Cặp đôi tí hon nhất Việt Nam gây xôn xao về bộ ảnh cưới

Đằng sau những bức ảnh cưới lại là một câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, trên một hội nhóm với lượng thành viên cực kỳ hùng hậu có chia sẻ những bức ảnh cưới của một cặp đôi. Điều đáng nói là ở chỗ, trong ảnh, cô dâu và chú rể nhìn “bé tí xíu”, chỉ như những học sinh lớp 1. Rất nhanh chóng, chùm ảnh thu về cặp đôi đã có tới 16 nghìn lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận.

Những bức ảnh nhận về sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng

Theo tìm hiểu, đây không phải là đôi bạn học sinh mà cả hai đều đã trưởng thành. Chú rể là Nguyễn Văn Hùng, 30 tuổi, quê Nghệ An và cô dâu Lê Thị Diễm My, 31 tuổi, quê Thái Bình Năm nay cả hai tròn 30 tuổi. Do bẩm sinh nên dù đã cứng tuổi nhưng Nguyễn Văn Hùng chỉ cao 1,20m, nặng 20kg, còn cô dâu cao 1,18m, nặng 18kg.

Không phải là một cặp đôi nhi đồng, cả hai đều đã trưởng thành, chững chạc trong hình hài tí hon

Cả hai tìm thấy một nửa của đời mình một cách thật tình cờ

Ngoại hình nhỏ bé nhưng tình yêu họ dành cho nhau không thua kém bất cứ ai

Được biết, Nguyễn Văn Hùng là thầy giáo dạy tại trung tâm dành cho người khuyết tật tại Hoàng Mai, Hà Nội. Diễm My cũng làm chung với anh. Chuyện tình cả Hùng và My đến rất tình cờ. Trong một lần xem truyền hình giới thiệu về Hùng, My đã có chút rung động. Sau này nhờ bạn bè cùng tác hợp, họ đã đem lòng yêu thương nhau. Tính tới thời điểm này, cặp đôi tí hon đã yêu nhau được hơn 3 năm.

Cả hai đã yêu nhau được 3 năm trước khi tính về chung một nhà

Câu chuyện của Nguyễn Hùng và Diễm My đã minh chứng cho một chân lí: Tình yêu vượt lên trên mọi giới hạn, tình yêu dành cho tất cả mọi người

Diễm My và Nguyễn Hùng đang làm việc tại trung tâm dành cho người khuyết tật tại Hà Nội

Khi những hình ảnh này được đăng tải, cả hai nhận được rất nhiều sự chúc phúc của mọi người

Được biết, đám cưới của cặp đôi này sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây.