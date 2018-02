Cô gái khóc nức nở khi nghe tin bạn thân lấy chồng

(Dân Việt) Nghe tin bạn thân của mình sắp lên xe hoa một cô gái đã gào khóc thảm thiết không cho bạn lấy chồng. Clip ghi lại khoảnh khắc của cô gái trẻ đã khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Mới đây, một clip ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ đang ngồi nói chuyện với nhóm bạn thân. Khi được biết cô bạn chí cốt của mình sắp lên xe hoa về nhà chồng, cô gái này đã gào khóc rũ rượi và liến thoắng đặt ra câu hỏi với bạn mình: “Mày điên à? … Không, mày điên à mà đi lấy chồng?… Mày lấy chồng thật à? Tao không thích mày lấy chồng! Tao không thích? Tao không thích thằng đó… mình đã chơi chán đâu mà bỏ đi lấy chồng? Mày đi lấy chồng rồi thì tao chơi với ai?.. tao không thích nó đi lấy chồng… làm sao mày biết chăm sóc trẻ con mà đã đi lấy chồng?” Vừa nói, cô gái vừa khóc và trách cứ bạn mình. Bộ dạng của cô gái trẻ đã khiến nhóm bạn không thể nhịn cười. Hình ảnh cô gái khóc lóc khi nghe tin bạn thân đi lấy chồng (cắt từ clip) Ngay khi được đăng tải trên mạng xã hội, clip đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng cũng gửi nhiều lời bình luận dễ thương và trầm trồ về tình bạn của cô gái. Không ít người đã tag bạn thân của mình vào clip để nói rằng: “Mình cũng có một tình bạn như thế”. Tin liên quan Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi mà khiến trái tim hơn 3 vạn người trên mạng xã hội rung động Bạn đọc Phương Hồng chia sẻ: “Trước biết mình có người yêu, con bạn thân của mình còn giận mình đúng 1 tháng không thèm nói chuyện, gọi không nghe máy. Hỏi tại sao? có khúc mắc gì? thì nó chỉ bảo mày có người yêu tao… ra rìa nên ghét” Trong khi đó bạn Trần Thu Trang (Hà Nội) viết: “Cuộc đời ai cũng có một người bạn thân như thế, đi đâu cũng đi với nhau, gì cũng nói chuyện với nhau, mặc giống nhau, thích ăn những món cùng nhau… nên khi đứa kia có người yêu cảm giác như bị bỏ rơi, bị chia sẻ tình cảm, nhiều người “sốc” thực sự” Bạn đọc có nick facebook Hiếu Hùng là bác sỹ chia sẻ câu chuyện mình từng chứng kiến: “Bạn này giống y một bạn trước Tết ở khoa mình, lúc mổ xong ra hồi sức cứ khóc lóc, khi được hỏi tại sao thì bạn nói rằng mơ thấy bạn em đi lấy chồng. Em không muốn nó lấy chồng vì nó lấy chồng không ai chơi với em nữa”. Được biết, cô gái khóc lóc tên Lan Anh, còn cô bạn thân ngồi bên cạnh là Ngọc Anh. Theo chia sẻ của… bạn trai Ngọc Anh, cả đám bày trò để trêu Lan Anh thôi, chứ thật sự cả hai dự định vài năm nữa mới đám cưới. Không ngờ đoạn clip lại ”gây sốt” đến vậy. Hình ảnh hai cô bạn thân Lan Anh và Ngọc Anh (NVCC) Được biết Ngọc Anh và Lan Anh chơi thân với nhau từ cấp 2 và thân thiết như chị em, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau và giúp nhau giải quyết vấn đề. Lan Anh cũng cho biết, cô khá bất ngờ khi thấy clip được quan tâm trên mạng xã hội. Tin liên quan 7 đặc điểm trên gương mặt hé lộ người phụ nữ có số hưởng, phước lành, may mắn cả đời Thương mẹ chồng như mẹ đẻ, chị em bên chồng nói tôi giả tạo Ban đầu khi nhận tin bạn mình lấy chồng cô cảm thấy rất thương bạn mình, nghĩ đến việc lấy chồng sẽ vất vả, phải chăm sóc con cái, không được tự do cùng bạn mình nữa nên rất buồn và sốc vì vậy đã có những phản ứng tức thời như vậy. Xem clip tại đây: Clip: Cô gái trẻ khóc nức nở khi bạn thân thông báo lấy chồng.

