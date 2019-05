Cơ thể thay đổi đáng kinh ngạc thế nào khi làm "chuyện ấy"?

(Dân Việt) Các bộ phận khác nhau của cơ thể sẽ thay đổi khác nhau khi bạn và người yêu làm "chuyện ấy".

Ảnh minh họa

Mỗi khi quan hệ tình dục, các bộ phận của cơ thể bạn đều thay đổi một cách thú vị mà có thể bạn chưa từng nghĩ đến.

1. Đôi mắt gợi tình trong phòng ngủ

Tất cả chúng ta chắc hẳn đã nghe thấy thuật ngữ "Bedroom eyes" (đôi mắt gợi tình trong phòng ngủ) và sau đây là một số lí luận cơ bản. Đồng tử (con ngươi đen láy trong mắt bạn) sẽ giãn to hơn khi bạn bị thứ gì đó kích thích.

Các nhà nghiên cứu của Đại học America Corn Cornell kết luận: "Khi đàn ông và phụ nữ được xem những hình ảnh kích thích, đồng tử mắt họ sẽ giãn ra". Ở người trưởng thành, đồng tử bình thường có đường kính từ 2 đến 4 mm trong điều kiện ánh sáng mạnh nhưng có thể lên tới 8mm khi quan hệ.

Theo một báo cáo trên Tạp chí Y khoa Anh, nếu bạn là đàn ông, quan hệ tình dục có thể gây giảm thị lực tạm thời hoặc mờ mắt. Điều này là do nam giới thường có xu hướng nín thở để đạt cực khoái và cố gắng kéo dài cuộc yêu hơn. Sự tích tụ áp lực có thể khiến các mạch máu mỏng trong mắt vỡ ra và gây xuất huyết nhỏ - đỏ mắt.

2. Cánh mũi phập phồng

Prolactin là một loại hormone được sản xuất bởi tuyến yên trong não. Loại hormone này sẽ tăng cao khi cả nam và nữ đạt cực khoái. Nó giúp cải thiện khứu giác và giúp bạn cảm nhận rõ hơn mùi hương của bạn tình. Sau khi quan hệ tình dục, bạn cũng cảm thấy nhạy cảm đến từng lỗ chân lông.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí của Hiệp hội Y học Hoàng gia, quá trình tương tự sẽ gây kích thích niêm mạc mũi và khiến bạn nghẹt mũi hoặc hắt hơi.

Theo Giáo sư giải phẫu Adam Taylor của Đại học Lancaster, hiện tượng này được gọi là "viêm cánh mũi tuần trăng mật" và ảnh hưởng đến cả nam và nữ.

Hắt hơi hoặc nghẹt mũi là kết quả của quá trình các mô bên trong mũi cương cứng để cung cấp thêm máu. Điều này gây ra do sự chồng chéo của hệ thần kinh kiểm soát cả hưng phấn tình dục và chức năng mạch máu trong mũi.

3. Hoạt động của não bộ

Người ta nói rằng tình dục bắt đầu từ não và điều đó hoàn toàn đúng. Cảm giác hạnh phúc được tạo ra bởi các dây thần kinh liên kết với trung tâm khoái cảm của não. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thần kinh học, bộ não của hai người khi đạt khoái cảm được cho là giống với người dùng chất kích thích.

Tuy nhiên, một vài nghiên cứu cũng chỉ ra, một vùng của não bộ giảm hiệu suất làm việc trong quá trình yêu là vỏ não bên - nơi kiểm soát hành vi. Điều này lí giải cho hành động buông tay và thư giãn của phụ nữ để đạt cực khoái.

4. Ngực

Bạn có thể nghĩ cứ ngực to thì chuyện ấy sẽ tốt hơn nhưng hãy nhớ rằng tạo hóa đã cho bạn "đồ dùng" cần thiết. Theo nghiên cứu của các chuyên gia tình dục Masters và Johnson, kích thước vòng một của phụ nữ có thể to ra tới 25% trong thời gian bị kích thích do các mạch máu trong các mô ngực giãn ra, khiến chúng trở nên săn chắc và to hơn. Cũng trong thời gian đó, máu sẽ chảy về vùng xung quanh núm ngực khiến chúng trở nên cứng và sạm màu hơn.

Núm ngực của phụ nữ nhạy cảm hơn so với đàn ông. Một nghiên cứu của Tạp chí Y khoa chỉ ra rằng, 81% phụ nữ cảm thấy nhạy cảm hơn ở phần ngực so với 52% đàn ông.

5. Tim

Khi căng thẳng tăng lên, cả đàn ông và phụ nữ đều thở gấp và nhịp tim tăng. Nhưng bạn đã sai lầm khi nghĩ rằng, mình không cần tập thể dục vì quan hệ tình dục đã khiến bạn tốn nhiều năng lượng rồi. Hầu hết nhịp thở nặng nề và nhịp tim nhanh là được kích hoạt bởi các tín hiệu từ hệ thần kinh chứ không phải do gắng sức.

Thật vậy, các nghiên cứu đã phát hiện ra nhịp tim của đàn ông chỉ đạt cực đại 100 nhịp/phút trong khi phụ nữ chỉ là 90 nhịp/phút ngay cả khi đạt cực khoái. Số đo này thậm chí còn thấp hơn so với nhịp tim của một người đi bộ nhanh, 110 nhịp/phút. Vì vậy, chuyện ấy chỉ được tính là một phương pháp tập luyện nhẹ, đốt cháy 5 calo/phút.

6. Ngón chân cong lại

Đôi khi, những tiếng khóc trong khi làm "chuyện ấy" không phải lúc nào cũng ngây ngất. Trong quá trình giao hợp, hai người sẽ ngày càng căng thẳng khi tiến gần đến cao trào.

Đặc biệt, phụ nữ thường biểu hiện rõ rệt hơn như ngón chân cong lại, trong khi đàn ông thường căng cơ mông và xương chậu, thường dẫn đến chuột rút đột ngột.

Đàn ông cũng có thể bị chuột rút ở chân vì phải duy trì những tư thế khó trong thời gian dài, gây mỏi cơ và mất nước do đổ mồ hôi. Và giải pháp tốt nhất chính là đạt cực khoái.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Liên bang Brazil tin rằng quá trình tạo ra chất dopamine có thể giúp giảm chứng chuột rút và run chân.

7. "Cậu bé"

Một nghiên cứu của Tạp chí Y học tình dục khảo sát 1661 người đàn ông và đưa ra kết luận, dương vật trung bình có kích thước khoảng 6 inch (15cm) khi cương cứng. Không chỉ "cậu bé" to hơn mà tinh hoàn cũng to cứng hơn do lưu lượng máu tăng cao trong khu vực đó.

8. "Cô bé"

"Cô bé" cũng phát triển hơn trong quá trình quan hệ tình dục. Bác sĩ Alex Eskander, bác sĩ tư vấn phụ khoa tại Trung tâm Gynae ở London, cho biết: “Khi được kích thích, cổ tử cung sẽ co thắt và các cơ xung quanh sẽ kéo dài chiều dài và chiều rộng của "cô bé"".

Đó cũng là dấu hiệu "cô bé" đang chuẩn bị cho sự xâm nhập nào đó và làm cho cả hai cùng thoải mái hơn.

Các bộ phận khác trên cơ thể phụ nữ cũng trở nên nhạy cảm hơn vì lưu lượng máu tăng cao. Nhưng ngay trước khi đạt cao trào, "cô bé" lại có xu hướng co thắt chặt.