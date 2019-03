Đang hừng hực bỗng nhiên nguội lạnh chuyện gối chăn

Cuộc sống hiện đại, guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền… đã khiến nhiều phụ nữ trẻ mới lập gia đình đã thấy ngán ngẩm tình dục, không còn cảm giác hứng thú, hưng phấn mỗi khi gần chồng…

Theo nghiên cứu, phụ nữ tuổi 30 có nhu cầu và được hưởng khoái cảm tình dục nhiều hơn mọi lứa tuổi khác trong cuộc đời bởi nhiều lý do: tự tin về cơ thể mình hơn và cũng ý thức hơn về nhu cầu và quyền lợi của mình; dám chia sẻ với bạn tình về nhu cầu đó mạnh dạn hơn.

Tuy nhiên, dù phụ nữ có nhiều điểm chung về đáp ứng và cảm nhận tình dục nhưng mỗi người đều có những đặc điểm riêng. Cũng không nên coi là sau tuổi 30 thì mọi sự đều xuống dốc, tuổi nhiều hơn thì tần suất quan hệ tình dục có thể giảm đi nhưng lại tăng lên về chất lượng.

Ảnh minh họa

Vậy tại sao phụ nữ trong những điều kiện bình thường lại không thể có hưng phấn tình dục? Rối loạn này phần lớn do có xung đột tinh tế về tâm lý trong mối quan hệ; nhiều khi chưa cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý mà những chia sẻ chân thành giữa bạn bè hay người thân đã có thể giúp giải tỏa hay tìm ra nguyên nhân đích thực. Nếu kết hợp với không có ham muốn thì có thể do có quá nhiều hormon prolactin, tuy hiếm nhưng cần làm test (xét nghiệm) để loại trừ.

Xác định nguyên nhân của rối loạn là xem lại những điều kiện nào đã cản trở việc phát động cơ chế gây ra cảm xúc tình dục (ví dụ có bệnh thực thể, suy buồng trứng sớm... thầy thuốc có thể phát hiện) nhưng cũng có thể do nguyên nhân tâm lý.

Ngày nay, người ta đã khám phá ra rằng, dục năng (ham muốn tình dục), hưng phấn tình dục, khoái cảm hay cảm giác đỉnh điểm là cả một cơ chế phức tạp của cảm xúc và được chi phối bởi hoạt động của các tuyến nội tiết, nhưng những yếu tố tâm lý cũng có vai trò quan trọng làm cho phụ nữ gặp khó khăn về đáp ứng tình dục. Người phụ nữ có thể tự trả lời một số câu hỏi trước khi tìm đến thầy thuốc hay chuyên gia tâm lý:

Có phải do sợ có thai? Sự lo hãi này - dù có ý thức hay vô thức - cũng có thể ức chế ham muốn hay làm mất cảm giác đỉnh điểm, nhất là với nhiều phụ nữ tin tuyệt đối rằng khoái cực là yếu tố chủ yếu gây ra có thai. Nhiều người sợ có thai đến mức chỉ nghĩ đến thai nghén là đủ ức chế cung phản xạ dẫn đến khoái cực.

Có phải vì gặp sự cố trong đời sống (việc tang, thay đổi công việc...)? Mọi sự cố đều có thể ảnh hưởng đến đáp ứng tình dục, bắt đầu từ khó khăn về ham muốn cho đến không thể đạt đến đỉnh điểm.

Có phải tình yêu đã suy giảm? Điều kiện quan trọng nhất để có ham muốn tình dục và đòi hỏi nhiều yếu tố tinh tế phải được thường xuyên nâng lên để phù hợp với nhau trong cuộc sống (ví dụ sự hiểu biết, sự quan tâm, săn sóc nhau, kỹ năng biết trao đổi một cách tế nhị, cùng chia sẻ những sở thích...).

Khi không tự tìm ra lý do suy giảm cảm xúc tình dục thì cần tìm đến sự giúp đỡ của thầy thuốc hay chuyên gia tâm lý.

Còn đáp ứng tình dục khi hành kinh? Có tính cá biệt rất lớn. Một nghiên cứu vào năm 2004 cho thấy, phụ nữ có xu hướng hoạt động tình dục nhiều hơn vào thời điểm trước và trong giai đoạn rụng trứng (diễn ra từ ngày thứ 10 đến ngày 15 của chu kỳ kinh 30 ngày) khi nồng độ hormon tạo thể vàng (LH) tăng lên. Điều này như hàm nghĩa rằng cơ thể phụ nữ đã được mã hóa về gen học để thuận lợi cho sự sinh sản.

Thế nhưng, nhiều nghiên cứu khác lại thấy phụ nữ có nhiều triệu chứng không thuận lợi cho cảm xúc tình dục trước khi hành kinh (cảm giác nặng nề, nhức đầu, tính tình thay đổi...), vì thế ít quan tâm đến tình dục hơn so với thời điểm khác trong chu kỳ. Xem ra, mỗi phụ nữ có cảm xúc khác nhau, không ai giống ai. Có nhiều lý do giải thích phụ nữ giảm quan tâm đến tình dục khi hành kinh, đó là do sự co thắt đau khi hành kinh, ra kinh nhiều hoặc cảm giác nề, giữ nước làm cho phụ nữ không thấy thoải mái.

Nếu cảm thấy giảm ham muốn khi hành kinh thì đó là vấn đề riêng của mỗi người nhưng cũng nên tư vấn thầy thuốc vì giảm ham muốn có thể là dấu hiệu sớm của một số vấn đề sức khỏe.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.