Dự đoán tài lộc, vận may qua số cuối sim điện thoại

(Dân Việt) Số cuối sim điện thoại nói lên khá nhiều điều về tài lộc, vận may, công danh, sự nghiệp của bạn.

Số 1

Những người sở hữu số điện thoại kết thúc là 1 là mạnh mẽ, quyết đoán, có khả năng làm chủ mọi tình thế. Bạn dễ trở thành lãnh đạo, ông chủ hoặc những người đứng đầu trong tương lai.

Nếu có nhiều số 1 trong sim điện thoại, bạn là người độc đoán, đầy kiêu ngạo thậm chí ngang tàng. Nếu có 4 số điện thoại đều là 1, bạn là người có tiền tài, quyền lực, được nhiều người cảm phục, nể trọng.

Hình minh họa

Số 2

Người có số cuối sim điện thoại là 2 thường là những người thông minh, nhanh nhẹn và đầy tài năng. Bạn cũng có chuyện tình cảm khá êm đềm, hạnh phúc và thường có cái kết viên mãn.

Con số 2 là con số tượng trưng cho sự may mắn, hài hoà. Sở hữu số cuối sim điện thoại là số 2, bạn có sự nghiệp tương đối thành công cùng đường tình duyên hạnh phúc, ít trắc trở.

Số 3

Người sở hữu số sim kết thúc là số 3 là những người thông minh, chăm chỉ và quyết đoán. Bạn cũng là người kiên trì, bền bỉ, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu.

Số 3 đại diện cho sức sống, sự kiên trì và khao khát đối đầu với khó khăn, thử thách. Vì vậy, ngay cả khi bạn không gặp may mắn, bạn vẫn có thể vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tựu lớn. Con số 3 là con số may mắn, đặc biệt trong học tập, thi cử. Nếu bạn muốn dãy số lý tưởng nhất, hãy lựa chọn 333.

Số 4

Những người sở hữu số cuối cùng của sim điện thoại là 4 thường trải qua cuộc sống không mấy yên bình, có nhiều khúc ngoặt. Vì vậy, bạn phải học cách lạc quan để đối mặt và vượt qua khó khăn, thử thách. Con số 4 cũng là con số cầu tình duyên cực tốt. Nếu bạn muốn đường tình duyên được hạnh phúc, vẹn tròn như ý muốn, hãy chọn sim điện thoại có các dãy số như: "4343", "5454", "1964", "4499", v.v.

Những người nóng tính, thiếu kiên nhẫn không nên chọn sim điện thoại có số 4. Hơn nữa, số 1 và số 4 không nên đặt cạnh nhau vì dễ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ với chồng.

Số 5

Con số 5 tượng trưng cho cơ hội đổi đời và thành công. Nếu bạn đang gặp khó khăn, bạn cần phải biết nắm bắt cơ hội trong sự nghiệp. Nếu bạn dự định chọn đuôi sim điện thoại là số 5 thì 25 và 35 là tốt nhất. Đây là những con số tượng trưng cho thành công và thành tựu.

Số 6

Nếu bạn sở hữu đuôi sim điện thoại là số 6, bạn là người kiên trì, tự tin và có thể làm được những điều mà những người khác không làm được. Bạn sẽ có sự nghiệp thành công đáng ngưỡng mộ khi bước vào tuổi trung niên. Về già, bạn có cuộc sống viên mãn, đủ đầy, không phải lo lắng đến cơm ăn, áo mặc.

Số 7

Số 7 tượng trưng cho may mắn, thành công trong sự nghiệp. Có số cuối của sim điện thoại là số 7, bạn sớm có sự nghiệp ổn định, công việc diễn ra thuận buồm, xuôi gió. Khi bạn gặp vận xui, sim số điện thoại này thậm chí có thể tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn.

Số 8

Những người có số cuối sim điện thoại là 8 là người cực kỳ may mắn. Trong suốt cuộc đời, bạn gặp nhiều cơ hội trong sự nghiệp lẫn tình yêu hơn người khác. Chính vì vây, bạn thường phải phân vân với các sự lựa chọn trong cuộc sống. Với những người này, cơ hội cũng đi kèm với thách thức, nếu bạn không sáng suốt và nỗ lực, đôi khi cơ hội lại mang đến cho bạn những rắc rối.

Số 9

Ngày nay, nhiều người lựa chọn số đuôi điện thoại là số 9. Số 9 là con số tượng trưng cho sự tăng tiến, phát triển, tròn đầy. Hơn nữa, con số này lại có khả năng tương thích nhất định với các con số khác. Các đuôi số 1991, 9889, 9569, 9359… tất cả đều tốt.

Người có số cuối sim điện thoại thường là những người may mắn, đi đâu, làm gì cũng được người yêu, kẻ mến, cũng có quý nhân phù trợ. Bạn cũng là người biết thời thế và biết nỗ lực cho công việc và là người thành công sớm hơn so với tuổi cũng như so với những người cùng trang lứa.

Số 0

Số 0 đặt ở cuối dãy số sim thường không phải là số đẹp. Những người sở hữu số sim này thường không gặp may mắn trong đường công danh, sự nghiệp hay tình yêu. Vì vậy, bạn không nên chọn con số này ở phía cuối. Thay vào đó, bạn nên chọn con số này ở gần cuối, chẳng hạn như 1007, 2506.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)