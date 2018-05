Câu chuyện buồn của nữ sinh Bách khoa đưa con 3 tuổi đi nhận bằng tốt nghiệp

(Dân Việt) Trà My ôm bụng bầu lên giảng đường cho đến ngày đi đẻ.

Trà My cùng con gái hạnh phúc trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Với nhiều người trẻ, chỉ hoàn thành việc học và tốt nghiệp đúng kỳ hạn đã là hành trình gian nan. Vậy mà Nguyễn Trà My (sinh năm 1994, nữ sinh Bách khoa được dân mạng chú ý ngày gần đây) lại cùng lúc làm nhiều việc: theo học hai trường đại học, mang bầu, sinh con và đi làm thêm.

Loạt ảnh nữ sinh Bách khoa mặc áo cử nhân, dẫn cô con gái nhỏ 3 tuổi đến nhận bằng tốt nghiệp được dân mạng rần rần chia sẻ. Bản thân cô cũng vô cùng hạnh phúc trong khoảnh khắc trọng đại này:

“Mẹ vui vì hôm nay Thỏ được cùng mẹ đi nhận bằng, còn vui hơn nữa khi được đưa con đến những nơi gắn liền với quãng đời sinh viên Bách khoa của mẹ. Mẹ mong con mai sau khôn lớn, cũng trở thành một nữ sinh Bách khoa như mẹ đã từng, con yêu nhé!”.

Để có ngày hôm nay, Trà My đã trải qua bao khó khăn

Nhưng phía sau niềm hạnh phúc đó là cả quãng thời gian vô cùng khó khăn của Trà My. My cùng lúc theo học hai trường là Đại học Bách khoa (Hà Nội) và Học viện Âm nhạc Việt Nam. Khi là sinh viên năm thứ 3, cô lỡ mang bầu. Ngày đi siêu âm, con gái My đã được 13 tuần, đã có nhịp tim và tay chân đầy đủ.

Nước mắt chảy dài trên má cô sinh viên non nớt, My bất ngờ nhưng không hề hoảng sợ, cũng chưa từng có ý định bỏ con. My và bạn trai bình tĩnh thưa chuyện với hai bên gia đình, rồi gấp gáp tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn.

My chưa bao giời hối hận vì ngày đó đã giữ lại con

6 tháng sau, My ôm bụng bầu về nhà mẹ đẻ bởi, giữa yêu đương và cùng nhau chung sống là một khoảng cách dài. Cũng từ đó cô chuẩn bị tinh thần để sống cuộc sống của một nữ sinh và một bà mẹ đơn thân.

“Mình vừa đi học, vừa đi dạy đàn, vừa học Bách khoa, vừa học Nhạc viện. Ngày mai đẻ mà ngày hôm nay mình vẫn đi làm. Đẻ được 1 tuần, vết mổ chưa lành mình đã quay lại công việc. Giờ nhìn lại mới thấy, nếu không có bé Thỏ chắc mình không cố được như vậy”, Trà My chia sẻ.

Chương trình học tập tại trường Bách khoa nổi tiếng nặng nề, vai trò của một bà mẹ đơn thân lại càng không đơn giản, vậy mà cùng lúc, My phải thực hiện hai nhiệm vụ đó.

Cô hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Trà My vẫn tiếp tục công việc dạy đàn

My không muốn con thiệt thòi, cũng không muốn việc học trì trệ nên cố gắng bằng 200% sức lực. Ban ngày, cô đi dạy đàn kiềm tiền và tranh thủ ôn bài để làm khóa luận tốt nghiệp. Ban đêm, cô dành thời gian cho con. Có những đêm con quấy khóc vì nóng sốt, cô gần như thức trắng. Để thấy, việc làm mẹ đơn thân ở cái tuổi còn ngồi trên ghế giảng đường chưa bao giờ đơn giản.

Rồi quãng thời gian khó khăn nhất cũng qua đi, My đã có thể cùng con đi nhận bằng tốt nghiệp. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của bà mẹ trẻ.

“Với tất cả những gì đã trải qua, mình không bao giờ cổ xúy việc vừa đi học, vừa có con, càng không ủng hộ chuyện vừa đi học, vừa làm mẹ đơn thân vì nó thực sự quá vất vả. Nhưng nếu chẳng may lỡ làng, thì các bạn cũng đừng bỏ con. Can đảm sinh con ra và yêu thương con rồi con sẽ là động lực để các bạn bước tiếp”, Trà My chia sẻ.