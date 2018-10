Chia sẻ tủi hờn của người vợ đi đẻ gặp chồng vô tâm đến... cạn lời

(Dân Việt) Sinh nở là thời khắc đau đớn, căng thẳng nhất của hầu hết phụ nữ. Những lúc như vậy, chị em cần hơn bao giờ hết sự động viên của ngườ chồng. Nhưng đã không ít chị em chia sẻ sự thất vọng tột cùng khi người chồng vô tâm, thờ ơ trước sự đau đớn của vợ vào giờ khắc sinh tử đó.

Mới đây, trên diễn đàn dành cho chị em mang thai, một chị mang nick T.T đã chia sẻ đầy chua xót: "Đây các mẹ ạ, cứ ngỡ rằng đến khi vợ sanh thì chồng sẽ biết lo lắng hơn và chú tâm lo cho vợ. Nhưng chồng mình vẫn chứng nào tật nấy, nói cũng như không càng nói càng làm. Chồng mình đi nuôi vợ đẻ mà cứ như đi resort nghỉ dưỡng.

Anh ta nằm chơi cho đã rồi ngủ, chỉ buông được điện thoại ra khi tới giờ ăn hay phải đi tiêu đi tiểu. Vào bệnh viện bác sĩ bảo cứ cách 3 tiếng phải đi nghe tim thai một lần. Mặc dù biết đến giờ đó vợ đi nhưng chồng mình cũng chẳng hề thèm đi theo có khi điện thoại hết pin cắm sạc thì mới chạy đi tìm, thấy vợ ngồi ở phòng khám thì hỏi: "Làm gì ngồi đây?".

Chia sẻ nhận được sự cảm thông của các chị em. Ảnh IT

Mẹ vợ góp ý nói chồng mình cũng trơ ra, có ai vào thăm thì leo lên giường nằm dài ra bấm chơi mặc cho người ta nhìn với ánh mắt khó chịu. Nhiều khi chồng mình nằm đeo tai nghe bác sĩ kêu mấy lần không nghe thấy, mình vỗ vào vai thì quay qua khó chịu với mình. Sáng thì chơi tới chiều không ngủ nghỉ gì, tối thì ngủ thẳng cẳng còn giành luôn giường của vợ.

Mình phải trải chiếu dưới gạch mà nằm. Mấy chị ở chung phòng hỏi bầu bì sao nằm dưới đất chỉ biết cười giả lả mà nói rằng: "Nằm trên em nóng quá". Mấy đời con rể thì phóng lên giường nằm phè phỡn, để mẹ vợ trải chiếu nằm dưới đất ngủ.

Cứ muốn làm um lên nói cho đã miệng nhưng nghĩ ở bệnh viện mà cự cãi thì sợ người ta cười cho. Nhìn những chị nằm xung quanh đi 1 bước chồng cũng dìu 2 bước chồng cũng dắt mà thấy tủi thân. Chắc kiếp trước em ăn ở ác lắm nên kiếp này mới gặp được chồng như vậy".

Hóa ra những câu chuyện về chồng vô tâm khi vợ sinh nở không hiếm

Lập tức, chia sẻ của T.T đã nhận được sự chú ý của đông đảo chị em. Đáng nói, bên cạnh những lời động viên, chia sẻ T.T cố lên, gắng vượt qua khó khăn để chăm con cho tốt thì rất nhiều người chia sẻ nỗi tủi hờn tương tự khi đi đẻ nhưng chồng thiếu quan tâm, thờ ơ.

Nick N.C.Đ.Ư tủi hờn: "Trường hợp của mình thì vợ đau đẻ không đẻ được phải mổ. Chồng mình thì chăm đi chơi liên quân mãi, bác sĩ bảo đi thay băng, mình nhờ chồng trông con thì anh ta bảo đợi chơi hết trận đã. Mình đau không dậy được, nhờ chồng dìu lên thì anh ta mắng: "Già rồi còn như trẻ con". Nhờ chồng dìu tập đi thì chồng bảo: "Nhờ dìu thì bao giờ mới biết đi, tự đi đi". Nhờ chồng thay tã thì anh ta bảo: "KHông thay được tã thì đẻ ra làm gì". Mấy chị chung phòng tội nghiệp toàn giúp mình thôi. Đến giờ ăn, đói quá, bảo chồng đi mua cơm thì anh ta bảo "Chưa chơi xong trận". Bực quá. Mình bị trầm cảm rồi, phải làm sao đây?".

Bạn N.T.T.H thì phàn nàn: "Mom giống mình quá. Đẻ xong rồi dễ strees lắm vì thế phải cố gắng lên và nghĩ về con nhé. Mình đây sanh hơn tháng mà chồng chơi game suốt ngày, vì con so nên mình về nhà mẹ đẻ, nhà chồng lúc nào cũng nghĩ chồng giỏi vì lo cho con nhưng lo cái gì khi đêm mình thức, chồng chơi game xong nằm ngủ thẳng đến 10h. Mình không thèm nói, thấy đã không ưa nhưng phải cố gắng vì con".

Bạn H.T.M thì cho biết: "Vợ đi đẻ thì dù mệt cũng phải ở bên vợ lúc sinh nở, đằng này chồng mình gọi điện bảo: "Thôi anh đi làm cả ngày mệt lắm, có bà ngoại ở đó được rồi. Các chị thấy có tức không. Chồng mình xem bóng đá, bà ngoại gọi không được, vợ đẻ xong mới vào, đêm ở lại thì ngủ ngáy ầm ầm khiến mình mất ngủ đến sáng luôn".

Chán hơn, H.K tức giận: "Còn chồng tớ vợ đi đẻ mà không có 1 nghìn trong túi. Vì trước đó chươi bời hết rồi, nói vợ đẻ lo được nhưng cuối cùng phải đi vay tiền bố. Thua".

Bạn L.T cũng ngậm ngùi: "Cố lên bạn ơi, mình sinh được 15 ngày thì chồng bỏ đi chơi tới 2h chiều mà chưa cho mình ăn cơm, tối lại bỏ đi nhậu, về thì lăn ra ngủ. Mình ở riêng nên cái gì cũng phải tự làm".

Rất may, trong hàng trăm ông chồng vô tâm cũng có vài chị em chia sẻ về người chồng đáng yêu của mình khi vợ đi đẻ. Bạn B.T cho biết: "Chồng mình thì vợ đau bụng đẻ không khóc mà chồng lại khóc, ổng sợ mình đau không cho mình sanh thường mà yêu cầu sanh mổ".

Còn bạn H.R thì vui sướng khoe: "Mình đi đẻ đau bụng chồng lo sốt vó, cứ bắt me chồng gọi bác sĩ. Lúc đau bụng nhẹ thì dìu vợ đi nghe tim thai mà lúc đau nhiều thì bê vợ chạy hùng hục sang phòng đẻ, nhìn mà thương. Vợ thì nặng như con lợn, suýt soát 70 kg. Vợ đẻ xong thì bưng bô, đổ bô cho vợ...".

Chỉ cần sự quan tâm nho nhỏ của người chồng đã khiến vợ cảm động

Một bạn nick Đ.Đ.Đ tỉnh táo khuyên: "Chắc chồng bạn còn nhỏ tuổi nên ham chơi, chưa nghĩ được nhiều. Lúc trước mình mới cưới, chồng mình cũng ham game như vậy. Nhiều đêm đi ra quán game chơi tới sáng để vợ ở nhà ngủ một mình. Cũng vô lo lắm nhưng được cái làm được bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ, không hái gúi gì. Mình cũng ở với nhau được 3-4 năm rồi, mình nói to nói nhỏ thì chồng mới thay đổi. Giờ thì lo làm ăn, chăm sóc vợ con, không còn ham chơi game nữa. Không biết là do vợ nói thay đổi hay là do tuổi tác lớn hơn. Nên mom đừng buồn nhiều, không ai hoàn hảo cả, măm thay đổi được chồng thì nói gì chồng cũng nghe, giống mình bây giờ vậy".

Những lời phàn nàn về sự vô tâm của người chồng vẫn tiếp tục "bay như bươm bướm". Chị em đều tủi hờn cho rằng, vào giờ phút sinh tử, nguy hiểm, đầy đau đớn như vậy, người vợ nào cũng cần có sự động viên, chia sẻ của người chồng.

Vì sinh con không phải một mình vợ muốn sinh mà là kết quả tình yêu của cả hai vợ chồng. Sinh nở rủi ro cũng rất cao, có thể phải hy sinh cả mạng sống mà người vợ vẫn nỗ lực sinh con. Nếu chồng vô tâm, bỏ mặc vợ trong lúc này thì chị em rất đau đớn, tủi thân. Tình nghĩa vợ chồng cũng vì vậy mà rạn nứt. Rất mong những người chồng có vợ sắp sinh hiểu được nỗi buồn tủi của chị em, đừng vô tâm trong giờ phút quan trọng như vậy.