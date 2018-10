Càng quản càng mất, chuyên gia tâm lý bày cách "rắc thính" khiến chồng chạy không thoát

(Dân Việt) Khi vợ đã vào vai công an dùng các biện pháp "nghiệp vụ" để quản chồng thì cho dẫu có giữ được người cũng là giữ được cái xác còn phần hồn không giữ được. Mà ngay cả cái xác cùng chưa chắc giữ được lâu.

Nhìn lại lịch sử gia đình từ thượng cổ đến nay có lẽ chưa bao giờ giữ chồng khó như bây giờ. Nhất là các ông chồng thành đạt, làm ra tiền lại càng khó giữ. Có ông làm việc hai ba nơi, mấy nguồn thu nhập, vợ không biết đâu mà lần. Đã thế hàng quán mọc lên san sát, đâu cũng có "nhà nghỉ".

Kể cả những ông xưa nay có tiếng chung thuỷ, bây giờ cũng la cà bạn bè, bên A chiêu đãi bên B, cơm no rượu say còn đi đâu nữa làm sao biết được. Đến nỗi nhiều chị em đành để cho chồng "tự quản" với niềm an ủi là vợ chồng thì phải tin nhau.

Nhưng có người lại nghĩ có chồng thì phải giữ chồng, thời nay để các ông tự do có mà hỏng. Các cụ đã tổng kết: "Sông bao nhiêu nước cho vừa. Trai bao nhiêu vợ cũng chưa thoả lòng". Làm sao tin các ông được. Qua tổng kết của một trung tâm tư vấn hôn nhân, có thể rút ra hiện nay các bà vợ thường quản chồng theo 3 phương thức sau đây.

1.Quản về kinh tế.

Tức là chồng có bao nhiều tiền "tom" hết. Chỉ để lại trong ví ít tiền lẻ đề phòng lỡ có hỏng xe giữa đường. Kể ra cách quản này cũng hiệu quả. Vì đàn ông mà ví lép kẹp chẳng có gái nào theo. Chưa nói gái nhà hàng mà ngay cả bạn gái đồng sự ở cơ quan cũng xin chào. Nếu đi uống nước để các em trả tiền thì lần sau các em có mời cũng không dám đi. Cho nên tất nhiên những ông này tan sở không về nhà còn đi đâu? Nhưng cách này có nhược điểm là bất lực với những ông làm ra tiền. Có ông gây dựng "quỹ đen" hàng trăm triệu, tiền gửi ngân hàng hoặc trong thẻ ATM có mà giời biết.

2.Quản thời gian.

Không cho chồng có thời gian nhàn rỗi đi lung tung. Tan sở 4h30 thì 5 giờ phải có mặt ở nhà. Cho 30 phút đi lại là đủ, nếu tắc đường phải nói rõ tắc ở đâu. Ngày nghỉ, đi đâu phải có lý do rõ ràng. Nhưng cách này cũng chỉ quản được những ông không làm thêm gì. Còn những người "chân ngoài dài hơn chân trong" mà quản kiểu này đến bỏ hết việc, ảnh hưởng ngay đến tài chính gia đình, có khi gia đình còn lục đục hơn.

3.Quản tất cả các mối quan hệ với phụ nữ.

Luôn luôn kiểm tra điện thoại di động của chồng. Bất kể ai gọi đến nhà đều dỏng tai lên nghe không sót một tiếng. Hàng ngày đọc hết các tin nhắn chưa kịp xoá, các số gọi đến, gọi đi. Nhưng cách này nhiều khi cũng bất lực vì thời đại công nghệ cao, có những ông dùng hai, ba sim, biến hoá khôn lưòng khó có thể biết được.

Tóm lại tất cả các kiểu quản chồng đều không hiệu quả. Không những thế người ta còn nhận thấy càng các ông bị vợ quản chặt càng lắm chuyện. Một ông nọ, cứ buổi chiều vợ đến tận cổng cơ quan "áp giải" về nhà. Hai xe máy đi song song nhau, tưởng thế là hết cọ quậy. Nào ngờ đến ngã tư đèn đỏ, các xe ùn cả lại. Bà vợ chỉ nhãng đi một tí quay lại đã không thấy chồng đâu, đành phải về trước.

Nửa tiếng sau chồng về, nói là không thấy vợ nên đi tìm loanh quanh, rẽ vào cửa hàng điện máy xem một tí. Vợ lại hỏi vào cửa hàng thì phải gửi xe, sao không thấy có vết phấn đánh số xe? Số đó đâu, anh chỉ vào xem? Thế là vợ chồng cãi nhau, bỏ không ăn cơm.

Khi vợ đã vào vai công an dùng các biện pháp "nghiệp vụ" để quản chồng thì cho dẫu có giữ được người cũng là giữ được cái xác còn phần hồn không giữ được. Mà ngay cả cái xác cùng chưa chắc giữ được lâu. Nếu o ép nhau đến mức mất hết tự do thì rất dễ có nguy cơ "giải tán".

Bởi vì ngày nay tờ giấy đăng ký kết hôn không còn là sợi dây xích ràng buộc được nhau đến hết đời. Chồng quản vợ cũng thế thôi. Trừ những phụ nữ thất cơ lỡ vận phải sống phụ thuộc vào chồng không dám rời ra phải chịu. Còn nếu là một con người có khả năng tự lập, có tự trọng, không muốn ai quản thúc mình như kẻ tội phạm thì trước sau họ cũng ra đi. Ngôi sao nhạc nhẹ nổi tiếng của Mỹ, Madonna 6 lần kết hôn lại ly hôn cả 6 lần chỉ với cùng một nguyên nhân là ông chồng nào cũng ghen tuông muốn quản vợ suốt 24/24 nên không thể chịu nổi.

Nói vậy thì ngày nay vợ chồng không có cách nào quản nhau ư? Có đấy! Sợi dây ràng buộc tình yêu bền chặt nhất là chính tình yêu. Ngoài ra không có gì khác, kể cả tờ hôn thú.

Từ lâu, nhà tâm lý người Mỹ, Dale Carnegie đã nói: "Vợ chồng phải quyến rũ nhau suốt đời". Đó là cách quản chồng hiệu quả nhất nhưng cũng khó nhất. Khó hơn rất nhiều so với đóng vai "quản ngục" trông coi có mỗi một tù nhân. Người vợ phải biết chồng có những nhu cầu chính đáng gì và cố gắng đáp ứng tối đa trong khả năng của mình thì anh ta hạnh phúc.

Một khi người chồng đã cảm thấy hạnh phúc thì họ không có lý gì còn đi tìm cái đó ở đâu. Còn nếu như hạnh phúc đủ đầy mà vẫn trăm phương nghìn kế rắp tâm đi tìm "của lạ" thì có lẽ người chồng ấy không có cách gì quản được mà có giữ được anh ta ngày nào cũng khó có thể hạnh phúc ấm êm vì luôn cảm thấy không an toàn.

Thực tế cho thấy chồng càng đẹp trai tài giỏi, lắm tiền người vợ lại càng phải đầu tư nhiều công sức hơn vào việc hấp dẫn chồng. Nó khó hơn nhiều so với việc quản những ông chồng không có gì đặc sắc.

Người ta nuôi con chim bằng để đi săn. Đây là loại chim tính cách rất mạnh mẽ nên nếu xích chân nó lại, nó sẽ giằng ra bằng được hoặc tuyệt thực mà chết. Vì thế thổ dân luyện cho chim bằng chỉ ăn những thức ăn đặc biệt do họ chế biến. Khi đó, có thả cho chim bằng bay đến đâu vẫn phải trở về vì nó không thể tìm thấy những thức ăn như thế ở trong rừng.