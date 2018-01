"Đi đẻ gặp bác sỹ là người yêu cũ": Câu hỏi khiến cư dân mạng đau đầu

(Dân Việt) Gặp lại người yêu cũ trong một hoàn cảnh... cực kỳ “trớ trêu” như bà mẹ này, bạn sẽ làm thế nào? Câu hỏi khiến dân mạng đau đầu chính là đây.

Trong “lịch sử tình trường” của mỗi người, hẳn có không ít người yêu cũ. Chuyện gặp lại người cũ cũng hết sức bình thường nếu như chẳng may bạn rơi vào hoàn cảnh... quá khó đỡ như bà mẹ dưới đây: Gặp nhau khi đi đẻ. Câu chuyện của bà mẹ bỉm sữa này đã hot rần rần khắp mạng xã hội.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, dòng trạng thái cầu cứu này đã nhận được hơn 14 nghìn lượt like, hàng trăm lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận chỉ ra đáp án.

Chuyện đi đẻ gặp người yêu cũ khiến dân mạng rần rần.

Đa phần, các ý kiến đều cho rằng, “chia buồn” với chủ top và khuyên các bạn gái nên... rút kinh nghiệm không nên yêu các anh là bác sỹ, đặc biệt là bác sỹ sản khoa.

Thành viên có nick Giang Hoàng Nam bày tỏ: “Kinh nghiệm cho chị em là nếu không xác định đánh nhanh thắng nhanh thì đừng yêu bác sỹ sản khoa làm gì”. Đồng tình với quan điểm này, thành viên Linh Su chia sẻ: “Trước khi yêu nên tìm hiểu rồi né mấy anh đang học hoặc làm bác sỹ sản khoa đi nhé chị em”.

Câu hỏi khiến dân mạng xôn xao nhất hôm nay.

Tình huống gặp lại người yêu cũ vô cùng “trớ trêu” này không phải chỉ của riêng bà mẹ bỉm sữa nói trên. Thực tế, đó là kỉ niệm nhớ đời của không ít người.

Thành viên Bùi Thị Kim Oanh kể: “Có vụ kinh điển các mẹ đẻ rồi đều biết nhé, có chuyện truyền tai nhau, bác sĩ C không nhận khám cho ai tên Hồng vì người yêu cũ tên Hồng đã lấy chồng, có con. Nên các bạn nhớ rút kinh nghiệm sâu sắc đi nhé”.

Thậm chí, trường hợp khó xử của bà mẹ bỉm sữa này vẫn... quá nhẹ nhàng so với thành viên có nickname Duy H Nguyen. Bởi thành viên này có tới 3 người yêu cũ làm việc trong lĩnh vực sản khoa. Trong đó một người là bác sỹ sản, một người là điều dưỡng, một người là giáo viên y tế cộng đồng khoa sức khỏe sinh sản. Lời thú nhận chân thành của thành viên Duy H Nguyen đã khiến nhiều người phải “bái phục”.

Trước câu hỏi khó mà chẳng nhận được bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào của cư dân mạng, bà mẹ bỉm sữa này may mắn khi cuối cùng cũng nhận được một vài lời động viên chân tình. “Đến lúc đau rồi thì kể cả ai đứng đó cũng không ngại chứ đừng nói người yêu cũ. Lúc đó chị em chỉ mong sao sinh cho nhanh thôi, mẹ tròn con vuông chứ nghĩ ngợi gì nhiều đúng không nhỉ?”.

Câu trả lời khá troll của cư dân mạng

Đồng quan điểm, thành viên Dương Tuấn Anh cho hay: “Bạn nên lấy làm điều may mắn khi gặp được người yêu cũ, mà lại là bác sỹ sản nữa”. Thế nhưng, lời động viên an ủi này cũng gặp không ít comment troll khi cho rằng: “Có lẽ vì là người yêu cũ, hiểu bạn nên bạn đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu chồng bạn... đừng đến vào lúc lâm bồn”. Hoặc “chuyển sang đẻ mổ ngay thôi chứ đẻ thường thì... người yêu cũ rạch cho tóe loe lại khổ, đấy là mình tưởng tượng vậy thôi, chúc chủ top may mắn”.

Hiện, dòng chia sẻ này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và dường như tình huống gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh... chẳng mấy lãng mạn này vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cư dân mạng.