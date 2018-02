“Cười mệt mỏi” với cầu thủ nhí nhố nhất U23 Việt Nam Đức Chinh

(Dân Việt) Chân sút quê Phú Thọ được mệnh danh là “vựa muối” của U23 Việt Nam với loạt khoảnh khắc cực lầy lội.

Khi đá bóng nam tính là vậy nhưng ngoài đời, Đức Chinh đích thực là "cây hài" U23 Việt Nam là một tập thể đoàn kết nhưng mỗi cầu thủ lại có điểm riêng biệt thú vị khiến người hâm mộ phải nhớ đến. Với trung vệ Tiến Dũng là body sáu múi, với thủ môn Tiến Dũng là gương mặt góc cạnh và khả năng bắt bóng, với tiền vệ Quang Hải là nụ cười đẹp và loạt siêu phẩm vào khung thành đối phương, với đội trưởng Xuân Trường là đôi mắt híp dễ thương... Còn với Hà Đức Chinh – tiền đạo người Phú Thọ thì đó là khả năng gây cười như một nghệ sĩ hài. Đức Chinh được mệnh danh là “vựa muối” của U23 Việt Nam. Anh lầy lội từ sân cỏ cho đến ngoài đời. Dù là chụp ảnh một mình hay cùng tập thể, Đức Chinh cũng luôn khiến mình trở nên khác biệt theo cách rất hài hước. Body 8 múi đẹp là thế bị Đức Chinh "biến tấu" thành hình ảnh này Anh chàng còn là “chủ xị” của rất nhiều trò hài hước trong đội. Khi thì khoe body sáu múi trong dáng đi èo uột của một thiếu nữ, lúc lại ôm vai bá cổ, cầu hôn đồng đội... Đặc biệt, hiếm khi thấy Đức Chinh tạo dáng nghiêm túc trong mỗi bức hình. Người hâm mộ yêu mến Đức Chinh không chỉ bởi những pha bóng chất lượng trên sân cỏ mà còn vì độ “lầy lội” của anh ngoài đời thực. Nhiều người nhận xét, Đức Chinh chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng yên thôi cũng gây cười. Khoảnh khắc Đức Chinh nhắng nhít cùng tiền vệ Quang Hải Đồng đội cười đẹp trai đến thế này còn Đức Chinh thì chỉ mải miết làm trò Đến cả cười tủm tỉm cũng đáng yêu Luôn luôn khác biệt với đồng đội khi tạo dáng Anh chàng chỉ đứng yên và cười cũng đủ gây hài Hết ngắm nghía lại đến nghịch tóc của MC Mai Ngọc trong khi các đồng đội đang tạo dáng chụp ảnh Khoảnh khắc gây cười của Đức Chinh tại sân bay Thường Châu khi chuẩn bị về Việt Nam sau giải đấu U23 châu Á Chủ xị của những trò hài Không phải sinh nhật mình cũng ước để rồi bị đồng đội bóc mẽ Một khi nhạc đã lên là "quẩy" nhiệt tình nhất đội Cứ phải khác biệt mới chịu Boby "cực phẩm", nam tính thế này nhưng Đức Chinh lại cực lầy lội.

