Đàn ông thường không kết hôn với cô gái họ sống chung trước hôn nhân

Các nhà tâm lý học cảnh báo phụ nữ nên cẩn thận khi có ý tưởng sống chung trước hôn nhân. Hầu hết đàn ông đưa ra lời đề nghị 22 tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ và sau giai đoạn này, cơ hội giảm 20% và 3 năm sau, con số này chỉ còn 50%. Và sau 7 năm, cơ hội kết hôn ở mức 0%.

Không có bạn gái phù hợp, điều quan trọng là ở bên nhau đúng lúc

Trên mạng xã hội, có người đăng tải ý kiến rằng đàn ông kết hôn không phải khi họ gặp được tình yêu của đời mình, mà là khi họ sẵn sàng để bắt đầu một gia đình. Một người dùng Twitter quan tâm đến lý thuyết này và đề nghị đàn ông bình luận về nó.

Gần như tất cả đàn ông đều nhất trí, họ thừa nhận rằng mình từng hối hận vì đã kết thúc một mối quan hệ trước đó, nhưng điều đó cũng không ngăn họ kết hôn khi gặp được một người phụ nữ phù hợp để lấy làm vợ.

Các nhà khoa học nói rằng độ tuổi tốt nhất để kết hôn là từ 28 đến 32. Sau thời gian này, cơ hội lấy vợ sẽ giảm xuống và sau tuổi 42, cơ hội gần như là rất ít.

Không thể xây dựng gia đình dựa trên sự hấp dẫn thể xác

Các nghiên cứu cho thấy các cặp vợ chồng mà người vợ hấp dẫn hơn thì hạnh phúc nhất. Nhưng theo John T. Molloy (tác giả của cuốn sách Why Men Marry some Women and Not Other), sự xuất hiện của người phụ nữ không nên quá thô tục và coi trọng vẻ đẹp cơ thể.

John đã yêu cầu hơn 3.500 người đàn ông mô tả vợ của họ và chỉ 20% các vị hôn phu sử dụng các tính từ liên quan đến ngoại hình của vợ (như tuyệt đẹp, hấp dẫn hoặc gợi cảm). Và 80% còn lại đề cập đến đặc điểm tính cách người phụ nữ. Đàn ông cho rằng ngoại hình rất quan trọng nhưng đó không phải là tất cả, đôi khi chỉ cần họ không quá xấu là được.

Ý kiến của bạn bè và cha mẹ có thể ảnh hưởng đến quyết định

Ngay cả khi một người đàn ông có vẻ như rất độc lập, nhưng người anh ta chọn làm vợ sẽ bị ảnh hưởng bởi những người thân của anh ta. Đó là lý do tại sao bạn bè đóng một vai trò rất lớn trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ và ý kiến của họ có thể thúc đẩy mối quan hệ phát triển hay tồi tệ hơn.

Ngoài ra, sự chấp thuận của cha mẹ người đàn ông cũng có thể là một yếu tố quyết định trong mối quan hệ này. Có rất nhiều trường hợp mà cha mẹ kỳ vọng khác so với cô gái mà con trai họ dẫn về nhà.

Đàn ông thường tin chắc bạn gái mình hoàn toàn hài lòng

Phụ nữ có thể chỉ giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, trong khi thực sự họ không muốn kết hôn. Tuy nhiên, nếu một người phụ nữ không nói ra mong muốn kết hôn, bạn trai của cô ấy sẽ không bao giờ biết rằng cô ấy đang mong đợi điều gì, bởi đàn ông rất tệ trong việc hiểu tâm lý của bạn gái, nhưng lại rất giỏi trong việc đưa ra kết luận.

Vì vậy, khi cô gái này mất kiên nhẫn, từ bỏ, người đàn ông sẽ phân tích tình huống và khi gặp người phụ nữ tiếp theo, anh ta sẽ nhanh chóng hơn trong các quyết định của mình và sẽ cầu hôn trước khi cô ấy rời xa.

Các nhà tâm lý học cho rằng các cặp đôi ít xung đột ngay từ đầu sẽ khó có một tương lai tốt đẹp, vì thế mọi người không nên ngại bày tỏ ý kiến của mình. Những người phụ nữ im lặng về mong muốn của họ sẽ không bao giờ có được chiếc nhẫn cầu hôn. 73% người vợ tương lai thừa nhận rằng họ ép bạn trai và khăng khăng muốn kết hôn thay vì chỉ chờ được cầu hôn.

Sống thử trước hôn nhân làm giảm 50% cơ hội kết hôn

Nhưng đừng quên đi sự khác biệt trong nhận thức: phụ nữ nghĩ rằng sống chung là khởi đầu và sự chuẩn bị để kết hôn, còn đàn ông, ngược lại, quên đi sự cần thiết phải đăng ký kết hôn và luôn nghĩ rằng mình đã có gia đình.

Một phụ nữ phù hợp với giai đoạn này, nhưng tương lai thì không

Đôi khi, đàn ông chỉ muốn kết hôn khi họ đạt được những điều họ muốn trong cuộc sống như thăng chức, mua được một căn hộ, một chiếc xe... Họ không muốn ở một mình trong suốt quãng thời gian khó khăn này, khi muốn theo đuổi mục tiêu của mình, vì vậy họ tìm một người phụ nữ để hỗ trợ - nhưng chỉ là tạm thời.

Một người phụ nữ an phận, người không đòi hỏi nhiều và điều đó sẽ không đủ cho cuộc sống mà người đàn ông muốn. Cô ấy không thách thức hoặc khuyến khích anh ta nỗ lưc, phấn đấu. Và nếu một người đàn ông trở nên thành công, họ muốn giữ phong độ và trong tình huống này, anh ta cần một người phụ nữ sẽ thách thức anh ta mọi lúc, giúp anh ta đạt được nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Không phải tất cả các mối quan hệ đều kết thúc bằng một đám cưới

Ngay từ nhỏ, các cô gái được dạy rằng bất kỳ chàng trai nào yêu mình đều là người cuối cùng và duy nhất họ sẽ lấy. Rất thường xuyên, họ hàng nói đùa về điều này và hỏi các cô gái khi nào đám cưới sẽ diễn ra. Nhưng năm này qua năm khác, câu hỏi này ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Và các cô gái lớn lên với định kiến rằng nếu mối quan hệ lâu dài, nó chỉ có thể có một kết thúc: một đám cưới. Nhưng đàn ông hiếm khi có khuôn mẫu giống nhau, nên tạo ra một sự hiểu lầm lớn giữa hai giới.

Nhiều người hối tiếc vì lãng phí thời gian yêu đương, hẹn hò nên thường cố giữ thật chặt người mình yêu. Nhưng sau đó họ phải sống với nhận thức rằng người đó chỉ ở bên họ chỉ vì cảm thấy cần chứ không phải vì muốn.

Đàn ông hiếm khi từ bỏ mong muốn của mình và nếu họ chắc chắn với lựa chọn bạn đời, họ sẽ không chờ đợi quá lâu hoặc tránh nói thẳng. Chỉ có những người đàn ông không muốn kết hôn với một người phụ nữ nhưng ngại nói điều đó, chứ không có người đàn ông muốn cưới mà lại không nói ra.

