cũng chia sẻ. Rồi mình nói cho cậu ấy biết câu chuyện của hơn 1 năm trước, chuyện mà trong gia đình chỉ có mình và mẹ biết. Mình cứ nghĩ, cậu ấy sẽ thông cảm, an ủi, giúp mình đỡ cảm thấy day dứt. Nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng. Một tuần sau, cậu nhắn tin đòi chia tay. Cậu bảo do bố mẹ không muốn cho yêu sớm, để sự nghiệp yên ổn rồi mới tính chuyện yêu đương. Mình chỉ nhắn lại một cái mặt cười. Nào là chúng ta phải luôn tin tưởng nhau, nào là cùng nhau vượt qua những khó khăn, không gì có thể ngăn nổi tình cảm giữa 2 chúng ta... Mình thừa biết, là do mình không còn cái "ngàn vàng" nên cậu ấy bỏ. Có thể cậu đang đọc dòng tâm sự này. Tôi chỉ muốn cho cậu biết rằng, bây giờ có nhiều dịch vụ vá trinh lắm, gái mất trinh chưa chắc đã là đồ đã qua sử dụng đâu, còn những người còn trinh làm sao biết được có vá hay không? Mình chỉ có ý định nói cho người yêu cũ mình mở mang đầu óc thôi, không có ý đụng chạm đến ai cả. Và các bạn cho mình hỏi là, nếu mình yêu người nữa, thì đến một lúc nào đấy, có nên nói cho anh ấy biết là mình đã không còn cái "ngàn vàng" nữa không ? Nó có quan trọng quá thể, đến nỗi mà tình cảm bao nhiêu năm cũng chưa đủ để nói lên rằng mình thật lòng và thực sự nghiêm túc?